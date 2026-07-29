Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple

În ultima perioadă, Sorin Gonțea a trecut printr-o schimbare vizibilă.

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  de  Andreea Ilie
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple

În primăvara anului trecut, după un deceniu petrecut împreună, Daiana Anghel și Sorin Gonțea au decis să pună punct relației lor.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au anunțat anul trecut că divorțează

Daiana Anghel și Sorin Gonțea formau unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul românesc, mai ales după ce au câștigat primul sezon al emisiunii Power Couple, unde și-au demonstrat legătura solidă. Deși în aparență totul părea stabil, povestea lor a ajuns, încet, la final.

Anunțul despărțirii a fost făcut public de creatoarea de conținut în luna mai a anului trecut, dar de atunci, ea a evitat să ofere detalii despre decizia luată, preferând discreția.

„Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual cat și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt.

Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. Nu pentru că se întâmplă ceva rău. Ci pentru că, la un moment dat, binele care era comun nu mai înseamnă același lucru pentru amândoi. Și atunci e nevoie ca fiecare să fie bine… separat.

Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp „bine'. Dar n-ar fi fost acel bine sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință. Și nu ne-am fi făcut un bine nici nouă, nici unul celuilalt, dacă am fi rămas într-o iluzie.

Cred că suntem norocoși. Norocoși că am trăit frumos. Și norocoși că am putut încheia această etapă cu recunoștință, nu cu reproșuri. Fără ură. Fără răni care să umbrească ceea ce a fost luminos. A fost bine. Dar nu suficient de bine. Și poate că, uneori, curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată.

Nu știu dacă a fost decizia corectă și nici nu contează cum văd alții treaba asta, ca în această relație și în căsnicie am fost doi, nu noi și toată lumea. Dar știu că a fost decizia pe care am putut-o lua cu luciditate și respect. Pentru noi. Pentru ce am fost.

Ne-am lasat timp sa trăim aceste momente de desprindere în tihnă, fără păreri nesolicitate din exterior, fără ochi aținti asupra noastră. Oricât de liniște ar fi, tot doare și ultimul lucru de care ai nevoie în astfel de momente este să te simți sub lupa celorlalți. Așa ca ne-am dat acest timp. Și singurul motiv pentru care există această postare, e ca ne știți împreună încă de la începutul meu cu voi. În rest, este un subiect pe care nu-mi doresc să-l dezvolt cu absolut nimeni, fie ca e vorba de voi, de cunoștințe care abia acum află sau rude. Suntem bine și vrem să fim bine în continuare. „, este mesajul transmis de Daiana Anghel pe Instagram.

Cum arată acum Sorin Gonțea

Sorin Gonțea este o prezență relativ discretă pe rețelele de socializare, împărtășind cu fanii care îl urmăresc mai multe clipuri legate de activitatea sa ca chef.

Imaginile recente cu acesta i-au impresionat pe fani datorită transformării prin care a trecut fostul soț al Daianei Anghel.

În ultima perioadă, Sorin Gonțea a trecut printr-o schimbare vizibilă. A slăbit considerabil și, pe lângă transformarea fizică, acesta a ales să își lase părul să crească.

El adoptă acum și un stil vestimentar diferit față de cel cu care fanii s-au obișnuit în celebra emisiune Power Couple, pe care a și câștigat-o alături de Daiana Anghel.

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Foto: Instagram, Arhiva ELLE

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