Meghan Markle, devastată de arestarea tatălui său. Ducesa de Sussex, pregătită să colaboreze cu autoritățile

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Thomas Markle Sr., tatăl lui Meghan Markle, a fost escortat în cătușe, în scaunul său cu rotile, din centrul de îngrijire asistată din Lakeland, Florida, pe 6 noiembrie. Nu asistentele sau personalul medical l-au însoțit, ci agenți federali.

În dimineața aceleiași zile, Thomas Sr., în vârstă de 82 de ani, fusese arestat în baza unei acuzații federale privind deținerea de materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, presupus descoperite în spații de depozitare pe care le închiriase în zona Los Angeles. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Pentru fiica sa, Meghan Markle, de care este înstrăinat de mai mulți ani, arestarea reprezintă un nou capitol dureros al unei crize familiale care, în doar câteva săptămâni, a căpătat amploare internațională. Din noua sa locuință din mediul rural englez, Meghan, în vârstă de 45 de ani, a urmărit cum informațiile tulburătoare despre tatăl ei au ieșit treptat la iveală.

„Este devastată. Este tatăl ei, o persoană în care a avut încredere în copilărie și de care a fost foarte apropiată timp de mulți ani”, a declarat o sursă apropiată ducesei pentru PEOPLE, în articolul de copertă al ediției din această săptămână. „Acuzațiile sunt devastatoare pentru ea. Există foarte multă tristețe.”

Cu toate acestea, Meghan Markle beneficiază de sprijinul celor apropiați.

„Rezistă. Are mulți prieteni și membri ai familiei pe care se poate baza”, a precizat o persoană din anturajul său.

Cum a început ancheta împotriva lui Thomas Markle

Acuzațiile au devenit publice pentru prima dată pe 22 octombrie, când Thomas Markle Jr., fratele vitreg al lui Meghan, a susținut că sute, dacă nu chiar mii de imagini care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor ar fi fost descoperite în fosta locuință a tatălui lor din Filipine. Ancheta s-a extins ulterior, culminând cu arestarea lui Thomas Sr. în Florida.

Potrivit Departamentului de Justiție al Statelor Unite, anchetatorii au confiscat aproximativ 78 de obiecte, inclusiv diapozitive, negative fotografice și cărți care ar conține materiale suspectate că prezintă abuzuri sexuale asupra minorilor. Acestea au fost descoperite în două spații de depozitare din zona Los Angeles, pe care Thomas Sr. le închiriase de aproape două decenii.

Printre probele descrise de procurori se numără fotografii cu caracter sexual explicit în care Thomas Sr. ar apărea alături de fete aflate înainte de pubertate.

„Aceste acuzații sunt extrem de grave și îl vom urmări penal pe domnul Markle în cea mai mare măsură permisă de legislația federală”, a declarat Bill Essayli, prim-adjunct al procurorului federal.

Thomas Sr., care anterior respinsese acuzațiile privind deținerea unor astfel de imagini, calificându-le drept „minciuni”, nu a formulat o pledoarie de vinovăție sau nevinovăție în timpul înfățișării sale din 6 noiembrie, la Tampa. El a fost eliberat fără plata unei cauțiuni și s-a întors la centrul de îngrijire Maravida Senior Living din Lakeland, în condiții stricte, care includeau arestul la domiciliu, monitorizarea electronică și interdicția de a intra în contact cu minori.

Patru zile mai târziu, a fost reținut din nou, după ce Departamentul de Justiție a susținut că și-ar fi tăiat brățara electronică de monitorizare. Printr-o decizie din 10 noiembrie, judecătoarea federală Lindsay S. Griffin a revocat eliberarea sa înainte de proces și a dispus ca Thomas Markle să rămână într-un centru de detenție până la încheierea procesului.

Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în anchetă

În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească amploarea acuzațiilor împotriva lui Thomas Markle Sr., mama lui Meghan, Doria Ragland, în vârstă de 70 de ani, a colaborat deja cu autoritățile.

Ragland, care a fost căsătorită cu Thomas Sr. între 1979 și 1987, a fost invitată să examineze versiuni parțial cenzurate ale unor imagini suspectate că prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor și a contribuit la identificarea fostului ei soț ca fiind bărbatul din fotografii.

„Meghan și mama ei sunt foarte apropiate”, a declarat sursa. „Se sprijină reciproc.”

O persoană apropiată Ducesei a confirmat că și Meghan este pregătită să colaboreze cu autoritățile care investighează acuzațiile.

Ducesa și mama sa, care locuiește în Los Angeles, au păstrat legătura frecvent în această perioadă.

„Îi este dor de mama ei de când s-a mutat în Anglia, iar situația aceasta o face să-i simtă lipsa și mai mult”, a explicat sursa. „Au vorbit foarte mult. Faptul că poate discuta cu mama ei o ajută, chiar dacă și-ar dori să poată fi împreună.”

Foto: Getty Images

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