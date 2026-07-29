Jennifer Aniston, vacanță de vis în Mallorca. Cum a fost fotografiată alături de iubitul ei, Jim Curtis, Courteney Cox și Pedro Pascal

Jennifer Aniston se bucură de o vacanță în Mallorca, alături de iubitul ei, Jim Curtis, și de prietenii săi celebri.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Jennifer Aniston, vacanță de vis în Mallorca. Cum a fost fotografiată alături de iubitul ei, Jim Curtis, Courteney Cox și Pedro Pascal

Jennifer Aniston se bucură de o vacanță în Mallorca, alături de iubitul ei, Jim Curtis, și de câțiva dintre prietenii săi celebri. Actrița din „Friends”, în vârstă de 57 de ani, a fost surprinsă luni pe un iaht de lux, în compania lui Jim Curtis, a lui Courteney Cox și a lui Pedro Pascal.

Grupul a profitat de timpul petrecut în larg și a alternat momentele de relaxare cu diferite activități nautice, printre care plimbările cu caiacul și sesiunile de snorkeling.

Vacanța nu a însemnat însă doar odihnă. Grupul și-a rezervat timp și pentru mai multe activități, printre care plimbările cu caiacul și snorkelingul.

Călătoria are o semnificație aparte pentru Jennifer Aniston și Jim Curtis. Cei doi au fost asociați pentru prima dată în plan sentimental anul trecut, tot în timpul unei vacanțe petrecute cu prietenii în Mallorca. Aniston și Curtis au aniversat în luna mai un an de relație, iar o sursă a dezvăluit pentru Daily Mail cum intenționau să marcheze acest moment. Potrivit acesteia, cei doi plănuiau o vacanță în Cabo San Lucas, Mexic, după ce actrița încheia filmările pentru cel de-al cincilea sezon al serialului „The Morning Show”.

„Vor să se distreze la soare și să sărbătorească un an de fericire în locul ei preferat din lume, Cabo. Este îndrăgostită până peste cap de el și își dorește ca el să fie partenerul ei pentru totdeauna, așa că este firesc să plece într-o escapadă romantică pentru a se bucura unul de celălalt.”, a declarat sursa.

Sursa publicației a vorbit și despre felul în care Curtis s-a integrat în grupul celebru de prieteni al actriței, din care fac parte Sandra Bullock, Adam Sandler, Jason Bateman și Sean Hayes.

„Jim se integrează perfect în grup. Toți cred că este un tip grozav, iar acest lucru este foarte liniștitor pentru Jen. Nu trebuie să îl convingă pe nimeni în privința lui Jim, pentru că toți îl plac deja! Cinele cu prietenii, serile de film și premierele sunt mult mai relaxate pentru Jen atunci când Jim este alături de ea, pentru că este foarte agreabil.”

Jennifer Aniston ar aprecia și faptul că între ea și actualul partener nu există competiție, spre deosebire de relațiile sale anterioare cu Brad Pitt, Vince Vaughn, John Mayer și Justin Theroux.

„Totul este despre ea, despre cum se simte și despre ceea ce are nevoie”, a spus sursa. „El nu vorbește niciodată despre cariera sa și nu încearcă să profite de relațiile ei profesionale. Nu este interesat să devină actor sau să fie celebru. Ea a spus că, alături de el, poate să răsufle ușurată, să se relaxeze și să respire, pentru că nu există nicio presiune.”

Jim Curtis este life coach și, potrivit apropiaților, ar avea o influență liniștitoare atât asupra lui Jennifer Aniston, cât și asupra prietenilor acesteia.

Citește și:
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Amalia Enache, vacanță la Veneția alături de fiica sa, Alma. Ce dorință și-a împlinit după 10 ani
People
Amalia Enache, vacanță la Veneția alături de fiica sa, Alma. Ce dorință și-a împlinit după 10 ani
Cum și-au petrecut vara Prințul William și Kate Middleton? Imaginile rare publicate de cuplul regal
People
Cum și-au petrecut vara Prințul William și Kate Middleton? Imaginile rare publicate de cuplul regal
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple
People
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple
Lia Bugnar, dezvăluiri despre serialul regizat de fostul ei partener, Anghel Damian: "Mi-ar fi plăcut ca..."
People
Lia Bugnar, dezvăluiri despre serialul regizat de fostul ei partener, Anghel Damian: "Mi-ar fi plăcut ca..."
Cabral, anunț special pe internet. Ce distincție a primit prezentatorul: "Sunt mândru că am putut și pot fi de ajutor…"
People
Cabral, anunț special pe internet. Ce distincție a primit prezentatorul: "Sunt mândru că am putut și pot fi de ajutor…"
Madison Beer și Justin Herbert s-au logodit după aproape un an de relație
People
Madison Beer și Justin Herbert s-au logodit după aproape un an de relație
Publicitate
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
E oficial! Ce a decis Ilie Bolojan, cu puțin timp în urmă! Toată lumea vorbește acum despre asta
E oficial! Ce a decis Ilie Bolojan, cu puțin timp în urmă! Toată lumea vorbește acum despre asta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit!! Nu au vrut să se știe, dar tot s-a aflat
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit!! Nu au vrut să se știe, dar tot s-a aflat
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Florin Ristei și noua lui iubită, în ipostaze romantice în vacanță. Ce moment special au sărbătorit
Florin Ristei și noua lui iubită, în ipostaze romantice în vacanță. Ce moment special au sărbătorit
People

Florin Ristei și noua sa iubită au marcat un moment special al relației lor departe de agitația din România.

+ Mai multe
Irina Shayk, într-o nouă relație cu baschetbalistul Devin Booker, cu 11 ani mai tânăr decât ea. Cum au fost surprinși împreună
Irina Shayk, într-o nouă relație cu baschetbalistul Devin Booker, cu 11 ani mai tânăr decât ea. Cum au fost surprinși împreună
People

Irina Shayk și-a găsit din nou dragostea. Supermodelul ar forma un cuplu cu baschetbalistul Devin Booker, cu 11 ani mai tânăr.

+ Mai multe
Iulia Vântur a împlinit 46 de ani și a avut parte de o aniversare de vis. Ce surprize i-au pregătit cei apropiați: "Cel mai frumos lucru din lume..."
Iulia Vântur a împlinit 46 de ani și a avut parte de o aniversare de vis. Ce surprize i-au pregătit cei apropiați: "Cel mai frumos lucru din lume..."
People

Iulia Vântur a împlinit 46 de ani pe 24 iulie, iar la câteva zile după aceea a dezvăluit câteva imagini inedite.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC