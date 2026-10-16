Ramona Păun și Cosmin Mihăiță au dezvăluit sexul bebelușului. Cum au anunțat vestea

Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, și soțul ei, Cosmin Mihăiță, nepotul actorului George Mihăiță, se pregătesc să devină părinți.

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  . Actualizat 16.10.2026, 09:41,  de  ELLE.ro
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Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, și Cosmin Mihăiță, nepotul celebrului actor George Mihăiță, vor deveni părinți, iar recent au dezvăluit sexul bebelușului. 

Cum au dezvăluit Ramona Păun și Cosmin Mihăiță

Pe Instagram, Ramona Păun a publicat un video în care ea și Cosmin Mihăiță le dezvăluie urmăritorilor sexul bebelușului. Cei doi au organizat un întreg moment și au primit ajutor din partea patrupedului familiei, Kido. Prezentatoarea TV și soțul ei i-au pregătit cățelului lor un tort din ingrediente prietenoase cu animalele și ar fi trebuit să îl mănânce și să ajungă până la cremă, care era fie de culoare roz sau albastru. Între timp, Kido a plecat, iar planul celor doi a suferit modificări. În final, au reușit să dezvăluie că vor avea o fetiță. 

„Un baby reveal de neuitat! Aveam un scenariu cu Kido în rolul principal, dar n-am fost deloc pregătiți pentru ce a urmat. Important e că, la final, și Cerul ne-a confirmat pe cine vom ține în brațe în ianuarie.”

Cum a anunțat Ramona Păun sarcina

Ramona Păun a ales să împărtășească câteva imagini în care își dezvăluie burtica de gravidă, alături de mesajul: „Începutul a tot.” La 40 de ani, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV este însărcinată cu primul ei copil.

Ramona Păun, despre relația cu soțul ei, Cosmin Mihăiță

Ramona Păun și Cosmin Mihăiță și-au intersectat drumurile în redacția PRO TV acum peste un deceniu. Inițial, au fost doar colegi de muncă, dar în timp relația lor a evoluat într-o poveste de dragoste. Soțul prezentatoarei a lucrat și el într-o vreme în lumea televiziunii.

„Ne-am cunoscut în redacție, în urmă cu mulți ani. Am fost doar colegi o perioadă, până când am simțit că între noi există o energie dincolo de profesie. Ne-am acordat timp să ne descoperim unul pe celălalt și acum suntem recunoscători că am avut șansa să ne întâlnim”, a declarat Ramona Păun pentru Libertatea.

Ramona Păun a mai dezvăluit și care sunt principiile care stau la baza relației sale cu Cosmin Mihăiță. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a recunoscut că și eu au avut parte de tensiuni, dar pe care le-au rezolvat printr-o comunicare sinceră.

„E o relație construită pe respect, iubire și o comunicare foarte bună. Nu e loc de orgolii într-un cuplu echilibrat, așa că trebuie să fii deschis să asculți și ce nu-ți convine și să analizezi obiectiv unde greșești. Am avut și noi momente mai tensionate, evident, dar am stins toate conflictele discutând despre sursa problemei.”

Ramona Păun și Cosmin Mihăiță, nuntă de vis în 2024

În 2024, Ramona Păun și Cosmin Mihăiță au ales să se căsătorească în cadrul unei ceremonii de vis care a avut loc la New York, oraș pe care îl vizitaseră anterior și de care se atașaseră. Atât cununia civilă, cât și cea religioasă s-au desfășurat în Statele Unite.

Ramona Păun a ales pentru cununia civilă o rochie mini albă, cu o trenă lungă, atașată atât la spatele rochiei, cât și în jurul brațelor ei. Ținuta a fost completată cu sandale cu toc de culoare argintie. Între timp, Cosmin Mihăiță, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul PR, a purtat pantaloni negri, un tricou negru și un sacou grena.

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Foto: Instagram

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