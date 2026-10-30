Antonia și Alex Velea, dezvăluiri despre certurile din relația lor. Ce a provocat ultima discuție în contradictoriu

Antonia și Alex Velea au vorbit deschis despre relația lor și au recunoscut că, deși nu au mai avut de mult timp certuri serioase, micile neînțelegeri nu lipsesc.

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  de  ELLE.ro
2. Antonia și Alex Velea
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Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, însă recunosc că nici relația lor nu este lipsită de momente tensionate. Invitați în emisiunea „WTFun” de la PRO FM, cei doi artiști au vorbit despre neînțelegerile care apar în familie și au povestit cum o situație legată de unul dintre copiii lor a fost la un pas să provoace o ceartă.

Antonia și Alex Velea, despre certurile din cuplu

Deși sunt împreună de mulți ani, Antonia și Alex Velea continuă să descopere provocările vieții de cuplu, mai ales atunci când vine vorba despre creșterea copiilor. Artista a recunoscut că uneori reacționează impulsiv, însă a precizat că discuțiile serioase au devenit tot mai rare în relația lor.

„Ne mai certăm, îți dai seama. Nu am mai avut o ceartă din aia monstruoasă de mult. Mă aprind repede, dar pe chestii mici. Aseară era să ne certăm”, a dezvăluit artista.

Cântărețul a explicat că incidentul la care făcea referire partenera sa a avut legătură cu fiul lor, Dominic. După ce petrecuse timp la un prieten, unde se jucase Roblox, băiatul s-a întors acasă fără prea mult chef de socializare. Părinții au încercat să îl ia în brațe și să petreacă timp împreună, însă reacția copilului nu a fost cea așteptată. Situația a generat o discuție între cei doi artiști, Antonia fiind cea care s-a enervat.

„Nu știu ce atitudine a avut Dominic. Nu avea chef de noi copilul. A fost la un prieten, s-a jucat Roblox. Și a venit și l-am chemat între noi și el nu avea chef să-l smotocim, să-l tragem. Dominic, tu ești încă un copil. Ei, și a început discuția și s-a enervat”, a explicat artistul.

Chiar dacă astfel de situații provoacă uneori mici tensiuni, Antonia a subliniat că ea și Alex Velea nu au mai trecut de mult timp printr-un conflict major.

În timpul interviului, discuția a ajuns și la colaborarea profesională dintre cei doi cântăreți. Întrebat cine are ultimul cuvânt atunci când lucrează împreună la o piesă, Alex Velea a oferit un răspuns amuzant, sugerând că Antonia este cea care ia deciziile importante nu doar în studioul de înregistrări, ci și în viața personală.

„Ea, ea are. Peste tot, nu doar în studio. Happy wife, happy life”, a spus artistul.

Alex Velea, declarații inedite despre rolul de tată

Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul românesc, însă notorietatea lor a venit la pachet cu o expunere constantă la critici și comentarii negative, atât pe plan profesional, cât și personal. De-a lungul anilor, cei doi au trebuit să gestioneze opinia publică și să facă față presiunii mediului artistic.

După 13 ani împreună, cei doi demonstrează că o relație poate rămâne vie în timp. Se susțin reciproc ca la început și funcționează ca o echipă unită în creșterea și educarea băieților lor, Akim și Dominic.

Într-un interviu acordat recent, Alex Velea a vorbit despre relația cu Antonia și cei doi băieți pe care îi au împreună.

„Sunt niște copii minunați și fiecare are propria personalitate și propriile pasiuni. Este foarte frumos să îi vezi cum cresc și cum își descoperă drumul. (…) Încercăm să fim prezenți și să comunicăm foarte mult cu ei. Nu există rețete perfecte, dar cred că implicarea și timpul petrecut împreună sunt esențiale”., a povestit artistul pentru VIVA!

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Foto: Arhiva ELLE

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