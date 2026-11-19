Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Prințul Harry și Meghan Markle au fost surprinși într-o ipostază relaxată, alături de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Familia Sussex a petrecut o seară la Winter Wonderland, celebrul parc de distracții amenajat în Hyde Park, Londra, unde s-a bucurat de atmosfera sărbătorilor de iarnă. Aceasta este prima apariție publică a celor patru după revenirea în Regatul Unit.

Harry și Meghan au participat, împreună cu Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani, la un eveniment VIP organizat cu o zi înainte de deschiderea oficială a Winter Wonderland. Familia a profitat de ocazie pentru a încerca mai multe atracții, iar imaginile surprinse la fața locului îi arată pe ducii de Sussex bucurându-se de timpul petrecut alături de copii.

Prințul Harry și Meghan Markle, seară în familie la Winter Wonderland

Unul dintre momentele care au atras atenția a fost cel în care Prințul Harry s-a urcat într-o mașinuță tamponabilă alături de Archie. Ducele de Sussex, îmbrăcat într-o geacă matlasată, blugi și o șapcă, și-a ținut fiul cu un braț, în timp ce conducea vehiculul pe pista amenajată în parc.

Potrivit martorilor, Archie s-a distrat de minune și chiar încerca să își convingă tatăl să intre cu mașinuța în celelalte vehicule. Între timp, Meghan și Lilibet au urmărit distracția de pe margine. Ducesa, care a purtat o căciulă gri, o haină de iarnă și blugi negri, și-a îmbrățișat fiica din spate, iar cele două le-au făcut cu mâna lui Harry și Archie.

Asemănarea dintre cei doi copii și tatăl lor nu a trecut neobservată.

„Copiii aceia seamănă leit cu Harry, în special Archie. Este copia lui în miniatură”, a declarat un martor pentru Daily Mail.

Cei patru s-au plimbat prin zona Santa Land, au cumpărat gustări și au încercat mai multe atracții. La un moment dat, Meghan s-a urcat și ea într-un montagne russe. Potrivit persoanelor prezente, familia a trecut aproape neobservată, fără să fie înconjurată de curioși sau oprită pentru fotografii.

„Nu cred că foarte mulți oameni și-au dat seama că erau acolo. Nu erau asaltați de oameni și nici nu li se cerea să facă fotografii. Păreau pur și simplu o familie obișnuită care se distra”, a povestit o sursă.

Un alt martor a adăugat: „Harry și Meghan râdeau și zâmbeau și păreau pur și simplu un cuplu obișnuit, care se bucura de o seară petrecută alături de copii într-un parc de distracții.„

La eveniment au participat și alte celebrități, printre care Perrie Edwards, Alexandra Burke, Myleene Klass, Vogue Williams, Guy Ritchie și Spencer Matthews.

Unde vor petrece Harry și Meghan Crăciunul

Deși s-au întors în Regatul Unit în luna august, Harry și Meghan nu ar urma să participe la reuniunile tradiționale organizate de Familia Regală cu ocazia sărbătorilor. Potrivit unui apropiat citat de Daily Mail, cei doi intenționează să se întoarcă în California pentru a petrece Crăciunul alături de Archie și Lilibet, la reședința lor din Montecito.

Acolo ar putea petrece timp și cu mama Ducesei, Doria Ragland, care locuiește în apropiere și are o relație strânsă cu nepoții săi.

Apariția Prințului Harry și a lui Meghan Markle alături de copiii lor la Winter Wonderland vine într-o perioadă extrem de delicată pentru ducesa de Sussex, pe fondul scandalului în care este implicat tatăl său, Thomas Markle. În vârstă de 82 de ani, acesta a fost arestat în Statele Unite și pus sub acuzare pentru deținerea de materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra minorilor. De asemenea, autoritățile din Filipine au formulat acuzații împotriva sa în legătură cu presupuse infracțiuni similare.

Citește și:

Magda Pălimariu a cerut ajutorul Poliției după un conflict cu soțul ei. De ce autoritățile i-au emis un ordin de protecție și ce a dezvăluit prezentatoarea

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro