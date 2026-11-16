Seriale thriller imprevizibile și cu mistere intrigante, pe care trebuie să le vezi

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Pregătește-te ca aceste seriale thriller să te surprindă la fiecare pas și să îți pună la îndoială finalul pe care îl așteptai de la povestea de pe ecrane.

1. Unchosen

Povestea din Unchosen te va face să îți pui multe întrebări despre felurile în care te raportezi la comunități încă necunoscute. În acest serial care are șase episoade, Rosie trăiește alături de soțul ei și fiica lor într-o sectă creștină ultraconservatoare, unde femeile sunt supuse bărbaților. Întâlnirea cu un străin, despre care află mai târziu că e un deținut evadat, declanșează în ea o luptă a dilemelor morale și a dorinței de a-și explora sexualitatea.

2. Dark

Cu toate că are trei sezoane, thrillerul Dark te va captiva de la primul episod. Dispariția mai multor copii din orășelul Winden, Germania declanșează o serie de conspirații, drame de familie copleșitoare și scoaterea la suprafață a unor traume încă nerezolvate, vechi de decenii. Ceea ce amplifică misterul este că personajele află că multe dintre experiențele lor se intersectează în moduri surprinzătoare.

3. I Will Find You

În I Will Find You, miniseria de opt episoade inspirată de romanul lui Harlan Coben din 2023, David Burroughs este un tată acuzat pe nedrept de uciderea fiului său. Cu toate că mereu susține că nu el este cel vinovat, atât probele ADN, cât și un martor îl acuză direct de crimă și e condamnat la închisoare. Neputincios, vrea să facă orice pentru a afla adevărul. Aici apare în peisaj fosta lui cumnată, care îi oferă o urmă de speranță și lansează ideea că fiul lui ar putea fi în viață. Împreună, fac o echipă pentru a afla un adevăr care se dovedește a fi mai dureros decât ar fi putut crede.

4. Cruel Summer

Fiecare sezon din thrillerul psihologic Cruel Summer creat de Bert V. Royal urmărește alte personaje și deciziile complicate care le-au transformat cu totul drumul în viață. Acțiunea începe în 1993, surprinzând procesul de maturizate al câtorva adolescenți și felul în care își gestioneze dilemele și problemele existențiale.

5. We Were Liars

We Were Liars este un serial cu adolescenți, creat de Carina Adly MacKenzie și Julie Plec, în care situațiile neașteptate apar la fiecare pas. Cady Sinclair e o tânără care provine dintr-o familie înstărită și care nu pare să se confrunte cu probleme prea mari. Asta până când suferă un accident în casa de vară a familiei sale. Nu își mai amintește deloc circumstanțele incidentului, iar asta o îngrozește și mai tare.

6. Paradise

În Paradise, Sterling K. Brown interpretează un agent de top al Serviciilor Secrete, pe nume Xavier Collins, care se află la conducerea echipei de pază a președintelui Cal Bradford, jucat de James Marsden. După ce este ucis președintele, ies la iveală mai multe secrete de securitate majore, pe măsură ce Collins, persoana care se presupune că ar fi trebuit să îl protejeze, e considerat principalul suspect.

7. Shining Girls

Serialul Shining Girls se bazează pe romanul scris de Lauren Beukes și are o distribuție formată din Elisabeth Moss, Wagner Moura, Jamie Bell și Phillipa Soo. O crimă o face pe arhivista Kirby Mazrachi să își reviziteze trecutul, mai exact o agresiune în urma căreia a supraviețuit, dar care încă a lăsat urme emoționale grave. Pentru a pune cap la cap toate piesele puzzle-ului pe care încă nu l-a deslușit, apelează la reporterul Dan Velazquez.

8. Behind Her Eyes

Miniseria Behind Her Eyes urmărește romanul scris de Sarah Pinborough și surprinde un triunghi amoros plin de secrete nebănuite. Louise este o mamă singură, care se angajează în cabinetul unui psihiatru. Ea începe o aventură cu un bărbat, despre care află ulterior că este chiar șeful ei și, în plus, mai e și căsătorit. Se împrietenește cu soția lui, Adele, iar de aici pornesc în lanț mai multe răsturnări tulburătoare de situație.

9. Black Bird

Cele șase episoade din serialul Black Bird îl urmăresc pe Jimmy Keene, un fost star al fotbalului american, implicat în traficul cu droguri. Ajunge la închisoare și este condamnat la 10 ani, fără să fie posibil să fie eliberat condiționat. Dar, în momentul în care intervine FBI-ul, cu care poate avea o înțelege care presupune prinderea unui criminal în serie, destinul lui se schimbă dramatic.

Foto: PR

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