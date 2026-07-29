Rareș Cojoc, despre schimbările din viața lui după divorțul de Andreea Popescu și noua relație cu Claudia Dumitru: "Cel mai greu este să accepți..."

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În urmă cu câteva luni, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Rareș Cojoc, despre schimbările din viața lui după divorț

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

La câteva luni de la divorț, Rareș Cojoc a apărut pentru prima dată pe rețelele de socializare alături de noua lui parteneră, Claudia Dumitru. Imaginea distribuită de fotomodel a fost realizată în timpul unei vacanțe și este considerată prima confirmare a zvonurilor despre relația lor. Până acum, cei doi au evitat să ofere declarații despre natura legăturii dintre ei, deși în ultima perioadă numele lor au fost asociate tot mai des. Claudia Dumitru a ales să facă primul pas în mediul online, unde a publicat o imagine în care apare alături de dansator.

Într-un interviu acordat recent, Rareș Cojoc a vorbit despre schimbările care au avut loc în viața lui, la patru luni de când a divorțat. El a precizat că menține o relație bună cu fosta soție, amândoi fiind foarte implicați în creșterea și educarea celor trei copii pe care îi au împreună.

„Este dificil, trebuie să admitem acest lucru, însă cred că cel mai greu este să accepți. Dacă ajungi să accepți o anumită situație din viața ta, este cred că primul pas spre a te ridica, spre vindecare. Cred că eu am reușit acest lucru. Și în căsnicie, și în dragoste (n.r. – are încredere)”, a declarat Rareș Cojoc, la Știrile Antena Stars, citat de Spynews.ro.

Dansatorul se bucură de mare succes pe plan profesional și crede că o bună parte din performanțele sale se datorează dorinței de a le arăta copiilor că este un bun exemplu.

„Este foarte dificil. Sunt multe momente în care mă simt depășit de factorul timp. Paradoxal vorbind, rezultatele mele au avut o ascensiune odată cu apariția copiilor. Ori din dorința de a demonstra copiilor, ori din dorința de a fi un exemplu pentru ei, pentru a înțelege cu adevărat ce face tatăl lor. Există ceva, unele lucruri inexplicabile, care se întâmplă în corp și în minte și care te determină să fii mai bun”, a declarat Rareș Cojoc, conform sursei citate.

Andreea Popescu, despre noua relație a fostului ei soț

La scurt timp după apariția imaginilor cu Rareș și Claudia, Andreea Popescu a oferit un interviu în care a vorbit despre noua relație a fostului ei soț, criticând alegerea acestuia de a apărea alături de noua parteneră.

„Părerea mea este că trebuie să fii foarte, foarte decent, foarte atent și foarte privat o perioadă bună de timp, până când știi tu că este persoana lângă care există șanse foarte mari să-ți refaci viața. Așa, să-i bagi în casă ba pe una, mâine pe alta, mâine pe unul… Mie mi se pare că așa se destabilizează foarte tare un copil. Dar vezi tu, femeile gândesc diferit de un bărbat. Pentru mine, stabilitatea lor emoțională e mult mai importantă decât afișarea mea publică cu partenerul. Că poți să iubești și în privat, nu trebuie să iubești neapărat public. Mai ales, mă repet, până când nu este ceva extrem de stabil. O lună, două, trei nu este stabil. Adică se poate întâmpla orice”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Andreea Popescu a ținut să precizeze că ea este mult mai atentă la ipostaze în care apare pe rețelele de socializare deoarece imaginile pot fi văzute de copiii ei.

„Femeile sunt mult mai mature în general, iar ele când intră într-o relație cu un bărbat care are copii, cumva e mai ușor… nu știu, probabil, femeile sunt mai mature, dar când dai voie altui bărbat să intre în viața ta, el trebuie să intre și în viața copiilor și ești mult mai selectivă, ești mult mai atentă, mult mai precaută. Adică eu sunt de părere că o relație trebuie ținută destul privată o perioadă bună de timp. Dar, na, uite vezi, fiecare face cum consideră. Eu și dacă aș fi acum cu cineva, eu aș fi foarte, foarte atentă.Imaginile astea rămân. Și copiii mei… Una este să fiu prinsă de paparazzi și una este să-mi asum o chestie publică. Adică să o postez eu, să o fac voit, la foarte puțin timp după, când sunt niște copii la mijloc. Și cumva copiii aceștia, cel puțin băiatul mare, pot să vadă foarte ușor, iar eu nu aș vrea să-mi rănesc copilul în felul acesta”, a mai spus Andreea Popescu pentru sursa citată.

Andreea Popescu, despre relația actuală pe care o are cu părinții lui Rareș Cojoc

Andreea Popescu a vorbit pe rețelele de socializare despre relația pe care o are cu părinții fostului ei soț și cum aceștia se implică activ în creșterea și educarea celor trei copii ai fostului cuplu.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, ea a ținut să sublinieze că se bucură foarte mult atunci când copiii ei își doresc să meargă să își viziteze bunicii.

„Eu m-as bucura să meargă și o săptămână la ei, să meargă în vacanțe. Am cea mai mare bucurie când se vad cu bunicii”, spune Andreea.

Ea a pus accentul și pe faptul că toate părțile implicate într-un divorț trebuie să renunțe la orgoliile personale de dragul copiilor.

„Orgoliul trebuie să se rupă puțin, pentru că copiii nu mai au voie să sufere și din această cauză”, a punctat aceasta.

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Foto: Arhiva ELLE

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