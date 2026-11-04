Coperni se închide. Sfârșitul unui brand care a îndrăznit să facă lucrurile diferit

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Una dintre cele mai surprinzătoare vești din industria modei vine de la Paris: Coperni își închide porțile. Pe 4 noiembrie, Arnaud Vaillant și Sébastien Meyer, fondatorii și directorii creativi ai brand-ului francez, au anunțat oficial încetarea activității, după luni întregi de încercări de a salva compania.

Decizia vine în urma unui conflict financiar și comercial cu Tomorrow Group, distribuitorul exclusiv și acționarul majoritar al Coperni. Primele semne ale crizei au devenit vizibile în februarie, când designerii au anunțat că renunță la prezentarea colecției FW26 în cadrul Paris Fashion Week. Potrivit fondatorilor, Tomorrow nu ar mai fi achitat sumele datorate, afectând grav activitatea companiei. În iunie, Coperni a intrat într-o procedură de reorganizare judiciară, iar pe 29 octombrie, tribunalul din Paris a dispus lichidarea societății. Nici negocierile purtate în ultimele luni, nici preluarea Tomorrow Group de către compania italiană Progetto 11 nu au dus la o soluție care să permită continuarea activității.

„Acești opt ani au fost incredibili”, au transmis Vaillant și Meyer într-un mesaj publicat pe Instagram. Cei doi le-au mulțumit tuturor celor care au contribuit la povestea Coperni, de la echipele de creație și producție până la colaboratori, modele, stiliști și comunitatea care le-a susținut viziunea.

Fondat în 2013 și relansat în 2019, după perioada în care cei doi designeri au condus direcția creativă a casei Courrèges, Coperni a devenit unul dintre cele mai interesante nume ale noii generații de designeri francezi. Estetica minimalistă, croielile precise și interesul pentru tehnologie au conturat o identitate imediat recognoscibilă, în care inovația și spectacolul au avut întotdeauna un rol important.

Momentul care a propulsat brand-ul în atenția publicului internațional a fost, fără îndoială, prezentarea SS23, când Bella Hadid a apărut pe podium, iar o rochie a fost creată direct pe corpul ei, prin pulverizarea unui material inovator. Au urmat show-ul cu câini-roboți, gențile experimentale realizate din sticlă și aerogel și prezentarea spectaculoasă organizată la Disneyland Paris. Coperni a reușit astfel să transforme fiecare colecție într-un eveniment care depășea granițele obișnuite ale modei.

Închiderea companiei este cu atât mai surprinzătoare cu cât brand-ul se bucura de vizibilitate internațională, o identitate puternică și susținerea unor celebrități influente. Cazul Coperni amintește însă cât de vulnerabile pot deveni chiar și cele mai apreciate nume din industrie atunci când apar probleme financiare și conflicte între parteneri.

Deocamdată, viitorul brand-ului și următorii pași ai celor doi creatori rămân incerți. Mesajul lor se încheie însă cu un simplu „See you soon', care lasă deschisă posibilitatea unui nou început. Până atunci, Coperni rămâne unul dintre brand-urile care au demonstrat că moda contemporană poate fi în același timp inteligentă, spectaculoasă și surprinzătoare.

Foto: Coperni, Profimedia

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