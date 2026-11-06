Chanel a adus Hollywood-ul la Sydney: Nicole Kidman, Margot Robbie și Kylie Minogue, în primul rând la prezentarea Cruise 2026/27

Chanel a ales Sydney pentru un eveniment istoric: prima sa prezentare de modă organizată în Australia. Nicole Kidman, Margot Robbie și Kylie Minogue s-au numărat printre invitatele unui spectacol care a adus eleganța franțuzească pe malul Oceanului Pacific.

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  de  Simion Mădălina
Margot Robbie
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Sydney a devenit, pentru o zi, capitala modei internaționale. Pe 5 noiembrie, Chanel a organizat prima sa prezentare de modă în Australia, aducând colecția Cruise 2026/27 în fața unui public format din celebrități, personalități ale industriei și invitați exclusiviști. Printre numele care au atras toate privirile s-au numărat Nicole Kidman, Margot Robbie și Kylie Minogue, trei dintre cele mai cunoscute reprezentante ale scenei culturale australiene.

Evenimentul a avut loc la The Cutaway, un spațiu spectaculos din Barangaroo Reserve, unde casa franceză a organizat două prezentări ale colecției semnate de Matthieu Blazy. Dezvăluită inițial în aprilie, la Biarritz, colecția Cruise 2026/27 a fost readusă pe podium într-un decor care a recreat atmosfera celebrului Casino de Biarritz, cu influențe Art Deco, oglinzi și aranjamente florale impresionante.

În contextul în care în ultima perioadă mările case au făcut schimbări neașteptate în materie de directori creativi, (vezi plecarea lui Piepaolo Piccioli de la Balenciaga după numai 16 luni) Matthieu Blazy deja ne-a răspuns la întrebarea de ce noul Chanel funcționează atât de bine.

Alegerea orașului Sydney nu a fost întâmplătoare. Atât metropola australiană, cât și Biarritz, stațiunea franceză unde Gabrielle Chanel și-a deschis prima casă de couture în 1915, împărtășesc aceeași relație privilegiată cu oceanul. Tocmai această legătură a stat la baza colecției, în care Blazy a reinterpretat codurile emblematice ale casei printr-o garderobă relaxată, construită în jurul ideii de vacanță.

Pe podium, costumele celebre din tweed au coexistat cu rochii transparente, piese croșetate, imprimeuri inspirate de universul marin, paiete care aminteau de solzii peștilor și accesorii neașteptate, de la bonete de înot până la genți împletite. Rezultatul a fost o colecție care a păstrat eleganța caracteristică Chanel, dar a propus o interpretare mai ludică și mai puțin rigidă a acesteia.

Dincolo de podium, ținutele invitatelor au oferit propriul spectacol. Nicole Kidman a ales un costum negru cu influențe masculine, completat de o vestă albă și un top simplu, demonstrând că eleganța nu are nevoie de artificii complicate. Actrița, ambasadoare Chanel, are o relație îndelungată cu brandul, începută cu celebra campanie pentru parfumul Chanel N°5, regizată de Baz Luhrmann în 2004.

Margot Robbie a mizat pe o estetică diferită, purtând o rochie albă transparentă, cu aplicații delicate și un detaliu floral în zona bustului, accesorizată cu pantofi și o geantă negre. Kylie Minogue a optat pentru un ansamblu alb, format din cardigan și fustă creion, completat de pantofi bicolori și lanțuri decorative.

Printre invitați s-au mai numărat regizorul Baz Luhrmann, actorul Joel Edgerton, campioana olimpică Cathy Freeman și Christine Centenera, redactor-șef Vogue Australia. Pe podium au defilat și modele australiene, printre care Gemma Ward, Emma Balfour și Latahlia Hickling.

Seara s-a încheiat cu un after-party, unde Kylie Minogue a susținut un moment muzical, după ce a fost introdusă pe scenă de Nicole Kidman și Baz Luhrmann.

Dincolo de celebrități și de spectacolul vizual, prezentarea de la Sydney marchează un moment important pentru strategia internațională Chanel. Într-o industrie în care marile case de modă își extind constant influența dincolo de Paris, Milano sau New York, Australia devine o destinație tot mai relevantă, iar Chanel pare hotărât să profite de acest lucru.

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Foto: Chanel

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