„I Met You Later in Life”, noua expoziție personală a artistei Lea Rasovszky, ajunge la București 

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Expoziția itinerantă cu cele opt instalații noi despre feminitate și vulnerabilitate ajunge la București după o lună petrecută la Timișoara.

Vernisajul are loc vineri, 13 noiembrie 2026, de la ora 18:00, la Mobius Gallery în Piața Amzei din București și rămâne deschisă publicului până pe 13 decembrie, cu acces gratuit. Expoziția va putea fi vizitată în intervalul miercuri–vineri: 16:00–20:00 | sâmbătă: 14:00–20:00.

„M-am întâlnit cu mine însămi mai târziu în viață.” De la această propoziție din jurnalul artistei pornește cea mai nouă expoziție personală a Leei Rasovszky, curatoriată de Diana Marincu.

Feminitate, memorie și maternitate

Punctul de plecare este o experiență personală: descoperirea maternității ca moment de transformare și de reconectare cu propria feminitate. Cele opt portrete și instalațiile care le însoțesc aduc în prim-plan figuri feminine deopotrivă reale și imaginare, inspirate din vise, amintiri și fragmente de jurnal. Împreună, ele vorbesc despre continuitate și solidaritate între generații de femei — de la cele din arborele genealogic al artistei până la cele de azi — unite de experiențe comune ale grijii, iubirii și fragilității.”

Am început să accesez, în arhiva mea emoțională și în timpul acela care părea static și enorm, entitățile feminine cărora le datorez ceea ce sunt, femei de atunci și de acum. Pornind de la femeile din propriul meu arbore genealogic, diverse, puternice, curajoase, constrânse de societatea vremurilor lor, până la cele de azi, surorile mele, care trăiesc în altă logică, una a împlinirii, a luptei de afirmare colective, a refuzului de a fi altceva decât ceea ce sunt, sau femeile pe care le-am cunoscut prin realitatea maternității și care m-au făcut să mă simt persoană reală când simțeam că mă dizolv într-un necunoscut al iubirii, dar și al anxietății, mă aflu acum aici”, spune Lea Rasovszky, artistă.

Expoziția reunește opt instalații interdisciplinare produse special pentru acest proiect, în care desenul se combină cu ceramica, cu obiectul și cu sunetul.

„Energia pe care o regăsim în noile lucrări — instalații, desen, ceramică — ale Leei Rasovszky se detașează de construcția personajelor sale de până acum, încărcată de o dinamică a masculinității aflate la rândul ei într-o criză identitară. De data aceasta, însă, feminitatea cuprinde nu doar declinarea ei maternă, ci și, sau mai ales, declinarea ei artistică. Caleidoscopul astfel format propune 8 perspective simultane asupra unor arhetipuri sau tipologii care provin din memoria ancestrală, din visele recurente sau din viața de zi cu zi a Leei Rasovszky”, spune Diana Marincu, curatoarea expoziției.

Pe parcursul celor patru săptămâni, expoziția va fi punctată de întâlniri deschise publicului, gândite ca prelungiri ale temelor din lucrări.

Tururi ghidate de artista Lea Rasovszky pe 15 noiembrie și 9 decembrie

Discuție organizată alături de Centrul Filia despre autonomie corporală, memoria decretului și accesul la avort în prezent (17 noiembrie, 18:00 – 20:00)

CLACA — atelier comunitar (21 noiembrie, 16:00 – 20:00)

Un exercițiu de deschidere și sororitate, în care singura miză este să diluăm tăcerea și să o înlocuim cu vizibilitate și curaj. Număr limitat de locuri, pe bază de înscriere

Claca este un exercițiu colectiv de împletire a poveștilor cu o activitate manuală considerată multă vreme specifică femeilor: cusutul — munca domestică, invizibilă, structurală, care întărește, repară și oferă magie obiectelor textile cotidiene. Participantele lucrează împreună în fața unui material alb „ca un steag, ca o față de masă, ca o perdea”, desenând cu ace și fire colorate portretele celor care le-au învățat să reziste și să fie femei împreună.

Atelier despre grija colectivă organizat împreună cu E-romnja (19 noiembrie, 18:00-19:30)

Atelier despre siguranța femeilor organizat împreună cu Centrul Filia pentru a marca Ziua Internațională pentru eliminarea violenței de gen (25 noiembrie, 18:00 – 20:00 )

Discuție colectivă despre a fi femeie în domeniul cultural (27 noiembrie, 18:00 – 20:00

Participarea la toate evenimentele este gratuită.

La București, expoziția va fi însoțită de un program similar de mediere și se va încheia cu lansarea catalogului I Met You Later in Life — publicație bilingvă cu texte critice și documentare vizuală, tipărită în 500 de exemplare și disponibilă gratuit în format digital pe site-ul artistei.

Despre artistă. Lea Rasovszky dezvoltă proiecte personale și colective care investighează memoria, identitatea și relațiile interumane, printr-un limbaj vizual ironic și direct, în care desenul se combină cu instalația imersivă. Printre expozițiile sale recente se numără People You’ve Been Before (Mobius Gallery, 2024), Flowers Growing Out of My Chest (Mobius Gallery, 2021–2022) și The Lost Art of Not Belonging (Matca Art Space, Cluj-Napoca). Este membră fondatoare a Asociației Matka Phi.

Echipa expoziției

Diana Marincu – Curator

Laurențiu Coțac – Sound Design

Andreea Pietroșel – PR și Comunicare

Otilia Mihalcea – Grafică și design

Vlad Stoica – Manager Social Media

Ioana Gonțea, Martha Ciurea, Georgia Țidorescu (Uzinele Creative) – Management de Proiect

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro