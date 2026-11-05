Jamie Foxx a devenit tată pentru a treia oară, la 58 de ani. Detalii despre iubita actorului și relația celor doi

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Jamie Foxx, în vârstă de 58 de ani, a devenit tată pentru a treia oară. Iubita actorului, Alyce Huckstepp, în vârstă de 31 de ani, a adus pe lume primul lor copil împreună, informația fiind confirmată de mai multe surse pentru publicația PEOPLE.

Actorul premiat cu Oscar mai are două fiice din relațiile anterioare. Corinne, în vârstă de 32 de ani, este fiica sa din relația cu Connie Kline, în timp ce Anelise, în vârstă de 17 ani, s-a născut în timpul relației cu Kristin Grannis.

Primele informații despre sarcina lui Alyce Huckstepp au apărut în luna mai, când Page Six a relatat că aceasta era însărcinată de „câteva luni”. La scurt timp, instructoarea de fitness a fost fotografiată în Los Angeles, fiind prima ocazie în care a fost surprinsă în public cu burtica de gravidă.

Jamie Foxx și Alyce Huckstepp au început să se întâlnească în 2022, însă relația lor a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul anilor. Cei doi au atras pentru prima dată atenția în luna mai a acelui an, când au fost surprinși în ipostaze tandre la bordul unui iaht, la Cannes.

În 2023, actorul s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Potrivit PEOPLE, Alyce Huckstepp i-a fost alături în perioada recuperării, iar apropiații au descris-o drept o parteneră devotată.

„Alyce este o persoană minunată, o fată extraordinară”, a declarat la momentul respectiv o sursă pentru publicație.

Deși au preferat să își păstreze viața personală departe de atenția publicului, în ianuarie 2025, Page Six a confirmat că Jamie Foxx și Alyce Huckstepp se despărțiseră, după aproximativ trei ani de relație.

Ultima lor apariție împreună înainte de separare avusese loc în octombrie 2024, când au fost fotografiați în timpul unei vacanțe în Mexic.

Tot în 2024, Jamie Foxx a făcut o serie de declarații despre viața sa sentimentală în spectacolul de comedie „What Had Happened Was”. Actorul a glumit că s-a „vindecat” de relațiile cu femei albe, afirmând: „Gata cu femeile albe. Vorbesc serios!”.

Despărțirea de Alyce Huckstepp nu a fost însă definitivă. În august 2025, cei doi au fost surprinși din nou împreună în Los Angeles, semn că își reluaseră relația.

În timp ce despre trecutul sentimental al lui Alyce Huckstepp nu se cunosc prea multe detalii, Jamie Foxx a avut anterior o relație de șase ani cu actrița Katie Holmes.

La vremea respectivă, surse apropiate cuplului susțineau că Foxx avea o relație apropiată cu Suri, fiica lui Katie Holmes și a lui Tom Cruise.

„Suri îl iubește pe Jamie, o face să râdă și are o influență pozitivă asupra ei”, declara o persoană apropiată pentru Closer Weekly. „El are fiice din relații anterioare și știe cum să vorbească cu fetele despre ceea ce se întâmplă în viața lor, cum să abordeze problemele de la școală, discuțiile despre băieți și alte aspecte importante, lucruri pe care Katie le apreciază.”

La rândul său, Katie Holmes avea o relație apropiată cu cele două fiice ale lui Jamie Foxx, Corinne Foxx, care avea atunci 25 de ani, și Annalise Bishop, în vârstă de nouă ani la momentul respectiv.

„Katie este apropiată de fetele lui Jamie”, declara în 2018 o sursă pentru publicația PEOPLE. „Ea își petrece timpul cu ele chiar și atunci când Jamie nu este în preajmă și merg adesea împreună la cină. Ambele fete se înțeleg bine cu Katie. Ea face parte din viața lui Annalise încă de când aceasta era foarte mică și au o legătură cu adevărat specială.”

Deși au format unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood, Jamie Foxx și Katie Holmes au fost surprinși de-a lungul timpului împreună în Miami, New York și Los Angeles. În 2018, actrița și-a sărbătorit ziua de naștere alături de Foxx, iar câteva luni mai târziu, cei doi au fost fotografiați în Los Angeles împreună cu fiica actorului, Corinne.

Jamie Foxx și Katie Holmes s-au despărțit în vara anului 2019, după șase ani de relație.

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro