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În ceea ce privește sexul, următoarele zodii se bucură din plin de fiecare moment intim pe care îl au și știu cum anume să aducă plăcere în dormitor. Sunt pasionale, romantice, senzuale își păstrează o latură jucăușă în intimitate și sunt deschise să experimenteze din punct de vedere sexual. Alături de ele vei uita de tot ceea ce înseamnă inhibiții.

1. Taur

Nativii Taur au o personalitate impunătoare și puternică, care se va reflecta și în dormitor. Cu ei, vei ajunge extrem de rapid pe culmile plăcerii. Vei observa din primele interacțiuni că aveți o compatibilitate sexuală incredibilă și că vă completați reciproc la capitolul sex. În viața lor intimă pun accentul pe creativitate și pe o comunicare clară a limitelor. Se aventurează cu foarte mare curaj dacă li se propun fantezii jucăușe în dormitor.

2. Balanță

Balanțelor le place să fie stimulate la nivel intelectual și fizic. Sunt deschise în materie de sex și își comunică într-o manieră sinceră nevoile și așteptările. Fiecare clipă de amor cu ele e o întreagă aventură seducătoare. Le place ideea de a deține controlul, însă ar vrea ca la rândul lor cineva să le domine. Ele savurează din plin momentele intime și își lasă imaginația să zburde atunci când vine vorba de modalitățile prin care să își diversifice viața sexuală.

3. Scorpion

Alături de nativii Scorpion vei trăi unele dintre cele mai intense experiențe sexuale. În dormitor sunt dornici să îți îndeplinească orice fantezie ai avea. Au o energie pasională căreia nu îi poți rezista. Nu se feresc să îți facă propuneri provocatoare prin care să vă condimentați viața sexuală și să încingeți atmosfera din dormitor. Scorpionilor le place să fie spontani și să trăiască nopți pline de pasiune și senzualitate.

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Foto: PR

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