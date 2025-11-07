Daniel Pavel, dezvăluiri emoționante despre începutul poveștii de dragoste cu soția lui, Ana Maria: „Mi s-a părut că era puțin rigid”

Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria, au oferit detalii neștiute despre cum a început povestea lor de dragoste.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop
Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria Pop, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete de la noi, care nu se sfiesc să ofere detalii din relația lor, exact așa cum este ea.

Daniel Pavel și Ana Maria, despre începutul relației lor

Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria Pop, au vorbit deschis despre relația lor și despre felul în care și-au început povestea de dragoste.

Considerat unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz, Daniel Pavel și partenera lui de viață au oferit o perspectivă autentică asupra propriei relații, presărată cu amintiri, umor și emoție. Ana Maria Pop a vorbit cu sinceritate despre primele momente dintre ei, mărturisind că la început nu a fost vorba de dragoste la prima vedere:

„Eu îl știam de la televizor pe Daniel și îl apreciam, dar pot să zic că la început nu mi-a plăcut, nu știu de ce. Era foarte serios, însă cu timpul s-a mai relaxat. L-am urmărit de la început și mi s-a părut că era puțin rigid. Da, a existat o chimie când l-am văzut, dar nu a fost dragoste la prima vedere, ci chimie la prima vedere. Dragostea a venit mai greu, pentru că la noi a început totul printr-o prietenie. Poate că acolo unde lucrurile pornesc cu scântei, se sting mai repede. La noi, dragostea s-a ‘clătit’ puțin până a prins contur.”, a spus Ana Maria Pop în VIVA! Couple

Daniel Pavel și-a amintit, la rândul lui, cu umor, cum au decurs primele lor întâlniri, petrecute la Viena, orașul unde el locuia la vremea respectivă:

„Chiar am crescut old school. Am invitat-o la cofetărie, la Viena, și ea s-a mirat. Era ca într-un film de secol XIX. I-am spus: ‘Să mă aștepți la aeroport!’. Ea mai fusese de multe ori la Viena, dar eu îi arătam tot felul de locuri cu semnificație culturală, cum făcea Eminescu cu Veronica. Și a fost foarte frumos.”

Cum s-au întâlnit cei doi

Prezentatorul a povestit și cum relația lor s-a înfiripat treptat, într-o perioadă în care el era prins cu filmările, iar Ana Maria era prudentă:

„Apoi am plecat la filmări, departe, și de Paștele acelui an putem spune că s-a înfiripat ceva între noi. Totul a fost foarte temporizat, pentru că era și un ‘șantier interior’, și pentru că nici Ana nu a vrut să se grăbească.”

Ana Maria Pop a completat, explicând că a fost rezervată tocmai din dorința de a fi sigură că sentimentele sunt reale: „Eu nu merg ușor după fentă și nu știam exact ce să cred. E o persoană publică, admirată de toată lumea, iar eu aveam deja o vârstă, 36 de ani parcă, și eram mai atentă.”

Cu același ton glumeț, Daniel Pavel a adăugat că și-a păstrat umorul caracteristic chiar și în momentele de început ale relației: „Făceam glume că e ca un casting pentru atribuirea unui nou rol. Cum râdea, cum reacționa — era totul amuzant. Mi se părea funny, un fel de umor general, dar niciodată deplasat.”

Ana Maria și Daniel Pavel s-au cunoscut la o petrecere, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Ana Maria povestea într-un interviu recent, că, înainte de a-l întâlni pe prezentatorul TV, a traversat o perioadă de introspecție și transformare. Astfel, după ce a ajuns să se simtă confortabil cu ea, a fost pregătită să primească o mare iubire în viața ei.

„Nu. Dar eram foarte pregătită. Făcusem o pauză de câțiva ani de relații în care mi-am făcut curățările. Am fost la Dalai Lama, am fost în India, am fost peste tot și cumva mi-am completat cunoștințele. Eram liniștită, eram cumva curată să aștept o nouă iubire și parcă am simțit că o să vină și am așteptat-o. Nu m-am grăbit niciodată să mă căsătoresc. Și când l-am văzut, da, am zis că poate fi el, deși am fost prieteni un timp. A fost da, exact ce trebuie. Este exact ce trebuie și va fi sper.”, a povestit Ana Maria pentru Cancan.

Adela Popescu a fost contactată pentru un nou proiect TV. De ce ezită să accepte: „Discutăm despre asta'

Foto: Instagram

