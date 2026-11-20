Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria, au revenit la petrecerea aniversară VIVA!, eveniment care are o semnificație aparte pentru povestea lor de dragoste. În urmă cu cinci ani, cei doi se cunoșteau pentru prima dată chiar la această petrecere, iar acum au avut ocazia să o prezinte împreună. Cuplul a rememorat începutul relației și a vorbit despre emoțiile pe care le-a trăit la revenirea în locul în care a început totul.

Daniel Pavel și Ana Maria s-au cunoscut în urmă cu cinci ani

Pentru Daniel Pavel și Ana Maria, au sărbătorit cinci ani de la prima lor întâlnire, care a avut loc pe 8 septembrie, chiar de ziua de naștere a prezentatorului TV.

De această dată, soții Pavel nu s-au aflat doar printre invitați, ci au avut și rolul de prezentatori ai evenimentului, o experiență pe care au descris-o ca fiind deosebit de emoționantă. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, Ana Maria Pavel a mărturisit că a fost impresionată de coincidențele dintre cele două evenimente, mai ales că tema petrecerii a fost aceeași atât în anul în care s-au cunoscut, cât și acum.

„Da, sunt entuziasmată și foarte emoționată și acum. După 5 ani, am reușit să și prezentăm evenimentul VIVA!. Este o încununare a acestor 5 ani pentru noi. Să nu mai spun că tema a fost gold și atunci, și acum”, a declarat Ana Maria Pavel.

La rândul său, Daniel Pavel și-a amintit cu nostalgie de ziua în care a întâlnit-o pe femeia care avea să îi devină soție. Prezentatorul a povestit că prima lor întâlnire a avut loc într-o zi cu o semnificație specială pentru el, chiar de ziua sa de naștere.

„Ca povestitor, îmi place să vin cu povestea. Era o toamnă superbă, bobocii se arătau. 8 septembrie, ziua mea, Sfânta Maria se năștea și am cunoscut-o pe Ana. Este un arc în timp foarte frumos”, a spus Daniel Pavel.

Daniel Pavel și Ana Maria, despre începutul relației lor

Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria, au vorbit deschis despre relația lor și despre felul în care și-au început povestea de dragoste.

Considerat unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz, Daniel Pavel și partenera lui de viață au oferit o perspectivă autentică asupra propriei relații, presărată cu amintiri, umor și emoție. Ana Maria Pop a vorbit cu sinceritate despre primele momente dintre ei, mărturisind că la început nu a fost vorba de dragoste la prima vedere:

„Eu îl știam de la televizor pe Daniel și îl apreciam, dar pot să zic că la început nu mi-a plăcut, nu știu de ce. Era foarte serios, însă cu timpul s-a mai relaxat. L-am urmărit de la început și mi s-a părut că era puțin rigid. Da, a existat o chimie când l-am văzut, dar nu a fost dragoste la prima vedere, ci chimie la prima vedere. Dragostea a venit mai greu, pentru că la noi a început totul printr-o prietenie. Poate că acolo unde lucrurile pornesc cu scântei, se sting mai repede. La noi, dragostea s-a ‘clătit’ puțin până a prins contur.”, a spus Ana Maria în VIVA! Couple

Daniel Pavel și-a amintit, la rândul lui, cu umor, cum au decurs primele lor întâlniri, petrecute la Viena, orașul unde el locuia la vremea respectivă:

„Chiar am crescut old school. Am invitat-o la cofetărie, la Viena, și ea s-a mirat. Era ca într-un film de secol XIX. I-am spus: ‘Să mă aștepți la aeroport!’. Ea mai fusese de multe ori la Viena, dar eu îi arătam tot felul de locuri cu semnificație culturală, cum făcea Eminescu cu Veronica. Și a fost foarte frumos.”

Citește și:

Romanița Iovan, mândră de fiul ei. Albert studiază în străinătate ingineria automobilistică: „Mă bucur pentru el'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro