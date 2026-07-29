Cum și-au petrecut vara Prințul William și Kate Middleton? Imaginile rare publicate de cuplul regal

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Prințul William și Kate Middleton au publicat pe Instagram o retrospectivă a verii, reunind imagini din viața de familie și din activitățile oficiale desfășurate în ultimele luni. Caruselul include fotografii alături de cei trei copii ai lor, dar și momente surprinse în timpul vizitelor și evenimentelor la care au participat.

Postarea debutează cu o fotografie în care Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 44 de ani, se relaxează pe iarbă alături de cei trei copii ai lor: Prințul George, în vârstă de 13 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani.

„Retrospectiva verii”, au scris cei doi în descrierea postării. „Mulțumim tuturor celor care au făcut ca ultimele luni să fie atât de speciale!”.

Printre imaginile publicate se află și un videoclip cu Prințul William alături de Sir David Attenborough, care și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 100 de ani printr-un concert organizat la Royal Albert Hall. În cadrul evenimentului, Prințul de Wales a susținut un discurs în onoarea acestuia.

„Este un privilegiu rar să sărbătorești un secol de viață, dar este și mai rar atunci când acea persoană a schimbat modul în care privim singura noastră casă – planeta Pământ”, a spus Prințul William, potrivit Page Six.

Retrospectiva include și imagini din vizita oficială efectuată de Kate Middleton în Italia. Prințesa apare pregătind tortelli la Agriturismo Al Vigneto, o fermă din Parma. Deplasarea a reprezentat prima sa vizită oficială în străinătate după ce, în urmă cu un an, a anunțat că boala sa se află în remisie. Vizita a avut ca scop promovarea activității Royal Foundation Centre for Early Childhood, organizație care susține conștientizarea importanței dezvoltării copiilor în primii ani de viață.

În carusel se regăsesc și imagini de la vizita lui Kate Middleton la The Christie NHS Foundation Trust, unde s-a întâlnit cu pacienți diagnosticați cu cancer și a promovat terapiile complementare dedicate stării de bine fizice și emoționale.

Unul dintre cele mai emoționante momente o surprinde pe Prințesa de Wales alături de Claire Lorente, în ultima zi a tratamentului acesteia pentru cancer de sân.

Caruselul include și imagini realizate după finalizarea provocării sportive National Three Peaks Challenge, la care Kate Middleton a participat pentru a sprijini The Royal Marsden Cancer Charity. Traseul presupune escaladarea celor mai înalte vârfuri din Scoția, Anglia și Țara Galilor și are o lungime de aproximativ 37 de kilometri, cu o diferență totală de nivel de peste 3.000 de metri, fiind parcurs adesea pe vreme nefavorabilă și pe timpul nopții.

Și activitatea Prințului William este prezentă în retrospectivă. Una dintre fotografii îl surprinde alături de Emma Watson și Benedict Cumberbatch la United for Wildlife Business Forum, eveniment desfășurat la Londra, în cadrul London Climate Action Week.

O altă imagine îl prezintă pe Prințul de Wales alături de Robert Irwin, cei doi deplasându-se cu un autobuz electric etajat, cu emisii zero, către Earthshot Prize Impact Assembly, organizată în cadrul aceleiași săptămâni dedicate acțiunilor pentru climă.

Caruselul include și fotografii de familie, precum portretele oficiale ale Prințului George, Prințesei Charlotte și Prințului Louis, publicate cu ocazia aniversărilor lor, dar și imagini cu Kate Middleton de la finala turneului de la Wimbledon.

În selecție se regăsesc și fotografii realizate la Royal Ascot, unde Kate Middleton a revenit după o pauză de trei ani. Pentru această apariție, Prințesa de Wales a ales o rochie galbenă semnată de brand-ul Roksanda.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro