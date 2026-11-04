Cum arăta Ramona Păun în urmă cu 19 ani. Imaginea rară dezvăluită de prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV

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Ramona Păun a dezvăluit o imagine rară de acum 19 ani, din arhiva personală. Cum arăta atunci prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV?

Ramona Păun, fotografie rară cu ea de acum 19 ani

Ramona Păun și-a surprins fanii de pe Instagram cu o fotografie cu ea realizată în urmă cu 19 ani, când lucra la stația locală PRO TV Sibiu

„O poveste începută în urmă cu 19 ani”, a scris Ramona Păun pe Instagram.

Cum și-a început Ramona Păun cariera în televiziune

Ramona Păun a făcut primii pași spre cariera în televiziune în 2006, în perioada de început a studiilor, atunci când a ajuns să lucreze la o emisiune de la o televiziune locală din Sibiu. A dat casting dat la PRO TV Sibiu, pentru a fi reporteră și corespondentă pentru știrile naționale. Din 2008 și până în 2014 a fost prezentatoare pentru postul de sport al televiziunii, iar din 2015 este prezentatoare de știri sportive la PRO TV.

„Cariera mea în televiziune a început cu pași mici atunci, în primul an de studii în Sibiu, 2006, la o televiziune locală, într-o emisiune pentru studenți. La începutul anului doi de facultate, m-am dus la un casting la ProTV Sibiu pentru postul de reporter și corespondent pentru știrile naționale. Probele au fost trimise la București, am fost chemată ulterior pentru alte probe suplimentare la ProTV București și am avut marea șansă să fiu primită în această echipa extraordinară. Imediat cum am terminat facultatea în Sibiu, în 2008, am fost transferată la București, la postul de sport al Pro-ului, Sport.ro, unde am prezentat până în 2014. Apoi, din 2015, am venit la știrile din sport la Pro TV. Înainte de examenul de bacalaureat, toată familia insista să dau la Academia de Poliție, începusem să fac pregătiri intense pentru admitere, dar intuiția îmi spunea că nu acela drumul meu. Așa că, după BAC, am hotărât să-i înfrunt și le-am spus categoric că renunț la poliție și merg la Facultatea de Jurnalism. A urmat o perioadă tensionată, cu toții au crezut că fac cea mai mare greșeală cu viitorul meu, dar prezentul demonstrează că n-a fost deloc așa și că intuiția a fost mereu cel mai bun sfătuitor al meu”, a spus Ramona Păun pentru fanatik.ro.

Ramona Păun a fost de mică la curent cu lumea sportului, așa că nu este tocmai o surpriză că acum prezintă știri care au legătură cu această lume.

„Doi ani am fost reporter pentru știrile generaliste de la Pro TV și nu-mi imaginăm că traseul meu se va îndrepta către știrile sportive. Însă mereu m-am uitat cu interes la competițiile importante, fratele meu era microbist și trăiam intens alături de el din fața televizorului. Îmi amintesc că am plâns amândoi în ’94, când România a ratat calificarea în semifinale la Campionatul Mondial. Când a venit propunerea să mă transfer la Sport.ro, am simțit că e o șansă pe care nu trebuie s-o ratez. Iubesc ceea ce fac, lucrez cu cei mai buni în echipa de știri sportive de la ProTV și sunt foarte recunoscătoare pentru asta.”

Ramona Păun se pregătește să devină mamă

La finalul lunii septembrie a anului 2026, Ramona Păun și soțul ei, Cosmin Mihăiță, au anunțat că se pregătesc să devină părinți. În octombrie, cei doi au dezvăluit printr-un video adorabil că urmează să aibă o fetiță.

Într-un interviu acordat recent, Ramona Păun a vorbit despre această perioadă din viața ei și despre cum se pregătește de venirea pe lumea a primului ei copil.

„Sunt foarte bine, mulțumesc! Și fizic, și psihic. Deși urmează una dintre cele mai mari schimbări din viața mea, simt o liniște pe care nu aș fi anticipat-o. Mă așteptam ca mintea mea să fie cuprinsă de tot felul de gânduri și temeri legate de sarcină, dar s-a întâmplat contrariul. Sunt fericită într-un mod complet diferit. Simt o bucurie mai puțin zgomotoasă, fără să fie nevoie să se întâmple ceva extraordinar în fiecare zi ca să mă cuprindă. Cu toate că nu știu exact ce ne așteaptă, îmi place gândul că, după 40 de ani în care am adunat atâtea experiențe, urmează să trăiesc atât de multe lucruri pentru prima dată”, a spus Ramona Păun pentru VIVA!

Pentru Ramona Păun, sarcina a venit într-un moment în care resimte un echilibru în toate palierele vieții ei și este tare bucuroasă să trăiască acest capitol alături de Cosmin Mihăiță, soțul ei.

„La 40 de ani, bucuria vine și cu o anumită luciditate. Știi mai multe despre viață, despre fragilitatea ei și despre faptul că nu toate lucrurile pot fi controlate, oricât de multe informații ai avea despre ce înseamnă o sarcină. La 40 de ani ești mai conștientă de anumite riscuri, dar ai și avantajul unei maturități care te ajută să gestionezi altfel lucrurile. Însă, dincolo de toate astea, există credința. Pentru mine, a fost mereu un sprijin esențial, iar în perioada asta cu atât mai mult. Nu mi-am dorit să trăiesc nouă luni anticipând toate lucrurile care ar putea merge prost, așa că am făcut astfel încât să am o minte liniștită. Am mare încredere în medicul meu și încerc să nu transform fiecare îngrijorare într-un scenariu negativ.”

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Foto: Instagram

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