Valentin Luca și Roxana Ghiorghian vor deveni părinți. Cum au dezvăluit finalistul de la „Românii au talent” și fosta prezentatoare TV sexul copilului

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Valentin Luca și Roxana Gheorghian se pregătesc să devină părinți! Finalistul de la Românii au talent și fosta prezentatoare TV au împărtășit câteva imagini prin care sărbătoresc faptul că vor avea un copil.

Valentin Luca și Roxana Gheorghian își măresc familia

În luna mai a anului 2025, Valentin Luca și Roxana Gheorghian s-au căsătorit civil. În același an, în vară, s-au căsătorit religios și au organizat petrecerea de nuntă la un an de la prima lor întâlnire. Cei doi s-au distrat pe cinste alături de invitați la un local din Corbeanca. Finalistul de la Românii au talent și fosta prezentatoare TV au ales tematica italiană pentru nunta lor.

Valentin Luca și Roxana Gheorghian se pregătesc acum să își mărească familia. Cei doi vor deveni în curând părinți.

„Era „Mama și Tata”. Capitolul nostru preferat este pe cale să înceapă”, au transmis cei doi pe Instagram.

Valentin Luca și Roxana Gheorghian au anunțat într-o manieră inedită sexul viitorului lor copil. Într-un video publicat pe Instagram, se poate vedea cum Valentin, care se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați barmani din România, pregătește un cocktail albastru, ceea ce înseamnă că vor avea un băiețel.

Valentin Luca și Roxana Ghiorghian, o echipă în plan profesional

În cadrul unui interviu, Roxana Gheorghian a povestit că ea și soțul ei, Valentin Luca, formează o echipă pe cinste și în mediul profesional. Fosta prezentatoare TV și finalistul de la Românii au talent se completează perfect în ceea ce privește rolurile pe care le dețin în afacerea de care se ocupă.

„Da, suntem o echipă și pe plan profesional. Acum sunt implicată alături de Valentin în business și mă bucur sincer că pot contribui activ la ceea ce construim împreună. Mă ocup de partea financiară, dar și de comunicare și dezvoltare. Valentin are o energie creativă fantastică, iar eu vin cu structură, organizare și viziune. Ne completăm. Avem roluri diferite, dar obiective comune. Așa funcționăm cel mai bine: în tandem, cu susținere reciprocă și multă încredere”, a spus Roxana Gheorghian pentru Libertatea.

Valentin Luca a povestit cum decurge dinamica din viața lor și care sunt obiceiurile pe care țin să le respecte împreună.

„Nicio zi nu seamănă cu alta, dar avem câteva obiceiuri: micul-dejun și cafeaua de dimineață împreună, un pic de organizare, multe mesaje și telefoane legate de proiecte, evenimente, cărți, filmări. Iar seara, uneori ne prinde oboseala, alteori inspirația. Ce mai pot spune sigur: suntem mereu pe drum, dar mereu unul lângă altul.”

Valentin Luca este recunoscut de către public datorită faptului că în 2011 a reușit să îi surprindă pe jurații emisiunii Românii au talent cu spectacolul oferit din spatele barului. El a ajuns până în finala primului sezon al show-ului. În anii ce au trecut, el s-a consolidat drept unul dintre cei mai cunoscuți barmani din România. În 2012, 2016 și 2018, Valentin Luca a reușit să obțină titlul de Campion Mondial la Flair Bartending. În ceea ce o privește pe Roxana Gheorghian, până în ianuarie 2024 ea a prezentat rubrica Meteo de la Prima TV. Înainte, ea a fost prezentatoarea știrilor sportive de la Antena 1.

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Foto: Instagram

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