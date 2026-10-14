Paula Chirilă, decizie profesională neașteptată după ce s-a logodit. Ce proiect a inițiat împreună cu partenerul ei: „Am vrut și ceva al nostru”

Paula Chirilă și Dan Giuvelic se pregătesc să se căsătorească civil, însă până atunci cei doi au decis că este momentul să colaboreze și pe plan profesional.

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  . Actualizat 14.10.2026, 13:42,  de  Andreea Ilie
Paula Chirilă are emisiune de cooking
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Paula Chirilă este una dintre cele mai apreciate actrițe, care a cucerit publicul prin fiecare apariție a sa. Dincolo de talentul său actoricesc, vedeta este și foarte carismatică și reușește să capteze imediat atenția.

Paula Chirilă și logodnicul ei au propria emisiune online

După o perioadă în care a preferat să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor și după câteva relații discrete care nu au rezistat, Paula Chirilă pare că și-a găsit în sfârșit liniștea în brațele unui nou partener.

Actrița și prezentatoarea TV, care a împlinit recent 51 de ani, este mai fericită ca oricând și a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei. Primele imagini cu Paula Chirilă și iubitul ei au apărut în vara anului trecut, când cei doi au petrecut o vacanță de vis în Grecia.

Paula Chirilă și Dan Giuvelic se pregătesc să se căsătorească civil, însă până atunci cei doi au decis că este momentul să colaboreze și pe plan profesional.

Cei doi au acum o emisiune de cooking, care poate fi vizionată pe YouTube, show care se numește „Paula pune masa” și pare a se bucura de mare succes, numai în prima săptămână având peste 100.000 de vizualizări.

„Televiziunea și teatrul rămân, dar am vrut și ceva al nostru. Acasă gătim împreună de ani buni, așa că ne-am zis să lăsăm camera să vadă cum arată de fapt o cină la noi. Nu credeam că o să se uite atâția oameni la noi cum ne certăm pe ceapă”, spune Paula Chirilă.

Cei doi vor posta câte un episod în fiecare săptămână, mai exact duminica dimineața.

„Paula gătește, eu gust și comentez. Uneori și invers, dar rar. Lumea ne-a scris că se regăsește în noi. Și cred că ăsta este tot secretul: n-am jucat nimic, așa suntem și când nu e camera pornită”, a încheiat Dan Giuvelic.

Ce spune actrița despre diferența de vârstă dintre ea și logodnicul ei

Paula Chirilă a vorbit deschis despre diferență de vârstă care există între ea și Dan Giuvelic, logodnicul său.

Actrița a fost invitată în cadrul emisiunii Furnicuțele de la Antena 1, unde a făcut mărturisiri despre viața ei amoroasă. Ea și Dan Giuvelic au o relație de aproximativ doi ani, acesta a mai fost căsătorit și din căsnicia anterioară are un fiu de șase ani.

„De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (…) El era regizor tehnic la teatrul respectiv (n.red. – când s-au îndrăgostit unul de celălalt) și și-a aruncat ochii spre mine și a zis ‘hmm. Eram destul de sceptică, l-am întrebat câți ani are și am zis ‘aoleu”, a spus Paula Chirilă, la Furnicuțele, citată de Spynews.ro.

Relația celor doi a evoluat foarte repede, în ciuda diferenței de 15 ani dintre ei, astfel că s-au mutat împreună după doar câteva luni.

„Ne-am mutat împreună după trei luni. Nu mai avea rost. Eu stăteam mai mult la ea. Aveam un apartament închiriat și zic: „Eu plătesc chirie de luni de zile și nu am călcat pe acolo”, a explicat partenerul actriței.

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Foto: Instagram

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