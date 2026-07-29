Irina Shayk, într-o nouă relație cu baschetbalistul Devin Booker, cu 11 ani mai tânăr decât ea. Cum au fost surprinși împreună

Irina Shayk și-a găsit din nou dragostea. Supermodelul ar forma un cuplu cu baschetbalistul Devin Booker, cu 11 ani mai tânăr.

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  de  ELLE.ro
Irina Shayk, într-o nouă relație cu baschetbalistul Devin Booker, cu 11 ani mai tânăr decât ea. Cum au fost surprinși împreună

Irina Shayk are o relație cu un sportiv mult mai tânăr, după scurta poveste de dragoste cu Tom Brady. Supermodelul în vârstă de 40 de ani formează un cuplu cu baschetbalistul NBA Devin Booker, în vârstă de 29 de ani, a relatat marți publicația People.

„Este ceva foarte recent, dar se plac foarte mult”, a declarat o sursă pentru publicație.

Potrivit acesteia, cei doi au făcut cunoștință prin intermediul unor prieteni comuni, în urmă cu câteva luni. Irina Shayk și Devin Booker încearcă să petreacă cât mai mult timp împreună în această vară, înainte ca sportivul să înceapă pregătirile pentru noul sezon.

„Așteptați-vă să o vedeți pe Irina la unele dintre meciurile lui”, a mai spus sursa. „Este foarte interesată de el.”

Duminică, Deuxmoi a publicat o fotografie în care Devin Booker apare din spate, în timp ce părăsea localul Tutto Caffé din East Hampton, New York. Contul a relatat, de asemenea, că mai multe surse i-ar fi văzut pe baschetbalist și pe Irina Shayk împreună în Hamptons.

Atât Irina Shayk, cât și Devin Booker au avut în trecut relații cu persoane celebre. Modelul a format un cuplu cu Bradley Cooper, în vârstă de 51 de ani, între 2015 și 2019. Cei doi au împreună o fiică, Lea, în vârstă de nouă ani. În 2021, Irina Shayk a fost asociată pentru scurt timp cu Kanye West, în vârstă de 49 de ani, iar în 2023 a avut o relație cu Tom Brady, în vârstă de 48 de ani. Shayk și fostul jucător de fotbal american s-au despărțit după mai puțin de patru luni, informație confirmată de Page Six în luna octombrie a aceluiași an.

Cei doi și-au reluat legătura anul trecut, însă apropierea dintre ei pare să se fi încheiat din nou la scurt timp.

În ceea ce îl privește pe Devin Booker, starul echipei Phoenix Suns a avut o relație cu Kendall Jenner, în vârstă de 30 de ani, marcată de mai multe despărțiri și împăcări, între 2020 și 2022. În luna ianuarie, cei doi au atras atenția printr-un schimb de mesaje cu tentă de flirt pe rețelele sociale. Ulterior, Booker a făcut o remarcă interpretată drept o înțepătură la adresa lui Bad Bunny, un alt fost iubit al lui Kendall Jenner.

Întrebat, în timpul unei conferințe de presă, dacă a urmărit momentul susținut de artist la pauza Super Bowl 2026, în luna februarie, baschetbalistul a răspuns că nu, precizând că este doar „complet sincer”. De asemenea, Booker l-a corectat pe reporterul care l-a întrebat, „pentru fanii din Puerto Rico”, cum s-a simțit să ia parte la momentul important al lui Bad Bunny. „Sunt mexican”, a clarificat sportivul.

Kendall Jenner are acum o relație cu actorul Jacob Elordi, în vârstă de 29 de ani. Luna trecută, o sursă a declarat pentru Page Six că vedeta din „Keeping Up With the Kardashians” este „înnebunită” după actorul din „Euphoria” și că încearcă să îl protejeze de agitația care vine odată cu o relație cu un membru al celebrei familii Kardashian.

Jacob Elordi este „primul bărbat după care este înnebunită în ultimii ani”, a mai spus sursa.

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foto: arhiva ELLE

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