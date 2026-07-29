Cum și-au petrecut vara Prințul William și Kate Middleton? Imaginile rare publicate de cuplul regal

Prințul William și Kate Middleton au publicat o retrospectivă a verii, însoțită de imagini de familie și momente din activitatea lor oficială.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE
Cum și-au petrecut vara Prințul William și Kate Middleton? Imaginile rare publicate de cuplul regal

Prințul William și Kate Middleton au publicat pe Instagram o retrospectivă a verii, reunind imagini din viața de familie și din activitățile oficiale desfășurate în ultimele luni. Caruselul include fotografii alături de cei trei copii ai lor, dar și momente surprinse în timpul vizitelor și evenimentelor la care au participat.

Postarea debutează cu o fotografie în care Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 44 de ani, se relaxează pe iarbă alături de cei trei copii ai lor: Prințul George, în vârstă de 13 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani.

„Retrospectiva verii”, au scris cei doi în descrierea postării. „Mulțumim tuturor celor care au făcut ca ultimele luni să fie atât de speciale!”.

Printre imaginile publicate se află și un videoclip cu Prințul William alături de Sir David Attenborough, care și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 100 de ani printr-un concert organizat la Royal Albert Hall. În cadrul evenimentului, Prințul de Wales a susținut un discurs în onoarea acestuia.

„Este un privilegiu rar să sărbătorești un secol de viață, dar este și mai rar atunci când acea persoană a schimbat modul în care privim singura noastră casă – planeta Pământ”, a spus Prințul William, potrivit Page Six.

Retrospectiva include și imagini din vizita oficială efectuată de Kate Middleton în Italia. Prințesa apare pregătind tortelli la Agriturismo Al Vigneto, o fermă din Parma. Deplasarea a reprezentat prima sa vizită oficială în străinătate după ce, în urmă cu un an, a anunțat că boala sa se află în remisie. Vizita a avut ca scop promovarea activității Royal Foundation Centre for Early Childhood, organizație care susține conștientizarea importanței dezvoltării copiilor în primii ani de viață.

În carusel se regăsesc și imagini de la vizita lui Kate Middleton la The Christie NHS Foundation Trust, unde s-a întâlnit cu pacienți diagnosticați cu cancer și a promovat terapiile complementare dedicate stării de bine fizice și emoționale.

Unul dintre cele mai emoționante momente o surprinde pe Prințesa de Wales alături de Claire Lorente, în ultima zi a tratamentului acesteia pentru cancer de sân.

Caruselul include și imagini realizate după finalizarea provocării sportive National Three Peaks Challenge, la care Kate Middleton a participat pentru a sprijini The Royal Marsden Cancer Charity. Traseul presupune escaladarea celor mai înalte vârfuri din Scoția, Anglia și Țara Galilor și are o lungime de aproximativ 37 de kilometri, cu o diferență totală de nivel de peste 3.000 de metri, fiind parcurs adesea pe vreme nefavorabilă și pe timpul nopții.

Și activitatea Prințului William este prezentă în retrospectivă. Una dintre fotografii îl surprinde alături de Emma Watson și Benedict Cumberbatch la United for Wildlife Business Forum, eveniment desfășurat la Londra, în cadrul London Climate Action Week.

O altă imagine îl prezintă pe Prințul de Wales alături de Robert Irwin, cei doi deplasându-se cu un autobuz electric etajat, cu emisii zero, către Earthshot Prize Impact Assembly, organizată în cadrul aceleiași săptămâni dedicate acțiunilor pentru climă.

Caruselul include și fotografii de familie, precum portretele oficiale ale Prințului George, Prințesei Charlotte și Prințului Louis, publicate cu ocazia aniversărilor lor, dar și imagini cu Kate Middleton de la finala turneului de la Wimbledon.

În selecție se regăsesc și fotografii realizate la Royal Ascot, unde Kate Middleton a revenit după o pauză de trei ani. Pentru această apariție, Prințesa de Wales a ales o rochie galbenă semnată de brand-ul Roksanda.

Citește și:
Meghan Markle și Prințul Harry, vizită emoționantă la casa copilăriei Prințesei Diana

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple
People
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple
Lia Bugnar, dezvăluiri despre serialul regizat de fostul ei partener, Anghel Damian: "Mi-ar fi plăcut ca..."
People
Lia Bugnar, dezvăluiri despre serialul regizat de fostul ei partener, Anghel Damian: "Mi-ar fi plăcut ca..."
Jennifer Aniston, vacanță de vis în Mallorca. Cum a fost fotografiată alături de iubitul ei, Jim Curtis, Courteney Cox și Pedro Pascal
People
Jennifer Aniston, vacanță de vis în Mallorca. Cum a fost fotografiată alături de iubitul ei, Jim Curtis, Courteney Cox și Pedro Pascal
Cabral, anunț special pe internet. Ce distincție a primit prezentatorul: "Sunt mândru că am putut și pot fi de ajutor…"
People
Cabral, anunț special pe internet. Ce distincție a primit prezentatorul: "Sunt mândru că am putut și pot fi de ajutor…"
Madison Beer și Justin Herbert s-au logodit după aproape un an de relație
People
Madison Beer și Justin Herbert s-au logodit după aproape un an de relație
Florin Ristei și noua lui iubită, în ipostaze romantice în vacanță. Ce moment special au sărbătorit
People
Florin Ristei și noua lui iubită, în ipostaze romantice în vacanță. Ce moment special au sărbătorit
Publicitate
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Surpriză pentru elevi și părinți! Școala începe mai devreme ca de obicei toamna aceasta! Ce a decis Ministerul Educației
Surpriză pentru elevi și părinți! Școala începe mai devreme ca de obicei toamna aceasta! Ce a decis Ministerul Educației
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit!! Nu au vrut să se știe, dar tot s-a aflat
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit!! Nu au vrut să se știe, dar tot s-a aflat
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Irina Shayk, într-o nouă relație cu baschetbalistul Devin Booker, cu 11 ani mai tânăr decât ea. Cum au fost surprinși împreună
Irina Shayk, într-o nouă relație cu baschetbalistul Devin Booker, cu 11 ani mai tânăr decât ea. Cum au fost surprinși împreună
People

Irina Shayk și-a găsit din nou dragostea. Supermodelul ar forma un cuplu cu baschetbalistul Devin Booker, cu 11 ani mai tânăr.

+ Mai multe
Iulia Vântur a împlinit 46 de ani și a avut parte de o aniversare de vis. Ce surprize i-au pregătit cei apropiați: "Cel mai frumos lucru din lume..."
Iulia Vântur a împlinit 46 de ani și a avut parte de o aniversare de vis. Ce surprize i-au pregătit cei apropiați: "Cel mai frumos lucru din lume..."
People

Iulia Vântur a împlinit 46 de ani pe 24 iulie, iar la câteva zile după aceea a dezvăluit câteva imagini inedite.

+ Mai multe
Rareș Cojoc, despre schimbările din viața lui după divorțul de Andreea Popescu și noua relație cu Claudia Dumitru: "Cel mai greu este să accepți..."
Rareș Cojoc, despre schimbările din viața lui după divorțul de Andreea Popescu și noua relație cu Claudia Dumitru: "Cel mai greu este să accepți..."
People

Rareș Cojoc a vorbit despre schimbările care au avut loc în viața lui, la patru luni de când a divorțat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC