Lucruri pe care le consideri inacceptabile la noul partener, dar denotă de fapt rigiditate din partea ta

Ți-ai setat în minte o mulțime de criterii pe care le crezi sănătoase, dar ele sunt de fapt o dovadă de rigiditate.

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  de  Cristescu Catalina
Lucruri pe care le consideri inacceptabile la noul partener, dar denotă de fapt rigiditate din partea ta

În cuplu ai anumite standarde, limite, și e firesc. Experiențele anterioare te-au ajutat și ele să identifici comportamente care nu-ți fac bine și ți-ai promis să mai accepți compromisuri care te-au costat emoțional. Dar există o diferență importantă între a-ți cunoaște limitele și a deveni rigidă încât să nu mai lași loc pentru diferențe, negociere și adaptare. Uneori, ceea ce numești incompatibilitate este, de fapt, disconfortul pe care îl simți atunci când celălalt nu se comportă conform scenariului tău. Ai anumite convingeri despre cum ar trebui să arate o relație, cum ar trebui să se manifeste afecțiunea sau cum ar trebui să își organizeze viața un partener. Iar când realitatea nu corespunde acestor așteptări, concluzionezi că nu este persoana potrivită pentru tine.

Totul împreună

Dacă noul partener are hobby-uri diferite de ale tale, își dorește timp pentru prieteni săi, spui că e lipsă de implicare. Dar apropierea emoțională nu presupune să aveți aceleași interese și nici să vă petreceți absolut tot timpul liber împreună. Sunteți două identități diferite, care e ok să nu se contopească. În plus, timpul individual este unul dintre aspectele despre care se discută și care se negociază, astfel încât să fie împlinite atât nevoile de libertate cât și de siguranță emoțională ale ambilor.

Manifestarea afecțiunii

Pentru tine iubirea înseamnă mesaje frecvente, declarații, gesturi romantice și inițiative spontane. Dar ce faci când ai un partener mai rezervat, mai puțin demonstrativ sau care își exprimă afecțiunea prin lucruri practice? Sigur, este important să nu-ți minimizezi nevoia de iubire, dar nici să consideri că există doar o singură modalitate corectă de a iubi. Comunică ce te face să te simți apreciată și fii curioasă să descoperi felul în care celălalt își exprimă atașamentul. Discutați despre ce presupune pentru fiecare limbajul iubirii și fiți atenți să oferiți în concordanță cu limbajul fiecăruia.

Diferențele

Tu preferi să planifici lucrurile din timp, el este spontan. Tu ești matinală, el funcționează mai bine seara. Tu îți organizezi riguros bugetul, el este mai relaxat în privința cheltuielilor. Diferențele pot necesita negocieri, mai ales atunci când vă influențează viața comună, însă altele sunt pur și simplu particularități individuale. Noul partener trebuie să adopte stilul tău de viață deoarece este superior? Relația poate deveni un proces continuu de corectare a celuilalt, teren fertil pentru critică, plus poziționarea ta în care îți privești de sus partenerul…

Alte priorități

Tu investești mult în carieră, dezvoltare personală sau activități sociale, în timp ce partenerul acordă mai multă importanță timpului liber, familiei ori confortului personal. Nu trebuie să aveți obiective identice, dar este important să existe valori fundamentale comune, să vă doriți să mergeți în aceeași direcție. Rigiditatea apare atunci când nu mai faci diferența între ceea ce este esențial pentru viitorul vostru și ceea ce reprezintă doar preferința ta personală.

Să reacționeze ca tine

Tu vrei să discuți imediat un conflict, el are nevoie de câteva ore pentru a-și organiza gândurile. Tu ceri ajutor într-o anumită situație, el vrea să rezolve singur. Faptul că aveți stiluri diferite de comunicare, de gestionare a emoțiilor sau anumitor situații de viață nu înseamnă automat că cineva greșește. Important este să ajungeți la un mod de funcționare care să țină cont de nevoile amândurora.

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Foto: PR

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