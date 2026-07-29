Iulia Vântur a împlinit 46 de ani și a avut parte de o aniversare de vis. Ce surprize i-au pregătit cei apropiați: „Cel mai frumos lucru din lume…”

Iulia Vântur a împlinit 46 de ani pe 24 iulie, iar la câteva zile după aceea a dezvăluit câteva imagini inedite.

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  de  Andreea Ilie
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După ani de succes în televiziunea din România, Iulia Vântur a ales să își urmeze intuiția și să își refacă viața la mii de kilometri distanță, în India. Decizia de a renunța la o carieră stabilă în media pentru a explora o zonă artistică complet nouă – muzica – a fost privită cu scepticism de mulți, dar pentru ea a fost începutul unei transformări profunde.

Iulia Vântur a împlinit 46 de ani și a dezvăluit imagini de la petrecere

Iulia Vântur a împlinit 46 de ani pe 24 iulie, iar la câteva zile după aceea a dezvăluit câteva imagini inedite cu surprizele pe care i le-au oferit cei dragi.

Artista a vorbit și despre surprizele de care a avut parte cu ocazia aniversării încă de la primele ore ale dimineții dar și despre peripețiile de care a avut parte.

„Ziua mea de naștere a decurs așa…
O surpriză continuă, de când m-am trezit până când m-am culcat!
1 +2 m-au trezit cu o îmbrățișare plină de dragoste; de fapt, m-am trezit la o bătaie în ușă, cu confetti în formă de inimă îndreptate direct spre fața mea. Slavă Domnului că m-am dat la o parte, pentru că au zburat direct în sus, spărgând instantaneu un plafonier de sticlă în mii de bucăți. Încă râdem de asta și, slavă Domnului, că mă mișc repede.
Camera mea era plină de inimioare roșii și cioburi de sticlă. Bineînțeles că am uitat să-mi pun o dorință și să suflu în lumânare.
Dar ‘cioburile aduc noroc’. S a spart ghinionul! Amin! În cultura noastră românească, noi credem că sticla spartă aduce noroc)”, a povestit Iulia Vântur.

Ulterior, Iulia Vântur s-a bucurat de o zi relaxantă la plajă, unde a avut parte de un alt tort și de momente speciale alături de cei dragi.

„Recunoscătoare că eram teafără, am mers cu familia la plajă și am mâncat al doilea tort. Când a trebuit să suflu în lumânare… vântul mi-a furat din nou dorința”, a povestit Iulia Vântur.

Vedeta spune că dorința sa cea mai importantă s-a îndeplinit, chiar dacă nu a reușit să sufle în lumânare așa cum și-a dorit.

„Oricum, dorința mi s-a îndeplinit. Eram cu părinții și prietenii mei pe plajă, relaxându-mă, răspunzând la mesajele voastre din suflet, mâncând pepene verde și admirând apusul de soare, cel mai frumos lucru din lume. Liniștită, iubită și sărutată de soare”, a transmis Iulia Vântur.

Aniversarea vedetei a continuat până târziu în noapte, actrița declarându-se recunoscătoare pentru tot ce a trăit.

„Seara a venit cu o altă surpriză, un alt tort și oameni minunați la evenimentul Stefano Ricci, urmărind un spectacol extraordinar pe cer. Mulțumesc, Doamne”, a fost mesajul Iuliei Vântur.

Iulia Vântur, despre comentariile jignitoare pe care le primește

Iulia Vântur își trăiește visul în India de mai bine de un deceniu, unde a reușit să-și construiască o carieră muzicală de succes. Pe parcursul acestui timp, a avut ocazia să cânte alături de artiști celebri și să urce pe scene importante ale lumii.

Deși a ales mereu discreția atunci când vine vorba despre viața personală, Iulia Vântur nu evită subiectele sensibile atunci când decide să vorbească deschis.

Într-un interviu acordat recent, Iulia Vântur a vorbit despre comentariile jignitoare pe care le primește în mediul online. Artista a mărturisit că nu are timpul necesar de a se ocupa corespunzător de conturile sale de socializare, având un program foarte încârcat.

„Despre comentarii… câteodată le citesc, la unele râd, la cele justificate iau aminte, la cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar cu compasiune. Oamenii au nevoie de bunătate, nu de judecată. Eu funcționez după mottoul ‘fii tu cel care face schimbarea’. Răutății să nu-i răspunzi niciodată cu răutate sau judecată. Tocmai acei oameni au nevoie de înțelegere, de dragoste. Și câteodată văd și schimbare. De foarte multe ori, pentru că le vorbesc sincer, din suflet, își cer iertare și lasă masca jos. Atunci câștigăm omenie, nu urmăritori. Părinții mei au fost afectați de diverse titluri, comentarii, mai ales că erau și eram departe. Din păcate, cred că pentru ei a fost cel mai greu, însă pe măsură ce au văzut cu ochii lor realitatea și dinamica spațiului public, nu au mai dat importanță acestor comentarii”, a povestit ea pentru VIVA!.

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Foto: Instagram

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