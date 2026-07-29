Lia Bugnar, dezvăluiri despre serialul regizat de fostul ei partener, Anghel Damian: "Mi-ar fi plăcut ca..."

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Lia Bugnar le-a recomandat urmăritorilor săi noul serial românesc „Trafic”, difuzat de Pro TV și disponibil pe Voyo. Producția este regizată de Anghel Damian, fostul său partener, însă scenarista a subliniat că nu a fost implicată în realizarea proiectului și că aprecierea sa se bazează exclusiv pe calitatea acestuia.

Lia Bugnar recomandă serialul regizat de Anghel Damian

Actrița a vorbit deschis despre faptul că regia îi aparține lui Anghel Damian, cel care, după încheierea relației lor, și-a întemeiat o familie alături de Theo Rose. Dincolo de trecutul personal, Lia Bugnar a apreciat fără rezerve rezultatul profesional al fostului său partener.

Într-un mesaj publicat în mediul online, Lia Bugnar a lăudat povestea, imaginea și interpretările actorilor din „Trafic”. Pentru a înlătura orice posibilă suspiciune legată de implicarea sa în proiect, aceasta a precizat că nu a contribuit nici la scenariu și nici la distribuție.

„Luni seara pe Pro TV e un serial românesc superb. ‘TRAFIC’ se cheamă. Și sunt complet obiectivă, că n-am nicio legătură, nu-i scris de mine, nu joc în el, n-am participat în vreun fel. Arată senzațional, povestea te ține cu sufletu’ la gură și e jucată al naibii de bine.”

Scenarista a recunoscut că i-ar fi fost mai ușor să vorbească despre producție dacă aceasta ar fi fost realizată de un alt regizor. Cu toate acestea, calitatea serialului a convins-o să îl recomande publicului și să aștepte cu nerăbdare următoarele episoade.

„Mi-ar fi plăcut ca serialul să fi fost făcut de altcineva decât de Anghel Damian, ca să nu mă bănuiți de subiectivism, da’ e mâna lui și nu pot decât să mă bucur că a reușit un film așa de bun. Uitați-vă lunea, dacă vă amintiți, deși mai bine intrați pe Voyo și vedeți și cele 3 episoade care s-au difuzat deja. Pe Voyo sunt deja 4, că se dă un episod cu o săptămână mai devreme decât la televizor. Mi-e ciudă că n-am scris eu, da n-am cum să nu recunosc că abia aștept următorul episod. V-am vândut pontul, faceți ce vreți cu el, da’ filmul e bun tare. Cu plăcere”, a precizat ea.

Cum au impresionat Tudor Chirilă și Dragoș Bucur

Lia Bugnar a remarcat și performanțele actorilor care fac parte din distribuția serialului. Unul dintre cei menționați a fost Tudor Chirilă, pe care s-a bucurat să îl revadă într-un rol de film după o perioadă îndelungată.

„Mulți actori de toată admirația acolo, și mai tineri, dar și din cei pe care-i știm. O să pomenesc acum doar de Tudor Chirilă, pe care m-am bucurat mult să-l văd după atâta vreme într-un film și să constat că nu și-a ieșit din mână, ba dimpotrivă, e impresionant ce face și întrebarea de ce nu-l vedem mai des în filme se naște inevitabil.”

La fel de puternică a fost și impresia lăsată de Dragoș Bucur. Lia Bugnar a evidențiat atenția acordată construirii personajului, dar și curajul interpretării sale.

„O să spun și despre Dragoș Bucur, care mi-a luat piuitu pur și simplu. Minuțiozitatea și curajul cu care Dragoș și-a construit personajul sunt de studiat pentru orice actor tânăr sau mai puțin tânăr.”

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foto: Arhiva ELLE

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