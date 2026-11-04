Ce ținută a purtat Mirabela Grădinaru la lansarea campaniei pentru construirea primei clinici de diabet pediatric din România

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat marți, 3 noiembrie, la lansarea campaniei pentru construirea primei clinici integrate de diabet pediatric din România.

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  de  ELLE.ro
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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat marți, 3 noiembrie, la lansarea unui proiect dedicat copiilor diagnosticați cu diabet și afecțiuni metabolice. Evenimentul, organizat la Spitalul Clinic CF2 din București, a marcat începutul campaniei pentru construirea primei clinici integrate de diabet pediatric din România. Alături de aceasta s-a aflat și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Mirabela Grădinaru, mesaj emoționant pentru familiile copiilor bolnavi

Proiectul își propune să îmbunătățească accesul copiilor la servicii medicale specializate, oferind totodată sprijin familiilor care se confruntă cu dificultățile provocate de un astfel de diagnostic. Noua unitate medicală ar urma să reunească specialiști din mai multe domenii, astfel încât pacienții și părinții lor să poată beneficia de îngrijire și consiliere într-un singur loc.

Campania este derulată de Organizația Salvați Copiii România, împreună cu Spitalul Clinic CF2 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Lansarea oficială a avut loc în amfiteatrul spitalului, în prezența reprezentanților instituțiilor partenere. În discursul susținut în cadrul evenimentului, Mirabela Grădinaru a vorbit despre impactul pe care diagnosticul unui copil îl poate avea asupra întregii familii. Aceasta a subliniat că, dincolo de tratamentele medicale, părinții au nevoie de informații, încurajare și sprijin constant.

„Ca mamă, ca părinte, știu că nimic nu ne pregătește pentru momentul în care aflăm că propriul copil suferă de o boală. În acele momente, apar foarte multe întrebări și foarte multe temeri și nevoia de a găsi oameni care să te îndrume, oameni care să-ți redea încrederea că vei putea merge mai departe. De aceea, cred că atunci când vorbim de diabet și boli metabolice, nu vorbim doar despre un diagnostic. Vorbim despre copii care își doresc să se joace, să învețe, să se bucure de copilărie. Vorbim despre familii care încearcă, zi de zi, să își găsească echilibrul. Pentru aceste familii, nu este suficient un tratament. Au nevoie de sprijin, de îndrumare și de oameni în care să aibă încredere. Această clinică nu este doar un nou spațiu medical. Este o șansă pentru fiecare copil și familia lui să găsească, într-un singur loc, expertiză, sprijin și răspunsuri. Cred că unul dintre mesajele cele mai importante pe care acest proiect îl poate da este că nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Ce ținută a ales Mirabela Grădinaru pentru eveniment

Dincolo de mesajul transmis, partenera președintelui Nicușor Dan a atras atenția și prin alegerea vestimentară. Pentru această apariție oficială, Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie lungă, gri, cu un design simplu și elegant, potrivită caracterului sobru al evenimentului.

În timpul lansării, partenera de viață a președintelui României a fost fotografiată discutând cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, prezent pentru a susține inițiativa dedicată îngrijirii copiilor cu diabet.

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foto: Administrația prezidențială, Facebook

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