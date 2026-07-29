Cabral, anunț special pe internet. Ce distincție a primit prezentatorul: „Sunt mândru că am putut și pot fi de ajutor…”

Prezentatorul a dezvăluit pe rețelele de socializare că a primit o distincție specială.

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  de  Andreea Ilie
Cabral la evenimentul SABIF (3)
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După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago. 

Cabral, anunț special pe internet

Dacă pe plan personal lucrurile nu sunt chiar grozave pentru Cabral, mai ales după anunțul divorțului, pe plan profesional, prezentatorul are parte de mult mai mult succes.

Recent, a fost anunțat oficial că au început oficial filmările pentru Băieți Buni: pe viață, continuarea mult așteptată a unuia dintre cele mai îndrăgite seriale românești din toate timpurile. Noua producție îi va readuce în fața publicului pe unii dintre actorii emblematici ai primului sezon (Cabral Ibacka și Dragoș Bucur), dar va introduce și personaje noi, care vor completa universul Băieți Buni.

În plus, de câțiva ani, Cabral prezintă la PRO TV emisiunea de divertisment „Săriți de pe fix”, în cadrul căreia invitații sunt supuși unor probe pline de umor și care se bucură de mare succes la public. Anisia Gafton, Alex Bogdan, Maria Popovici, Paul Ipate, Anca Dinicu, Bogdan Drăcea, Mihai Rait, Lucian Ghimiși sunt doar câțiva dintre invitații permanenți ai show-ului. Recent a fost anunțat faptul că în curând vor începe filmările pentru cel de-al treilea sezon.

Cabral se mai poate lăuda cu o realizare. Prezentatorul a dezvăluit pe rețelele de socializare că a primit o distincție specială din partea SABIF (Serviciul de Ambulanță București-Ilfov).

„Onorat pentru distincția primită la Ateneul Român de la SABIF, direct din mâinile Dr. Alis Grasu și Dr. Cristian Grasu.
120 de ani de serviciu medical de urgență în România. Wow!
Felicitări și la multi ani, sunt mândru că am putut și pot fi de ajutor… alături de voi!”, a scris el în descrierea imaginilor de la eveniment.

Cabral, declarații dureroase după divorț

Cabral Ibacka a fost mai sincer ca niciodată și a făcut declarații despre perioada dificilă prin care trece acum, după divorțul de fosta lui soție, Andreea Ibacka. Prezentatorul TV a recunoscut că toate schimbările care au intervenit în viața lui, în urma despărțirii, l-au copleșit din punct de vedere emoțional. 

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă.

Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine.

Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc.

Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată.”

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul pe 15 mai 2026

Andreea și Cabral Ibacka au transmis pe rețelele de socializare un mesaj comun prin care confirmă că divorțează. Cei doi au subliniat că decizia de a merge pe drumuri separate după mai bine de 18 ani împreună a fost luată de comun acord. 

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri exagerate despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. 

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile.”

Andreea și Cabral Ibacka au luat decizia de a divorța după o perioadă în care, conform spuselor lor, au ajuns să se piardă unul pe celălalt. 

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.”

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Foto: Instagram

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