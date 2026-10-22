Cum să elimini punctele negre, potrivit specialiștilor

Punctele negre sunt o problemă cu care aproape orice persoană se confruntă și se pare că nu există metode prin care să scapi definitiv de ele.

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  de  ELLE
Cum să elimini punctele negre, potrivit specialiștilor

Dacă te-ai luptat până acum cu acneea, știi deja cât de dificil poate fi să urmezi mereu un anumit tratament, o anumită rutină de îngrijire. Dacă în schimb până acum ai fost o norocoasă și nu ai avut această problemă, însă te confrunți cu punctele negre, află că situația este similară, fiind nevoie tot de un proces atent de îngrijire.

Citește acești pași și încearcă să respecți aceste reguli dacă îți dorești să scapi de aceste puncte negre atât de deranjante.

1. Află cu ce te confrunți

Punctele negre sunt, de fapt, pori blocați sau foliculi de păr, iar culoarea este dată de melanina de sebum oxidată la contactul cu aerul. Aceste puncte se mai numesc și comedoane deschise. Postulele sunt la rândul lor tot pori blocați din cauza excesului de sebum, însă acestea rămân la interior, de unde și culoarea și faptul că se văd la suprafața pielii.

2. Respectă cu strictețe ritualul de îngrijire

Specialiștii, medicii dermatologi, susțin că poți scăpa de acnee (dacă nu este un dezechilibru hormonal) și de puncte negre, însă doar dacă respecți cu strictețe o rutină. Dacă nu urmezi un ritual constant și uiți câteodată să cureți bine tenul, te poți confrunta din nou cu aceleași probleme.

3. Demachiază-te perfect

Așa cum spuneam anterior, există o rutină pe care trebuie să o respecți. Lucrul pe care nu trebuie să uiți niciodată să-l faci este să te demachiezi. Fie că folosești o loțiune micelară, un balsam demachiant sau o loțiune, trebuie să respecți acest pas, deoarece machiajul și praful care se depune pe ten de-a lungul unei zile reprezintă rețeta perfectă pentru pori blocați.

4. Exfoliază tenul săptămânal

Pielea are nevoie de exfoliere, deoarece ajută la regenerare și elimină în același timp uleiurile, sebumul care blochează porii. Poți folosi exfolianți chimici mai delicați (dacă vrei să faci acest pas acasă), de exemplu acidul glicolic și acidul lactic. Totodată, folosește un gel de curățare cu un aparat special sau un gel cu particule abrazive, însă asigură-te că nu este prea dur pentru tenul tău.

5. Încearcă retinoizii

Medicamentele topice pe baza de vitamina A sunt recomandate pentru persoanele care au puncte negre și acnee simplă. Tretinoinul (Retin-A), adapalenu (Diferin), și tazarotenul ajută la regenerarea celulelor, reduc producția de sebum și micșorează porii. Înainte de a începe un tratament cu aceste produse consultă medicul dermatolog, deoarece concentrație poate fi diferită în funcție de tipul tău de ten.

6. Programează-te pentru o extracție

Mergi la un cabinet profesional pentru o extracție facială, deoarece chiar dacă vei încerca asta acasă, sunt șanse mult mai mari să ai un ten mai curat după o astfel de ședință. În plus, ai putea face greșit acest lucru, iar la final vei avea atât pielea roșie, cât și cicatrici.

7. Alege o exfoliere chimică profesională

Dacă vrei să scapi mai repede de punctele negre, poți încerca exfolierea chimică profesională. Produsele folosite au o concentrație mai mare față de cele pe care le poți achiziționa singură și rezultatul este unul vizibil în scurt timp.

8. Păstrează o igienă corespunzătoare

Asta înseamnă că trebuie să cureți cât mai des pensulele de machiaj. Știm că este imposibil să le cureți zilnic, însă săptămânal este esențial să faci acest lucru, poate chiar mai des în cazul pensulelor de fond de ten și pudră.

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Foto: Arhiva ELLE

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