Daniel Pavel își sărbătorește ziua de naștere la Muntele Athos. Pe cine va avea alături: „Vreau să mă reconectez cu el”

Daniel Pavel își va sărbători ziua de naștere pe 8 septembrie, în ziua Nașterii Maicii Domnului, într-un cadru cu totul special: la Muntele Athos, în compania fiului său. Într-un interviu acordat recent, prezentatorul TV a povestit despre planurile sale profesionale, dar și despre modul în care va petrece această zi importantă.

Daniel Pavel, la muntele Athos de ziua lui de naștere

După o vară încărcată, în care a fost în luna de miere alături de soția sa, Ana, și a prezentat mai multe evenimente, Daniel Pavel revine toamna aceasta pe Pro TV cu un nou proiect: emisiunea „Sfidarea”. Reality show-ul va fi filmat într-un decor exotic și promite telespectatorilor emoții puternice, momente de tensiune și experiențe memorabile.

În cadrul unui interviu pentru viva.ro, prezentatorul a dezvăluit și cum se va desfășura ziua sa de naștere:

„Vine ziua mea și o să încerc ziua asta mare să o onorez așa cum se cuvine. O să merg pe Muntele Athos. Iau micul dejun dimineața cu soția, la prânz zbor la Salonic, de unde mă preia băiatul meu cu mașina și merg cu el la Athos, că asta e de fapt, cheia. Am mai fost acum opt ani, da. Deci, asta e. Vreau chiar să fie o chestie puternică, superbă, spirituală, într-un loc unde voi fi împreună cu fiul meu. Vreau să mă reconectez cu el, pentru că eu nu apuc să vorbesc îndeajuns cu el, fiul meu fiind la Viena în anul lll la drept, într-o lume rece, lumea austriacă… Asta încercăm. De la Salonic sunt trei ore de condus până la Athos.”, a spus Daniel Pavel.

Detalii despre noua lui emisiune TV

Publicul îl știe pe Daniel Pavel din prisma rolului de prezentator al show-ului Survivor România. Însă, acesta a acceptat recent o nouă provocare profesională și va prezenta o altă emisiuni, fiind vorba despre Desafio – Sfidarea sau Provocarea. Anunțul despre acest show a venit la lansarea grilei de toamnă de la PRO TV, unde a fost prezent și Daniel Pavel. Prezentatorul a făcut și primele mărturisiri despre emisiunea pe care telespectatorii o vor vedea în curând.

„Cum nu s-a mai văzut, din punct de vedere al reality-ului, al adventure show-ului, al game show-ului, adică acest format nu a mai fost în România. Trebuie să plecăm. Mie îmi plac genul de formate unde cu arme și bagaje pleci, filmezi, livrezi și te întorci, zicem noi, cu cununa cu lauri. Mai avem până plecăm”, a declarat Daniel Pavel pentru tvmania.ro.

Daniel Pavel a precizat că urmează să plece spre filmările show-ului Desafio – Sfidarea sau Provocarea, dar nu a dezvăluit locația unde vor avea loc.

„Într-un ținut exotic, în fața provocărilor imprevizibile, minunații, concurenții vor descoperi nu doar cât pot duce, ci și cine sunt cu adevărat. Va fi un supertest sfidând limitele. Și despre asta o să mai povestim.”

De asemenea, Daniel Pavel promite ca Desafio – Sfidarea sau Provocarea să fie un show de excepție.

„Vă promit așa: veți trăi alături de ei o expediție, o experiență, o minune de reality show intens, palpitant, în care fiecare clipă poate schimba totul. Vă spun așa: sfidătorilor, abia aștept să ne revedem”, a adăugat Daniel Pavel, conform sursei citate.

