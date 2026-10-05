Rihanna, Jennifer Lopez și Claudia Schiffer, printre cele mai stylish vedete de la Paris Fashion Week

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În timpul Paris Fashion Week, spectacolul nu se oprește niciodată la podium. Rihanna, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, Cara Delevingne, Zoë Kravitz sau Alexa Chung au transformat aparițiile la show-uri într-un exercițiu de stil personal, alegând ținute care vorbesc mai degrabă despre individualitate decât despre o singură direcție a sezonului.

De la eleganță minimalistă la combinații mai îndrăznețe, aparițiile surprind tocmai diversitatea care face moda interesantă acum. Croieli precise, jocuri de texturi, proporții neașteptate și referințe vintage construiesc look-uri foarte diferite, dar cu aceeași atenție pentru detaliu. Vezi în galerie aparițiile noastre preferate de la Paris Fashion Week SS27.

Foto: Getty Images, Profimedia

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