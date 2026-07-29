Alex Velea, despre secretul relației de 13 ani cu Antonia. Cum gestionează momentele dificile în cuplu: „Există și diferențe sau mici discuții…”

Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul românesc și au o relație de invidiat.

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  de  Andreea Ilie
2. Antonia și Alex Velea
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Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o familie frumoasă, având doi băieți, iar artista este și mama unei adolescente, din fosta căsătorie.

Alex Velea, despre secretul relației de 13 ani cu Antonia

Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul românesc, însă notorietatea lor a venit la pachet cu o expunere constantă la critici și comentarii negative, atât pe plan profesional, cât și personal. De-a lungul anilor, cei doi au trebuit să gestioneze opinia publică și să facă față presiunii mediului artistic.

După 13 ani împreună, cei doi demonstrează că o relație poate rămâne vie în timp. Se susțin reciproc ca la început și funcționează ca o echipă unită în creșterea și educarea băieților lor, Akim și Dominic.

Într-un interviu acordat recent, Alex Velea a vorbit despre relația cu Antonia și modul în care gestionează momentele mai dificile în cuplu.

„Cred că timpul te învață să ai mai multă răbdare și să înțelegi mai bine omul de lângă tine. Evident că există și diferențe sau mici discuții, dar am învățat să comunicăm și să găsim echilibrul”, a declarat el pentru VIVA!.

Artistul a vorbit deschis și despre reproșurile pe care le aude cel mai des din partea partenerei sale de cuplu.

„Probabil că uneori muncesc prea mult și nu reușesc să mă deconectez complet. Iar după o discuție încerc să fiu atent, să ascult și să repar lucrurile prin gesturi simple și sincere”, a mai zis el pentru sursa citată.

Alex Velea a precizat că nu există momente de gelozie în relația lui cu Antonia.

„Pentru mine, Antonia este în primul rând omul pe care îl iubesc. Mă bucur că este apreciată și admirată, dar relația noastră se bazează pe încredere și respect”, a spus el.

Antonia, confesiuni oneste despre viața ei amoroasă

Într-un interviu acordat recent, Antonia a făcut dezvăluiri despre discuțiile în contradictoriu cu partenerul ei de viață, Alex Velea.

„De cele mai multe ori, într-o astfel de situație, cedează cel care a provocat discuția respectivă. După atâția ani de relație, am ajuns la un echilibru din acest punct de vedere și știm să detensionăm rapid aceste discuții”, a povestit ea pentru Fanatik.

Antonia a vorbit și despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă.

„Am devenit și mai atentă, responsabilă, evident, mereu alertă, preocupată, îngrijorată, dar extrem de fericită și recunoscăatoare pentru cei trei copii ai mei. Și cu inima plină de iubire infinită pentru ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cântăreața a dezvăluit și de ce a ales să apară mai rar în emisiuni, dar și pe rețelele de socializare.

„Nedreptatea, faptul că ești judecat doar pentru că exiști ca artist, ca persoană publică, că s-au spus și s-au scris multe minciuni. Totul a contribuit la dorința mea de a mă proteja și a mă expune mai puțin în contexte care simt că nu îmi fac bine”, a mărturisit artista.

Antonia și Alex Velea, dezvăluiri rare despre începutul relației lor

Antonia și Alex Velea au fost invitați acum ceva timp de Selly la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”, emisiune pe care vloggerul o are pe canalul lui de YouTube, iar cei doi au dezvăluit unele detalii neștiute despre viața lor și începutul poveștii lor de dragoste.

„Încrederea o câștigi treptat, e normal să fii circumspect la început. Începuturile, dar nu doar din vina noastră… Am fost hăituți și de oameni, vânați mereu de paparazzi. Și am stat mereu sub stres. A fost cumva dubios. Veneam amândoi din niște divorțuri, eu treceam chiar atunci printr-un divorț, lumea ne judeca. Nu era un mediu propice iubirii. Noi ne-am cunoscut mai altfel la sfârșitul lui 2012, în decembrie”, a spus Alex Velea.
„Parcă suntem la terapie aici. Ce înseamnă mai altfel?”, l-a întrerupt Antonia.
„Ne-am cunoscut intim, ne-am îndrăgostit unul de celălalt. Și 2013 a fost un an mai ambiguu, lumea ne alerga, tot timpul interviuri. Au inventat fel de fel de chestii, își dădeau cu părerea…”, a continuat Alex Velea.

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Foto: Arhiva ELLE

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