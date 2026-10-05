Rihanna, Jennifer Lopez și Claudia Schiffer, printre cele mai stylish vedete de la Paris Fashion Week

De la Dior și Saint Laurent la Chloé, Tom Ford și Stella McCartney, Paris Fashion Week SS27 a adus în front row unele dintre cele mai inspirate apariții ale sezonului.

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  de  Georgescu Daria
Alexa Chung la Chloé
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În timpul Paris Fashion Week, spectacolul nu se oprește niciodată la podium. Rihanna, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, Cara Delevingne, Zoë Kravitz sau Alexa Chung au transformat aparițiile la show-uri într-un exercițiu de stil personal, alegând ținute care vorbesc mai degrabă despre individualitate decât despre o singură direcție a sezonului.

De la eleganță minimalistă la combinații mai îndrăznețe, aparițiile surprind tocmai diversitatea care face moda interesantă acum. Croieli precise, jocuri de texturi, proporții neașteptate și referințe vintage construiesc look-uri foarte diferite, dar cu aceeași atenție pentru detaliu. Vezi în galerie aparițiile noastre preferate de la Paris Fashion Week SS27.

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Foto: Getty Images, Profimedia

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