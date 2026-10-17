Zodiile care consideră că prietenia este importantă într-o relație

Zodiile din această listă consideră că înainte de a fi într-o relație trebuie să aibă o relație de prietenie cu acel partener.

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  de  ELLE.ro
Zodiile care consideră că prietenia este importantă într-o relație

Prietenia este o componentă importantă în consolidarea unei relații sănătoase. Desigur, poate dura până când ajungi să cunoști cu adevărat pe cineva, dar prin felul acesta îți dai seama dacă vă doriți aceleași lucruri și vreți să mergeți pe un drum comun. Sunt câteva zodii care acordă o atenție foarte mare construirii unei prietenii înainte de fi într-o relație cu o persoană.

Gemeni

Gemenii devin destul de spectici înainte de a fi într-o relație, motiv pentru care își doresc să fie convinși că nu fac vreun pas greșit în acest plan și că se potrivesc cu acel partener. Acești nativi sunt de părere că prietenia este de bază în cuplu și aplică asta și în viața lor. Vor să fie cei mai buni prieteni cu partenerii lor, să poată dezbate orice subiect și să comunice deschis și pe teme sensibile.

Fecioară

În cazul Fecioarelor, compatibilitatea reprezintă o parte importantă a unei relații și vor să se asigure că se potrivesc pe toate planurile cu o persoană. Așa că, înainte să formeze un cuplu cu o persoană, acordă tot timpul pentru a avea o relație de prietenie și pentru a cunoaște în profunzime pe cineva, iar apoi să vadă dacă într-adevăr planurile lor de viitor coincid și pot fi într-o relație.

Scorpion

Când vine vorba de relații, Scorpionii se lovesc de problema încredere în parteneri. Sunt tot timpul reticenți și înainte de a lua o decizie, o analizează atent, astfel încât să nu sufere mai târziu. Este departe de ei gândul de a se juca cu sentimentele cuiva, așa că preferă să fie prieteni cu cineva, iar după să fie într-o relație amoroasă cu acel om. Consideră că este modalitatea ideală prin care ajung să se cunoască mai bine, iar după decid dacă să facă pasul următor.

Săgetător

Săgetătorii vor să aibă o legătură autentică atunci când este cazul de o relație și luptă pentru a avea parte de asta. Pentru ei, fiecare partener vine cu noi provocări, așa că vor să se asigure că mai întâi de toate creează o prietenie, iar ulterior se gândesc dacă se potrivesc și pentru a forma un cuplu. Își doresc să fie siguri de sentimentele lor pentru ca nici ei, dar nici alte persoane să își piardă timpul.

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Foto: PR

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