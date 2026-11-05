Met Gala 2027: a fost anunțată tema expoziției care va inspira cel mai important eveniment al modei

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Cine ar fi crezut că un simplu tricou alb sau o pereche de jeanși ar putea deveni sursa de inspirație pentru cel mai extravagant eveniment din industria modei? Metropolitan Museum of Art din New York a anunțat tema expoziției Costume Institute din 2027, care va fi inaugurată cu ocazia Met Gala, iar de această dată atenția se îndreaptă către hainele pe care le purtăm în fiecare zi.

Intitulată „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday” (Extraordinarul: Moda și poezia vieții cotidiene), expoziția își propune să exploreze felul în care designerii transformă cele mai obișnuite piese vestimentare în creații spectaculoase. De la tricouri albe și jeanși până la jachete matlasate, plastic sau hârtie, obiectele aparent banale vor fi reinterpretate prin prisma designului experimental și a tehnicilor couture.

Practic, după ani în care Met Gala a fost asociată cu opulența, teatralitatea și ținutele imposibil de ignorat, expoziția din 2027 propune o schimbare de perspectivă: ce se întâmplă atunci când moda transformă obișnuitul în extraordinar?

Proiectul va fi structurat în jurul a două direcții principale. Familiar Forms va explora reinterpretarea pieselor clasice din garderobă, precum cămășile albe, trench-urile și tricourile, în timp ce Common Matter va aduce în prim-plan creații realizate din materiale neconvenționale, de la hârtie și plastic până la aluminiu și obiecte reutilizate.

Dincolo de dimensiunea estetică, expoziția ridică întrebări despre consum, valoare și relația emoțională pe care o dezvoltăm cu hainele noastre. Andrew Bolton, curatorul Costume Institute, a explicat că obiectele vestimentare cotidiene pot acumula semnificații extraordinare prin simplul fapt că le purtăm, le asociem cu amintiri și, uneori, refuzăm să renunțăm la ele.

Controversa John Galliano din spatele noii expoziții

Anunțul vine însă într-un context delicat. Inițial, pentru expoziția din 2027 toate publicațiile titrau: „John Galliano primește prima mare retrospectivă la The Met„.

Intitulat „John Galliano: Horizons„, proiectul a fost anulat la sfârșitul lunii august, după reacțiile negative provocate de declarațiile antisemite și rasiste făcute de designer în trecut.

Decizia a venit în urma discuțiilor dintre Galliano și reprezentanții muzeului, pe fondul presiunilor publice. Controversa a fost amplificată și de faptul că Met Gala 2027 coincide cu Ziua Comemorării Holocaustului.

Anularea a obligat echipa Costume Institute să regândească expoziția într-un timp record. Astfel, în locul universului teatral al lui Galliano, muzeul a ales să exploreze poezia hainelor obișnuite.

Când va avea loc Met Gala 2027?

Met Gala 2027 va avea loc pe 3 mai 2027, iar expoziția va fi deschisă publicului începând cu 9 mai. Deși conceptul expozițional a fost dezvăluit, dress code-ul oficial al galei și numele gazdelor urmează să fie anunțate separat.

Până atunci, putem doar să ne imaginăm cum vor interpreta designerii și celebritățile acest univers creativ. Vom vedea rochii couture inspirate de tricouri albe, jeanși transformați în sculpturi vestimentare sau creații realizate din obiecte reciclate?

Rămâne de văzut, dar un lucru este sigur: Met Gala 2027 ne-ar putea demonstra că spectacolul modei nu începe neapărat cu o rochie de milioane de dolari. Uneori, începe chiar în propriul nostru dulap.

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