Florin Ristei și noua lui iubită, în ipostaze romantice în vacanță. Ce moment special au sărbătorit

Florin Ristei și noua sa iubită au marcat un moment special al relației lor departe de agitația din România.

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  de  Andreea Ilie
Florin Ristei și noua lui iubită, în ipostaze romantice în vacanță. Ce moment special au sărbătorit

Florin Ristei pare să trăiască din nou o perioadă frumoasă pe plan sentimental. La mai bine de doi ani de la despărțirea de Naomi Hedman, artistul este tot mai des văzut în compania Andreei Ramona, iar imaginile publicate recent din vacanța lor au atras imediat atenția fanilor.

Florin Ristei și Andreea Ramona au sărbătorit ziua de naștere a acesteia

Florin Ristei și noua sa iubită au marcat un moment special al relației lor departe de agitația din România. Cu ocazia aniversării iubitei sale, artistul a ales să plece într-o vacanță relaxantă, alături de un cerc restrâns de prieteni. Cum era de așteptat, acesta nu a lăsat momentul special să treacă fără o declarație în stilul său caracteristic, publicând un mesaj amuzant dedicat sărbătoritei.

Încă de la primele ore ale dimineții, Florin Ristei s-a asigurat că îi face iubitei sale ziua mai frumoasă. Artistul a publicat pe rețelele de socializare un videoclip amuzant în care o întreabă, în glumă, dacă într-adevăr împlinește doar 23 de ani.

Imaginile îi surprind pe cei doi râzând cu poftă, dovadă a complicității și a bunei dispoziții care îi însoțesc în această vacanță.

Gesturile tandre și atenția pe care Florin Ristei i-o acordă partenerei sale lasă să se întrevadă armonia care definește această etapă a relației lor.

Spre seară, grupul și-a continuat celebrarea la un restaurant cu atmosferă autentică, unde muzicanții locali au întreținut buna dispoziție.

Florin Ristei, despre viața lui de când are o nouă iubită

În cadrul podcastului Sold Out Media, Florin Ristei și Speak au avut o discuție deschisă despre schimbările care au avut loc în viața lor, în special în cea a lui Ristei, care are acum o nouă iubită. Cântărețul a mărturisit pe un ton amuzant că iubita i-a interzis să facă ceva ce înainte era un obicei.

Florin Ristei este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, fiind urmărit pe rețelele de socializare de un număr foarte mare de fani. La rândul lui, acesta urmărește atât colegi de breaslă, cât și persoane care îi atrag atenția într-un mod deosebit.

În cadrul discuției cu Speak, Florin Ristei a mărturisit că acum nu mai urmărește alte persoane de gen feminin pe rețelele de socializare, iubita lui nefiind de acord cu acest obicei.

Și tu dai follow la 2000 de femei”, i-a spus cineva lui Florin Ristei.
„Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”, a răspuns el.

Chiar dacă Speak a încercat să obțină mai multe detalii despre noua relație a lui Ristei, artistul a fost zgârcit în dezvăluiri.

Nu toate relațiile merită să îmbunătățești, adică nu vrei să îmbunătățești în toate, decât în alea în care chiar vrei să investești. Sau pe care le vezi pe termen lung. Că nu vrei să îmbunătățești o dată (…) Nu știu la ce te referi (n.red. dacă noua lui relație e pe termen lung sau nu)”, a spus Florin Ristei.

Cine este Andreea Ramona

Deși la început au ales să fie discreți, cei doi nu mai par preocupați să își ascundă relația. Fotografiile postate pe rețelele sociale și ipostazele apropiate în care au fost surprinși au fost interpretate drept semne clare că povestea lor de dragoste devine tot mai serioasă.

Andreea Ramona activează în domeniul fitnessului și promovează un stil de viață sănătos. Este instructoare de fitness și foarte activă în mediul online, unde publică frecvent imagini de la antrenamente și sfaturi dedicate celor pasionați de sport. Totodată, Andreea este mama unui băiețel și reușește să îmbine viața de familie cu cea profesională.

Numele ei a mai apărut în atenția publicului în trecut, datorită relației pe care a avut-o cu omul de afaceri Vincenzo Castellano. Primele speculații privind apropierea dintre ea și Florin Ristei au apărut după o fotografie distribuită de Andreea Ramona pe Instagram. În imagine, realizată dintr-o mașină, se putea observa mâna șoferului așezată pe piciorul ei. Chiar dacă bărbatul nu apărea în cadru, internauții au remarcat imediat tatuajele și au concluzionat că este vorba despre artist.

La scurt timp, Florin Ristei a publicat și el o fotografie alb-negru dintr-o vacanță, în care apare alături de Andreea Ramona într-o ipostază tandră. Pentru mulți dintre admiratorii săi, imaginea a reprezentat confirmarea relației.

Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit toamna trecută

Înainte de actuala relație, Florin Ristei a trăit o scurtă poveste de dragoste cu Yasmin Awad, make-up artistă și creatoare de conținut. Cei doi și-au făcut relația publică în vara anului trecut, după ce au fost surprinși împreună la mai multe evenimente și au împărtășit cu fanii imagini din vacanțe și momente petrecute în doi.

Deși au preferat discreția, aparițiile lor din social media au confirmat apropierea dintre ei, iar în august au petrecut împreună o vacanță în Tenerife. Relația nu a durat însă foarte mult. În toamna anului trecut au apărut primele speculații privind despărțirea, după ce Yasmin Awad a publicat pe TikTok mai multe mesaje interpretate de urmăritori ca aluzii la probleme în cuplu. Printre acestea s-au numărat și: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare” și „Când îl văd după ce a dat-o de gard de 2-3 ori”.

Nici Florin Ristei, nici Yasmin Awad nu au comentat public zvonurile la acel moment, însă relația lor s-a încheiat după doar câteva luni.

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Foto: Instagram

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