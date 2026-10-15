Ada Condeescu, mărturisiri despre realitatea vacanțelor alături de cei doi copii: „Mai multă agitație, mai multă oboseală…”

Ada Condeescu a bifat recent o vacanță în Veneția alături de familia ei și a povestit cum arată dinamica din călătorii împreună cu cei doi copii ai ei.

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  de  ELLE.ro
1. Ada Condeescu, imagini din vacanță
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Ada Condeescu a vorbit pe rețelele de socializare despre realitatea vacanțelor împreună cu cei doi copii ai ei, Ecaterina și Alexei.

Ada Condeescu, despre vacanțele cu doi copii

Ada Condeescu a fost recent într-o vacanță în Veneția împreună cu familia ei. Această escapadă i-a dat ocazia actriței să se întoarcă în timp și să își aducă aminte de prima ei călătorie în Veneția, pe care a avut-o alături de tatăl ei, regretatul Alexandru Condeescu, care a fost critic literar și fost director al Muzeului Național al Literaturii Române.

În mesajul publicat pe Instagram, Ada Condeescu a vorbit cu sinceritate despre provocările pe care le resimte în cazul călătoriilor cu doi copii. În ciuda oboselii și a agitației, pentru actriță contează enorm faptul că poate trăi clipe memorabile împreună cu Ecaterina și Alexei.

„Mi-era dor de Veneția. Am fost prima dată aici cu tata, în clasa a patra, apoi ne-am întors când eram la liceu, tot împreună. Și uite că acum m-am întors cu copiii mei.
Îmi place enorm să mă pierd pe străduțe, să merg fără să știu neapărat unde ajung, să-mi exersez italiana cu orice ocazie, chiar și când n-am nimic important de spus.
Și apa. Cred că cel mai bine îmi face apa. Să fiu mereu în preajma ei, să merg cu vaporetto, să privesc orașul de pe apă. E ceva aici care mă liniștește și mă face să mă simt foarte bine.
Cu doi copii nu e chiar vacanța aia în care te oprești la fiecare colț pentru un pahar de vin și pierzi noțiunea timpului. E ceva mai multă agitație, mai multă oboseală și mult mai puțină spontaneitate. Dar mă bucur tare că am venit.
Și mă tot gândesc că aș putea să mă obișnuiesc să trăiesc aici. Chiar foarte bine.
Poate nu chiar iarna.”

Ada Condeescu, declarații sincere despre soțul ei

Ada Condeescu este căsătorită din 2016 cu regizorul Cătălin Mitulescu, cu care a colaborat până acum și profesional la filmul lui, Dincolo de calea ferată, unde ea a avut rolul principal. Au împreună doi copii, pe Ecaterina și pe Alexei.

Ada Condeescu a vorbit recent cu multă deschidere despre relația cu soțul ei, Cătălin Mitulescu. Actrița susține că ea și regizorul se completează perfect din punct de vedere profesional și formează o echipă pe cinste. 

„Da, dar asta a fost de la început, chiar cu mult dinainte să ne căsătorim. Însă noi doi avem un fel de a interacționa și de a ne intui unul pe altul. Probabil că și de aceea suntem împreună și de atâta timp”, a declarat Ada Condeescu pentru Libertatea

Ada Condeescu și Cătălin Mitulescu mai lucrează în prezent la un proiect. Pentru actriță, nu este dificil să colaboreze cu partenerul ei de viață, ba mai mult, se simte și mai inspirată să își exploreze laturi necunoscute ale meseriei ei de actriță. 

„Anul acesta facem 10 ani de căsătorie și vreo 16 de relație. Deci e ceva. Sincer, abia aștept să lucrez cu el. E oricum regizorul meu preferat și îmi place. Ca orice actor, atunci când simți că cineva te întrevede așa, dincolo de cuvânt, te simți mult mai în largul tău și poți să explorezi mult mai mult și să fii, clar, mult mai curajos.”

Ada Condeescu a mai vorbit despre cei doi copii ai ei, Ecaterina și Alexei, care învață la o școală de stat. Actrița a explicat de ce ea și soțul ei au ales această instituție de învățământ pentru fiica și fiul lor. 

„E o școală de stat pe care o știam prin recomandări că este o școală bună. E în zona biroului soțului meu și atunci ne e foarte comod să ne organizăm împreună cu drumurile. Dar eu țin să cred că încă statul, educația, cel puțin din zona urbană, își face treaba și profesorii încă își iubesc meseria. Deocamdată n-am fost dezamăgită, cel puțin în ceea ce-i privește pe copiii mei. Este o școală foarte bună, de tradiție și eu cred că nu mă va dezamăgi.”

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Foto: Instagram

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