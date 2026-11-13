Delia, o nouă piesă cu mesaj important pentru femei. Despre ce vorbește în melodie

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Delia a lansat „Femeia”, un single care aduce în prim-plan felul în care femeile sunt privite, reprezentate și încadrate în tipare construite de-a lungul timpului. Pornind de la asocierea femininului cu florile, frumusețea și delicatețea, artista propune o perspectivă diferită asupra unei imagini idealizate, în care femeia ajunge adesea să fie redusă la aparență și la rolul pe care ceilalți i-l atribuie.

Mesajul important transmis de Delia în noua ei piesă

Prin „Femeia”, Delia continuă să exploreze teme și perspective care ies din tiparele obișnuite ale muzicii pop, într-o piesă care pune în discuție clișeele asociate identității feminine și felul în care acestea continuă să influențeze percepția asupra femeilor. Este o continuare firească a piesei „Petale”, în colaborare cu Irina Rimes, care vorbește despre felul în care cuvintele, aparent inofensive, se pot transforma în arme care rănesc și lasă urme adânci. Piesa aduce în prim-plan abuzul, fie el emoțional, verbal, psihologic sau fizic, dar și bullying-ul, manipularea și violența subtilă care se ascunde în gesturi, în tăceri și în nepăsare. Este o radiografie sinceră a unei realități pe care, prea des, alegem să o ignorăm.

Delia semnează versurile și muzica piesei „Femeia”, alături de Alex Cotoi, care a făcut și producția muzicală. Noul single este însoțit de un videoclip oficial regizat de Dimitri Caceaune și David Gal (DCDG).

Noua lansare vine după „ANALOG”, single-ul prin care artista a adus în discuție autenticitatea interpretării și emoția muzicii live, și completează o perioadă în care Delia explorează noi direcții de expresie artistică, atât muzical, cât și vizual.

Delia pregătește un show complex pentru fanii ei

Pe 4 decembrie, Delia invită fanii la „ANALOG SIMFONIC”, la Sala Unirii din Palatul Parlamentului. Pentru acest spectacol, cele mai cunoscute și relevante piese din repertoriul Deliei au fost rescrise și reorchestrate special pentru o formulă amplă, cu peste 100 de muzicieni și artiști, Orchestra Simfonică București, condusă de Andrei Tudor, band-ul artistei și invitați speciali.

„ANALOG SIMFONIC” este un spectacol construit în jurul muzicii live, în care orchestra, vocea, scenografia, lumina și arhitectura Palatului Parlamentului devin părți ale aceleiași experiențe. Sala Unirii, dar și sălile I.C. Brătianu și Take Ionescu vor fi integrate în universul evenimentului prin instalații, decoruri și experiențe create special pentru această seară. După concert, experiența va continua cu un afterparty organizat tot în Palatul Parlamentului.

Biletele pentru „ANALOG SIMFONIC”, din 4 decembrie, sunt disponibile online.

Delia este una dintre cele mai apreciate și versatile artiste din România, cu o carieră de peste două decenii și un repertoriu care include unele dintre cele mai cunoscute piese din muzica românească. „Pe aripi de vânt”, „Da, mamă!”, „Gura ta”, „Rămâi cu mine” și „Cum ne noi” sunt doar câteva dintre hiturile care au marcat parcursul său artistic.

De-a lungul carierei, Delia și-a construit o identitate artistică recognoscibilă prin muzică, spectacole live, concepte vizuale și proiecte care depășesc formula clasică de concert.

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Foto: Arhiva ELLE

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