Delia, o nouă piesă cu mesaj important pentru femei. Despre ce vorbește în melodie

Delia a lansat o nouă piesă prin intermediul căreia vorbește despre clișeele despre feminitate, stereotipuri de gen și așteptările sociale cu care se confruntă femeile.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Delia (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 18

Delia a lansat „Femeia”, un single care aduce în prim-plan felul în care femeile sunt privite, reprezentate și încadrate în tipare construite de-a lungul timpului. Pornind de la asocierea femininului cu florile, frumusețea și delicatețea, artista propune o perspectivă diferită asupra unei imagini idealizate, în care femeia ajunge adesea să fie redusă la aparență și la rolul pe care ceilalți i-l atribuie.

Mesajul important transmis de Delia în noua ei piesă

Prin „Femeia”, Delia continuă să exploreze teme și perspective care ies din tiparele obișnuite ale muzicii pop, într-o piesă care pune în discuție clișeele asociate identității feminine și felul în care acestea continuă să influențeze percepția asupra femeilor. Este o continuare firească a piesei „Petale”, în colaborare cu Irina Rimes, care vorbește despre felul în care cuvintele, aparent inofensive, se pot transforma în arme care rănesc și lasă urme adânci. Piesa aduce în prim-plan abuzul, fie el emoțional, verbal, psihologic sau fizic, dar și bullying-ul, manipularea și violența subtilă care se ascunde în gesturi, în tăceri și în nepăsare. Este o radiografie sinceră a unei realități pe care, prea des, alegem să o ignorăm.

Delia semnează versurile și muzica piesei „Femeia”, alături de Alex Cotoi, care a făcut și producția muzicală. Noul single este însoțit de un videoclip oficial regizat de Dimitri Caceaune și David Gal (DCDG).

Noua lansare vine după „ANALOG”, single-ul prin care artista a adus în discuție autenticitatea interpretării și emoția muzicii live, și completează o perioadă în care Delia explorează noi direcții de expresie artistică, atât muzical, cât și vizual.

Delia pregătește un show complex pentru fanii ei

Pe 4 decembrie, Delia invită fanii la „ANALOG SIMFONIC”, la Sala Unirii din Palatul Parlamentului. Pentru acest spectacol, cele mai cunoscute și relevante piese din repertoriul Deliei au fost rescrise și reorchestrate special pentru o formulă amplă, cu peste 100 de muzicieni și artiști, Orchestra Simfonică București, condusă de Andrei Tudor, band-ul artistei și invitați speciali.

„ANALOG SIMFONIC” este un spectacol construit în jurul muzicii live, în care orchestra, vocea, scenografia, lumina și arhitectura Palatului Parlamentului devin părți ale aceleiași experiențe. Sala Unirii, dar și sălile I.C. Brătianu și Take Ionescu vor fi integrate în universul evenimentului prin instalații, decoruri și experiențe create special pentru această seară. După concert, experiența va continua cu un afterparty organizat tot în Palatul Parlamentului.

Biletele pentru „ANALOG SIMFONIC”, din 4 decembrie, sunt disponibile online.

Delia este una dintre cele mai apreciate și versatile artiste din România, cu o carieră de peste două decenii și un repertoriu care include unele dintre cele mai cunoscute piese din muzica românească. „Pe aripi de vânt”, „Da, mamă!”, „Gura ta”, „Rămâi cu mine” și „Cum ne noi” sunt doar câteva dintre hiturile care au marcat parcursul său artistic.

De-a lungul carierei, Delia și-a construit o identitate artistică recognoscibilă prin muzică, spectacole live, concepte vizuale și proiecte care depășesc formula clasică de concert.

Citește și:
Smiley și Pavel Bartoș, tachinați de soțiile lor din cauza timpului petrecut împreună. Dezvăluirile celor doi prezentatori

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Paula Chirilă, despre posibilitatea de a participa la Asia Express împreună cu soțul ei, Dan Giuvelic: "Mi-ar fi tare frică"
People
Paula Chirilă, despre posibilitatea de a participa la Asia Express împreună cu soțul ei, Dan Giuvelic: "Mi-ar fi tare frică"
Kate Middleton, noi dezvăluiri despre recuperarea după cancer. Ce i-au spus medicii Prințesei de Wales
People
Kate Middleton, noi dezvăluiri despre recuperarea după cancer. Ce i-au spus medicii Prințesei de Wales
Alexandru Ciucu, nemulțumit de timpul petrecut cu fiicele sale după divorțul de Alina Sorescu. Ce spune despre programul stabilit de instanță
People
Alexandru Ciucu, nemulțumit de timpul petrecut cu fiicele sale după divorțul de Alina Sorescu. Ce spune despre programul stabilit de instanță
Noi detalii cutremurătoare despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, la trei ani de când a fost diagnosticat cu demență: "Uneori arată ca un bebeluș care..."
People
Noi detalii cutremurătoare despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, la trei ani de când a fost diagnosticat cu demență: "Uneori arată ca un bebeluș care..."
Cum se numește emisiunea pe care Denise Rifai o va prezenta la Antena Stars, când începe și în ce zile ale săptămânii va fi difuzată
People
Cum se numește emisiunea pe care Denise Rifai o va prezenta la Antena Stars, când începe și în ce zile ale săptămânii va fi difuzată
Dezvăluirea făcută de Gabi Torje după difuzarea finalei Asia Express 2026. El și Alin Alexuc au câștigat emisiunea: "Îmi imaginam că va fi greu, intens, imprevizibil… dar realitatea..."
People
Dezvăluirea făcută de Gabi Torje după difuzarea finalei Asia Express 2026. El și Alin Alexuc au câștigat emisiunea: "Îmi imaginam că va fi greu, intens, imprevizibil… dar realitatea..."
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Andreea Popescu, criticată pentru numărul de înmatriculare al mașinii de 41.000 de euro. De ce a păstrat numele fostului soț
Andreea Popescu, criticată pentru numărul de înmatriculare al mașinii de 41.000 de euro. De ce a păstrat numele fostului soț
Insula Iubirii nu se difuzează sâmbătă, 14 noiembrie 2026.Ce schimbare a intervenit în programul Antena 1 și când revine emisiunea
Insula Iubirii nu se difuzează sâmbătă, 14 noiembrie 2026.Ce schimbare a intervenit în programul Antena 1 și când revine emisiunea
Claudia Florescu de la Insula Iubirii a dat vestea momentului! Ce a anunțat fosta concurentă: „Viața ne-a pregătit o surpriză”
Claudia Florescu de la Insula Iubirii a dat vestea momentului! Ce a anunțat fosta concurentă: „Viața ne-a pregătit o surpriză”
România – Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie. La ce oră începe meciul revanșei și ce se schimbă în programul Antena 1
România – Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie. La ce oră începe meciul revanșei și ce se schimbă în programul Antena 1
Unica.ro
„Uitați-vă în ce relații se ajunge când o fetiță are de toate”. Mama lui Valerie Lungu a spus tot! A decis să vorbească fără menajamente despre fata ei
„Uitați-vă în ce relații se ajunge când o fetiță are de toate”. Mama lui Valerie Lungu a spus tot! A decis să vorbească fără menajamente despre fata ei
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Ce s-a aflat aruncă totul în aer! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză! Wow, asta da răsturnare de situație
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Ce s-a aflat aruncă totul în aer! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză! Wow, asta da răsturnare de situație
„Ristei... te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”. Scandal de proporții după Insula Iubirii. Prințul Marco a răbufnit! „Le scrii... am mesaje”. Și acuzațiile nu s-au oprit
„Ristei... te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”. Scandal de proporții după Insula Iubirii. Prințul Marco a răbufnit! „Le scrii... am mesaje”. Și acuzațiile nu s-au oprit
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!!
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Hugh Jackman și Sutton Foster, pas important în relație. Ce legătură are cu relația actorului cu fosta sa soție?
Hugh Jackman și Sutton Foster, pas important în relație. Ce legătură are cu relația actorului cu fosta sa soție?
People

Hugh Jackman și Sutton Foster marchează un pas important în relație, odată cu prima lor vizită în Australia. Despre ce e vorba și cum o implică pe fosta parteneră a actorului?

+ Mai multe
Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației cu Ana Bodea. Dezvăluirile neașteptate ale prezentatorului TV
Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației cu Ana Bodea. Dezvăluirile neașteptate ale prezentatorului TV
People

Relația dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea a stârnit reacții neașteptate în rândul fanilor actriței. Prezentatorul TV a dezvăluit că, la începutul poveștii lor de iubire, a primit amenințări cu moartea din partea unor admiratoare.

+ Mai multe
Kylie Jenner, dată în judecată pentru a patra oară de o fostă angajată. Acuzațiile grave aduse vedetei
Kylie Jenner, dată în judecată pentru a patra oară de o fostă angajată. Acuzațiile grave aduse vedetei
People

Kylie Jenner se confruntă cu un nou proces intentat de o fostă angajată, care o acuză de discriminare, represalii și concediere abuzivă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC