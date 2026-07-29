Madison Beer și Justin Herbert s-au logodit după aproape un an de relație

Madison Beer și Justin Herbert fac pasul cel mare. Cei doi s-au logodit după aproape un an de relație.

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  de  ELLE.ro
Madison Beer și Justin Herbert s-au logodit după aproape un an de relație

Madison Beer tocmai a intrat în etapa de logodnică. Cântăreața și starul NFL Justin Herbert s-au logodit după aproape un an de relație.

„Relația lor se îndrepta în această direcție, așa că nimeni nu a fost complet surprins! Formează un cuplu foarte frumos. În plus, familiile lor s-au cunoscut și se înțeleg bine.”, a declarat marți o sursă pentru Page Six, la scurt timp după ce Beer a anunțat vestea pe Instagram.

Artista în vârstă de 27 de ani a publicat mai multe imagini de la cererea în căsătorie, alături de mesajul: „Faceți cunoștință cu logodnicul meu.”

Fotografiile emoționante surprind momentul în care Herbert s-a așezat într-un genunchi, iar Beer s-a aplecat și ea spre el. Quarterback-ul echipei Los Angeles Chargers, în vârstă de 28 de ani, a cerut-o în căsătorie chiar înainte de apus, pe un câmp acoperit cu iarbă, având în fundal o alee arcuită și decorată cu flori.

În unele imagini, cei doi se sărută cu pasiune, în timp ce într-o altă fotografie Herbert o poartă pe Beer pe umăr, iar artista își etalează impresionantul inel cu diamant. Interpreta piesei „Selfish” a publicat și o fotografie cu un panou din lemn realizat manual, pe care scria: „Domnul și doamna Herbert”.

Pentru această ocazie specială, Beer a purtat o fustă albă cu imprimeu floral și un cardigan crem, în timp ce sportivul a ales o bluză albă cu mâneci lungi și pantaloni negri. Acest moment important din relația lor vine la mai puțin de un an după ce au apărut primele zvonuri despre o posibilă poveste de dragoste între cei doi. În august 2025, Madison Beer și Justin Herbert au fost fotografiați în ipostaze tandre pe platourile de filmare ale unuia dintre videoclipurile artistei.

Mai târziu, în aceeași seară, cei doi au fost surprinși îndreptându-se spre locuința unui prieten din Redondo Beach, California. La acea vreme, însă, cântăreața și sportivul au evitat gesturile de afecțiune în public. Cei doi au confirmat în cele din urmă speculațiile despre relația lor în luna octombrie, când s-au sărutat pe marginea terenului, în timpul meciului dintre Los Angeles Chargers și Washington Commanders.

Madison Beer a vorbit cu entuziasm despre partenerul ei în luna iunie, în cadrul podcastului „Therapuss with Jake Shane”.

„Când vorbesc cu iubitul meu, părul meu ar putea să fie în flăcări și nici măcar nu aș observa. Și, sinceră să fiu, este prima persoană care m-a făcut vreodată să mă simt așa. Lumea s-ar putea sfârși în jurul meu, iar eu nici măcar nu mi-aș da seama.”, mărturisea ea la momentul respectiv.

Beer a mai povestit că Herbert „a apărut în viața ei la momentul perfect” și a dezvăluit că prima lor întâlnire a avut loc la ea acasă, deoarece amândoi „se temeau să iasă în public”.

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foto: Getty Images 

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