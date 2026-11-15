Semnele zodiacale care se implică în relații pe termen lung

Aceste zodii știu foarte bine ceea ce își doresc de la un partener și le vei vedea implicate în relații de lungă durată.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Semnele zodiacale care se implică în relații pe termen lung

În timp ce sunt persoane care preferă relațiile scurte și posibilitatea de a avea mai multe experiențe amoroase, altele sunt adeptele angajamentelor pe termen lungă. Iată o listă cu zodiile care au cele mai mari șanse să fie implicate în relații serioase și de lungă durată.

Taur

Pentru Tauri, stabilitatea joacă un rol foarte important într-o relație. Sunt siguri pe sentimentele lor și le exprimă fără să stea gânduri. Se așteaptă să cunoască o persoană care să îi înțeleagă și alături de care să formeze o echipă, atât în plan personal, cât și profesional. Nu se grăbesc și consideră că lucrurile se întâmplă la momentul potrivit.

Rac

Racii tratează cu foarte mare seriozitate o relație și nu se joacă cu sentimentele cuiva. Au capacitatea de a comunica eficient și nu vor să piardă timpul lângă o persoană cu care nu împărtășesc aceleași valori. Își dau seama foarte ușor atunci când o relație e sortită eșecului și când alta poate fi de lungă durată. Se gândesc la ideea de căsătorie și de a-și întemeia într-o zi o familie.

Balanță

Balanțele se dedică unei relații și fac multe eforturi pentru ca aceasta să funcționeze cât mai mult timp. Știu cum anume să mențină romantismul în cuplu și au compasiune pentru cei din jurul lor. Sunt înțelegătoare, au un farmec aparte și spun deschis ceea ce simt, iar pentru asta sunt apreciate. Simt că au nevoie lângă ele de o persoană empatică, sensibilă și sigură pe emoțiile pe care le are.

Scorpion

Scorpionii sunt pregătiți să facă față tuturor provocărilor dintr-o relație sentimentală și să ia ca atare toate urcușurile și coborâșurile. Sunt conștienți de faptul că vor mai apărea și conflicte, tensiuni, probleme, dar se consideră suficient de maturi din punct de vedere emoțional pentru a trece peste. Așa că, își doresc să găsească pe cineva care e interesat de o relație serioasă.

Capricorn

Capricornii spun încă de la primele întâlniri care sunt intențiile lor. Nu lasă loc de interpretări și preferă să fie sinceri cu privire la așteptările lor. Sunt foarte precauți și preferă să fie atenți cu timpul lor, din acest motiv nu se grăbesc înainte de a face un pas important în viața lor amoroasă. Vor să analizeze toate variantele, dar scopul lor este acela de a avea o relație pe termen lung.

Citește și:
Zodiile care te vor înșela într-o relație și îți vor ascunde acest lucru

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Zodiile care preferă să vadă mereu doar partea bună a lucrurilor
Astrologie
Zodiile care preferă să vadă mereu doar partea bună a lucrurilor
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 16-22 noiembrie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 16-22 noiembrie 2026
Horoscop anual 2027 Balanță. Previziuni pentru zodia Balanță, în 2027
Astrologie
Horoscop anual 2027 Balanță. Previziuni pentru zodia Balanță, în 2027
Cele 3 zodii care obișnuiesc să se gândească obsesiv la un fost partener
Astrologie
Cele 3 zodii care obișnuiesc să se gândească obsesiv la un fost partener
Horoscop anual 2027 Fecioară. Previziuni pentru zodia Fecioară, în 2027
Astrologie
Horoscop anual 2027 Fecioară. Previziuni pentru zodia Fecioară, în 2027
Cele 4 zodii care nu caută ajutor atunci când experimentează probleme în căsnicie
Astrologie
Cele 4 zodii care nu caută ajutor atunci când experimentează probleme în căsnicie
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Claudia Florescu de la Insula Iubirii a dat vestea momentului! Ce a anunțat fosta concurentă: „Viața ne-a pregătit o surpriză”
Claudia Florescu de la Insula Iubirii a dat vestea momentului! Ce a anunțat fosta concurentă: „Viața ne-a pregătit o surpriză”
România – Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie. La ce oră începe meciul revanșei și ce se schimbă în programul Antena 1
România – Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie. La ce oră începe meciul revanșei și ce se schimbă în programul Antena 1
Bianca, reacție după reproșurile lui Marco la Insula Iubirii. Ce a spus despre soțul ei: „Este mereu la fel!”
Bianca, reacție după reproșurile lui Marco la Insula Iubirii. Ce a spus despre soțul ei: „Este mereu la fel!”
Ce s-a schimbat între Marco și ispita Gabriela după noaptea petrecută la hotel. Mărturisirea ei: „Mi-era teamă…”
Ce s-a schimbat între Marco și ispita Gabriela după noaptea petrecută la hotel. Mărturisirea ei: „Mi-era teamă…”
Unica.ro
„Uitați-vă în ce relații se ajunge când o fetiță are de toate”. Mama lui Valerie Lungu a spus tot! A decis să vorbească fără menajamente despre fata ei
„Uitați-vă în ce relații se ajunge când o fetiță are de toate”. Mama lui Valerie Lungu a spus tot! A decis să vorbească fără menajamente despre fata ei
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Ce s-a aflat aruncă totul în aer! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză! Wow, asta da răsturnare de situație
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Ce s-a aflat aruncă totul în aer! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză! Wow, asta da răsturnare de situație
„Ristei... te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”. Scandal de proporții după Insula Iubirii. Prințul Marco a răbufnit! „Le scrii... am mesaje”. Și acuzațiile nu s-au oprit
„Ristei... te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”. Scandal de proporții după Insula Iubirii. Prințul Marco a răbufnit! „Le scrii... am mesaje”. Și acuzațiile nu s-au oprit
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea”
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din astrologie
Zodiile care, într-o relație, sunt foarte atente la greșelile partenerului de cuplu
Zodiile care, într-o relație, sunt foarte atente la greșelile partenerului de cuplu
Astrologie

Zodiile acestea sunt atente la greșelile partenerilor lor de cuplu.

+ Mai multe
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 noiembrie 2026
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 noiembrie 2026
Astrologie

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 9-15 noiembrie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

+ Mai multe
Horoscop anual 2027 Leu. Previziuni pentru zodia Leu, în 2027
Horoscop anual 2027 Leu. Previziuni pentru zodia Leu, în 2027
Astrologie

Ești născută în zodia Leu? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2027, zodia Leu.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC