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Prințesa Charlene și Prințul Albert de Monaco au marcat un nou moment important în viața regală a gemenilor lor, Jacques și Gabriella, în vârstă de 11 ani. Cei doi copii au participat pentru prima dată la slujba religioasă organizată cu ocazia Fête du Prince, sărbătoarea națională a Principatului Monaco.

Gabriella a dat dovadă de multă eleganță și stăpânire de sine în timpul ceremoniei religioase, aceasta fiind prima sa apariție publică din luna septembrie. Micuța a rămas aproape de mama sa și a purtat o ținută în nuanțe de crem, asortată cu cea a Prințesei Charlene. Mama și fiica au ales pentru evenimentul oficial de la Catedrala Notre-Dame-Immaculée, desfășurat joi, 19 noiembrie, ținute cu mâneci lungi, decorate cu broderii florale.

Gabriella a arătat adorabil într-o rochie-palton lungă până la glezne, pe care a asortat-o cu balerini. Părul i-a fost aranjat astfel încât să îi lase umerii descoperiți, iar la spate avea o secțiune împletită, accesorizată cu o fundă prinsă cu o agrafă. Descoperă mai jos cele mai frumoase fotografii și apariții vestimentare ale membrilor Familiei Princiare de Monaco din această zi specială.

Deși gemenii Prințesei Charlene și ai Prințului Albert au mai apărut ocazional la balconul Palatului Princiar cu prilejul Zilei Naționale, anul acesta a fost prima dată când i-au însoțit pe părinții lor la slujba Te Deum. Prințesa Charlene și-a cuprins protector fiul cu un braț în momentul în care membrii Familiei Princiare au fost întâmpinați de Arhiepiscopul Dominique-Marie David, înainte de începerea serviciului religios tradițional.

Ziua Națională a Principatului Monaco, cunoscută și sub denumirea de Ziua Prințului, este sărbătorită anual pe 19 noiembrie și celebrează istoria și cultura țării prin ceremonii religioase și parade militare.

Gemenii, care vor împlini 12 ani luna viitoare, au purtat ținute de ceremonie pentru această ocazie. Jacques, moștenitorul tronului monegasc, a fost îmbrăcat în uniforma de gală a Carabinierilor Prințului. Ulterior, membrii Familiei Princiare au urmărit parada militară de la balconul Palatului Princiar, de unde au salutat mulțimea adunată în piața din fața palatului.

La festivitățile organizate în Monaco au participat și Charlotte și Pierre Casiraghi, doi dintre copiii Prințesei Caroline.

Nepoata Prințului Albert a ales pentru această ocazie o rochie midi neagră, decorată cu aplicații în formă de trandafiri în partea inferioară. Charlotte și-a prins părul într-un coc elegant și a completat ținuta cu o pereche de cercei lungi, roșii, care au adăugat o notă de culoare.

Charlotte a fost surprinsă verificându-și telefonul în timpul ceremoniei militare desfășurate în Curtea de Onoare a Palatului Princiar. Aceasta a urmărit evenimentul alături de fiii săi, Raphaël Elmaleh și Balthazar Rassam, dar și de nepotul său, Francesco Casiraghi.

Soția lui Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo, a avut, la rândul său, o apariție elegantă la catedrală. Aceasta a purtat o fustă roz pal, asortată cu un sacou cambrat și o pălărie cu boruri largi. Ținuta a amintit de un ansamblu roz Dior purtat de Prințesa Catherine pe 8 iulie anul trecut, când i-a întâmpinat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, și pe soția acestuia, Brigitte Macron, la Castelul Windsor.

Louis Ducruet, nepotul Prințului Albert, și soția sa, Marie, care apare rar la evenimente publice, au fost și ei prezenți la festivități, afișându-se zâmbitori.

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Foto: Getty Images

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