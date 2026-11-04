Justin Timberlake, dezvăluiri despre trecutul său într-un nou documentar. Artistul ar urma să vorbească despre relația cu Britney Spears și scandalul cu Janet Jackson

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Justin Timberlake ar pregăti un serial documentar în care va aborda scandalul provocat de apariția sa alături de Janet Jackson la Super Bowl, în 2004, dar și relația pe care a avut-o cu Britney Spears. Potrivit informațiilor publicate de Variety, producția va avea patru episoade și ar urma să fie lansată pe Apple TV în luna decembrie.

Surse apropiate proiectului au descris documentarul drept o producție în care artistul va vorbi deschis despre controversele care i-au marcat cariera. Janet Jackson ar urma să participe la documentar și să ofere propria versiune asupra incidentului vestimentar petrecut în timpul spectacolului din pauza Super Bowl din 2004.

De asemenea, o altă sursă a declarat pentru Variety că Justin Timberlake va aborda și declarațiile făcute de Britney Spears despre relația lor, în special cele incluse în volumul său de memorii, publicat în 2023.

Scandalul de la Super Bowl din 2004

Justin Timberlake, în vârstă de 45 de ani, și Janet Jackson, în vârstă de 60 de ani, au fost protagoniștii unuia dintre cele mai controversate momente din istoria Super Bowl. În timpul spectacolului din pauza finalei din 2004, în timp ce interpretau piesa „Rock Your Body”, Timberlake a smuls o parte din costumul artistei, lăsându-i un sân descoperit în fața a milioane de telespectatori.

Incidentul a provocat numeroase reacții negative, iar Janet Jackson a fost cea care a suportat cele mai importante consecințe profesionale. La o zi după spectacol, artista a transmis un mesaj public în care și-a cerut scuze și a explicat că decizia de a include un moment în care o parte a costumului urma să fie îndepărtată fusese „luată după repetițiile finale”.

„Nu a fost intenția mea ca lucrurile să ajungă atât de departe. MTV, CBS și NFL nu știau absolut nimic despre acest lucru și, din păcate, totul a mers prost în cele din urmă”, a declarat Janet Jackson la momentul respectiv.

„Îmi cer scuze tuturor celor care s-au simțit ofensați, inclusiv publicului, MTV, CBS și NFL”, a adăugat artista.

În urma incidentului, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a primit peste 500.000 de plângeri și a deschis o investigație. Consecințele asupra carierei lui Janet Jackson au fost considerabile. Artista a fost presată să renunțe la rolul de prezentatoare la gala Premiilor Grammy din 2004, iar videoclipurile și piesele sale au fost eliminate din difuzare de MTV și de posturile aflate sub influența lui Les Moonves, directorul CBS.

Abia în februarie 2021, Justin Timberlake a publicat un mesaj prin care și-a cerut scuze atât față de Janet Jackson, cât și față de Britney Spears. Artistul a recunoscut atunci că „a beneficiat de un sistem care tolerează misoginia și rasismul”.

În ianuarie 2022, Janet Jackson a abordat din nou subiectul în documentarul său autobiografic, „Janet Jackson”, difuzat de Lifetime în două părți. Artista a confirmat că ea și Justin Timberlake au depășit incidentul, s-au iertat reciproc și au păstrat o relație apropiată. Timberlake a apărut, de asemenea, în producție.

„Sincer, toată această poveste a fost exagerată mult peste proporțiile ei reale”, a declarat Janet Jackson în documentar.

„Și, desigur, a fost un accident care nu ar fi trebuit să se întâmple, dar toată lumea caută pe cineva pe care să dea vina, iar asta trebuie să înceteze”, a continuat ea.

„Justin și cu mine suntem prieteni foarte buni și vom rămâne întotdeauna prieteni foarte buni”, a mai precizat artista.

Dezvăluirile făcute de Britney Spears despre relația cu Justin Timberlake

Un alt subiect care ar urma să fie abordat în noua serie documentară este relația dintre Justin Timberlake și Britney Spears. Cei doi au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri de la începutul anilor 2000, fiind împreună din 1999 până în 2002.

În 2023, odată cu publicarea volumului său autobiografic, „The Woman in Me”, Britney Spears a făcut mai multe dezvăluiri despre relația cu fostul membru al trupei NSYNC. Printre acestea s-a numărat și confirmarea zvonurilor potrivit cărora Timberlake ar fi pus capăt poveștii lor de dragoste printr-un simplu mesaj.

Potrivit artistei, după trei ani de relație, Justin Timberlake i-ar fi transmis doar două cuvinte: „S-a terminat”.

Britney Spears a dezvăluit, de asemenea, că a rămas însărcinată în perioada în care forma un cuplu cu Timberlake, însă a decis să facă un avort. În cartea sa, cântăreața a explicat că fostul ei partener „cu siguranță nu era fericit în legătură cu sarcina”.

Tot în volumul autobiografic, Spears a susținut că Justin Timberlake i-ar fi fost infidel în timpul relației, afirmând că acesta ar fi înșelat-o cu o femeie „foarte cunoscută”.

Dezvăluirile artistei au readus în atenția publicului relația lor și modul în care despărțirea a fost prezentată în presă la începutul anilor 2000.

Potrivit Variety, Justin Timberlake ar urma să comenteze o parte dintre aceste afirmații în documentarul programat pentru luna decembrie. Deocamdată, nici artistul și nici reprezentanții Apple nu au confirmat oficial informațiile despre producție.

Foto: Getty

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