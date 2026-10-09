Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 12-18 octombrie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 12-18 octombrie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

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  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 12-18 octombrie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 4-10 octombrie 2021, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 12-18 octombrie 2026

Niciodată nu ai refuzat să vorbești despre emoțiile care te încearcă în anumite contexte. Indiferent de consecințele acestei deschideri, ai rămas la fel de „volatilă” din acest punct de vedere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 12-18 octombrie 2026

Emanciparea pe care simți nevoia să o trăiești la nivel profesional nu este de bun augur în această perioadă. Egoismul cu care acționează anumite persoane încă reușește să te surprindă, dar reușești să te ții departe de orice surescitare emoțională. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 12-18 octombrie 2026

Fără să îți dorești în mod clar acest lucru, te vei surprinde vorbind destul de des despre propriile sentimente. Ai nevoie ca cei din jur să își dea seama cât de intense sunt bătăliile pe care le duci cu propriul sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 12-18 octombrie 2026

Dacă îți dorești să ai parte de un altfel de start în ceea ce privește cariera, este important ca de data asta să îți creionezi cu atenție obiectivele. Lucrurile făcute pe ultima sută de metri nu te ajută să performezi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 12-18 octombrie 2026

Ai multe proiecte în derulare care te fac să ieși din zona de confort. Lucrurile pot fi de multe ori interpretate greșit și asta se întâmplă mai ales în momentul în care te bazezi pe prejudecăți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 12-18 octombrie 2026

Diada Marte-Pluto te va forța să iei decizii radicale în plan personal deoarece în acest mod vei reuși să îți regăsești echilibrul interior. Restructurarea echipei de la birou te ajută să faci altfel lucrurile. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 12-18 octombrie 2026

În această săptămână îți îndrepți atenția către viața de familie. Simți că agitația de la birou te-a îndepărtat mult de cei dragi. De asemenea, ai nevoie de timp cu tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 12-18 octombrie 2026

A spune ceea ce simți a devenit pentru tine un risc imens, mai ales în raport cu anumite persoane. Poate de fapt este nevoie să ai mai multă grijă la modul în care alegi să transmiți ceea ce te interesează. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 12-18 octombrie 2026

Deși sunt multe contexte în care ai nevoie de confirmare socială, rămâi o fire independentă și individualistă. Aceste caracteristici ale personalității tale fac destul de dificilă colaborarea cu cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 12-18 octombrie 2026

Intuiția a ajuns să fie în defavoarea ta. De fiecare dată când te lași condusă de ceea ce presupui a fi adevărat, te transpui în ipostaze stânjenitoare și regretabile. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 12-18 octombrie 2026

Astrele te ghidează la nivel energetic pe parcursul întregii săptămâni. Atunci când organismul îți va atrage atenția asupra stării emoționale, este important să îl asculți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 12-18 octombrie 2026

Săptămâna care urmează îți va aduce multe provocări, dar și reușite, mai ales în plan profesional. Relațiile de prietenie pe care le avem ne definesc. Tu ce poți spune despre sine din acest punct de vedere? Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

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