Jennifer Aniston, vacanță de vis în Mallorca. Cum a fost fotografiată alături de iubitul ei, Jim Curtis, Courteney Cox și Pedro Pascal

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Jennifer Aniston se bucură de o vacanță în Mallorca, alături de iubitul ei, Jim Curtis, și de câțiva dintre prietenii săi celebri. Actrița din „Friends”, în vârstă de 57 de ani, a fost surprinsă luni pe un iaht de lux, în compania lui Jim Curtis, a lui Courteney Cox și a lui Pedro Pascal.

Grupul a profitat de timpul petrecut în larg și a alternat momentele de relaxare cu diferite activități nautice, printre care plimbările cu caiacul și sesiunile de snorkeling.

Vacanța nu a însemnat însă doar odihnă. Grupul și-a rezervat timp și pentru mai multe activități, printre care plimbările cu caiacul și snorkelingul.

Călătoria are o semnificație aparte pentru Jennifer Aniston și Jim Curtis. Cei doi au fost asociați pentru prima dată în plan sentimental anul trecut, tot în timpul unei vacanțe petrecute cu prietenii în Mallorca. Aniston și Curtis au aniversat în luna mai un an de relație, iar o sursă a dezvăluit pentru Daily Mail cum intenționau să marcheze acest moment. Potrivit acesteia, cei doi plănuiau o vacanță în Cabo San Lucas, Mexic, după ce actrița încheia filmările pentru cel de-al cincilea sezon al serialului „The Morning Show”.

„Vor să se distreze la soare și să sărbătorească un an de fericire în locul ei preferat din lume, Cabo. Este îndrăgostită până peste cap de el și își dorește ca el să fie partenerul ei pentru totdeauna, așa că este firesc să plece într-o escapadă romantică pentru a se bucura unul de celălalt.”, a declarat sursa.

Sursa publicației a vorbit și despre felul în care Curtis s-a integrat în grupul celebru de prieteni al actriței, din care fac parte Sandra Bullock, Adam Sandler, Jason Bateman și Sean Hayes.

„Jim se integrează perfect în grup. Toți cred că este un tip grozav, iar acest lucru este foarte liniștitor pentru Jen. Nu trebuie să îl convingă pe nimeni în privința lui Jim, pentru că toți îl plac deja! Cinele cu prietenii, serile de film și premierele sunt mult mai relaxate pentru Jen atunci când Jim este alături de ea, pentru că este foarte agreabil.”

Jennifer Aniston ar aprecia și faptul că între ea și actualul partener nu există competiție, spre deosebire de relațiile sale anterioare cu Brad Pitt, Vince Vaughn, John Mayer și Justin Theroux.

„Totul este despre ea, despre cum se simte și despre ceea ce are nevoie”, a spus sursa. „El nu vorbește niciodată despre cariera sa și nu încearcă să profite de relațiile ei profesionale. Nu este interesat să devină actor sau să fie celebru. Ea a spus că, alături de el, poate să răsufle ușurată, să se relaxeze și să respire, pentru că nu există nicio presiune.”

Jim Curtis este life coach și, potrivit apropiaților, ar avea o influență liniștitoare atât asupra lui Jennifer Aniston, cât și asupra prietenilor acesteia.

foto: Getty Images

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