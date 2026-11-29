Dacă ești într-o relație cu una dintre aceste zodii, fii precaută și atentă la toate semnalele de alarmă.
Fiecare dintre noi poate experimenta, cândva în viață, acel moment în care îi este frântă inima. Și nu este deloc ușor de trecut peste, iar persoana care suferă știe foarte bine acest lucru. Se pare că astrologia ne spune care sunt acele semne zodiacale care le vor aduce partenerilor foarte multe dezamăgiri în plan amoros și care pornesc din diverse motive.
Pentru nativii Scorpion, încrederea este de preț într-o relație, iar atunci când le este încălcată, vor pleca de lângă partener fără să ofere foarte multe explicații. Tratează asta ca pe o trădare peste care nu pot trece absolut deloc. Iar lipsa aceasta de comunicare nu va face altceva decât să producă suferință și confuzie în inima acelei persoane. Ei sunt loiali și își doresc să fie așa și cei de lângă.
În ciuda faptului că pe moment Leii sunt afectați după ce se despart de cineva, ei își revin foarte repede și deja își fac alte planuri. Nu același lucru se întâmplă și în cazul partenerilor, care suferă din cauza comportamentului lor și a faptului că din dorința de a primi toată atenția, nu se interesează de nevoile altora. Au momente în care dau dovadă de imaturitate și lipsă de asumare a responsabilității.
Fecioarele vor să aibă relații sănătoase și în care să se simtă fericite. Nu își doresc sub nicio formă ca persoanele alături de care formează un cuplu să sufere din cauza lor. Însă, din cauză că judecă foarte ușor, cuvintele și criticile lor ajung să îi rănească pe restul, fără să își dea seama. Au anumite standarde pe care vor să le îndeplinească viitorul partener, iar dacă nu le bifează, nu vor aștepta foarte mult și vor pune punct relației, chiar dacă asta va aduce o dezamăgire.
Foto: PR
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