Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Rihanna și fiica sa, Rocki Irish Mayers, de doar 14 luni, sunt noile protagoniste ale campaniei Lady Dior 2027. Pentru această ocazie, artista și fiica sa au pozat în ținute asortate.

În fotografia principală a campaniei, Rihanna poartă o jachetă neagră din piele și o fustă transparentă, în aceeași nuanță. Artista este surprinsă stând cu picioarele întinse, iar lângă ea se află o geantă Lady Dior într-o nuanță de roz pal. Rocki stă în poala mamei sale, purtând o jachetă din piele și un body alb, și privește spre cameră cu o mână ridicată în dreptul feței.

Potrivit unui comunicat de presă citat de PEOPLE, imaginile își propun să evidențieze „personalitatea multidimensională” a Rihannei, printr-o serie de ipostaze și expresii care sugerează diferitele fațete ale identității sale.

Însă aceasta nu este prima apariție a lui Rocki în calitate de model. În luna aprilie, micuța și mama sa au apărut pe coperta ediției Pop a revistei W Magazine, în ținute Dior asortate.

Pentru această apariție, Rihanna a ales o haină neagră cu guler din pene albe, completată de o pălărie sculpturală mov, un machiaj intens, în nuanțe de mov și portocaliu, și un colier Cartier. Micuța Rocki a purtat un „scutec couture” Dior și un accesoriu floral pentru cap.

Directorul de creație al casei Dior, Jonathan Anderson, care a realizat atât ținutele Rihannei, cât și pe cele ale micuței Rocki și ale fraților ei, RZA și Riot, a vorbit despre această colaborare.

„Scutecul haute couture este cu siguranță o premieră pentru Dior”, a declarat Jonathan Anderson pentru W Magazine. „Când Rihanna cere ceva, este deja cu un pas înaintea tendințelor. Gândește în afara tiparelor. Când vine cu o idee, am încredere totală în proces. Am încredere deplină în instinctul ei”, a adăugat acesta.

Fiul Rihannei și al lui A$AP Rocky a debutat recent pe coperta unei reviste

Apariția lui Rocki în campania Dior vine la doar câteva zile după ce fratele său mai mare, Riot Rose, a debutat pe coperta unei reviste, fiind protagonistul a șase coperte diferite ale publicației Arena Homme+.

Pe una dintre acestea, băiețelul apare alături de Rihanna, care a ales să poarte aceeași salopetă roșie Loewe în care și-a anunțat cea de-a doua sarcină, în timpul spectacolului susținut la Super Bowl, în 2023. Riot este îmbrăcat într-un costum negru, completat de pantofi eleganți, iar artista îl ține de brațe.

Rihanna a distribuit ulterior pe Instagram toate cele șase coperte ale publicației, însoțite de mesajul: „RIOT ROSE. Arena Homme+ Issue 66 @thehommeplusmag”.

Rihanna și partenerul său, rapperul A$AP Rocky, au împreună trei copii. Pe lângă Rocki, care a împlinit un an pe 13 septembrie, cei doi sunt părinții băieților RZA Athelston, în vârstă de patru ani, și Riot Rose, de trei ani.

În luna septembrie, A$AP Rocky vorbise deja despre debutul fiului său în modeling, într-un interviu acordat publicației The Cut. Rapperul a mărturisit că este mândru să își vadă copiii crescând și dezvoltându-și propriile personalități.

„Unul dintre fiii mei are un proiect de modeling peste vreo trei zile, chiar cu o zi înainte de ziua mea de naștere, și sunt atât de mândru de el. Este prima lui copertă de revistă, așa că mi se pare fascinant să văd cum acești copii mici cresc și își dezvoltă propriile personalități”, a declarat A$AP Rocky pentru The Cut.

Artistul a vorbit și despre cât de repede au crescut copiii săi și despre schimbările pe care le observă pe măsură ce aceștia încep să își afirme personalitatea.

„Este o senzație ciudată când mă gândesc retrospectiv la cât de mici erau. Adică, sunt încă destul de mici, dar au început deja să-și exprime opiniile și să aibă propriul stil și propria atitudine. Este incredibil”, a continuat rapperul.

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro