Actori care au ruinat un film din cauza alegerii de casting neinspirate

Unele alegeri de casting, așa cum vei regăsi în exemplele de mai jos, au creat dezbateri aprinse, nedumerire, indignare și chiar confuzie în rândul publicului.

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  de  Braslasu Iulia
1. Sean Connery
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Se poate întâmpla să existe alegeri de casting deloc convingătoare, în ciuda eforturilor depuse de actori pentru a da tot ceea ce au mai bun pe ecrane. În final, distribuirea lor nu tocmai inspirată a ruinat întreg demersul cinematografic. 

1. Sean Connery

În The Hunt For Red October, filmul regizat de John McTiernan, Sean Connery l-a jucat pe Marko Ramius, un căpitan de submarin sovietic. Ceea ce a stârnit mai multe semne de întrebare îl reprezintă faptul că actorul și-a păstrat accentul său scoțian și nu a avut unul rusesc, spre deosebire de alți colegi din distribuție.

2. Keanu Reeves

În Constantine, filmul semnat de Francis Lawrence, Keanu Reeves a fost în distribuție alături de Rachel Weisz, Tilda Swinton, Djimon Hounsou și Max Baker. Actorul a dat viață pe ecrane unui detectiv particular specializat în vânarea și exorcizarea demonilor de pe Pământ. La box office, cifrele obținute au fost dezamăgitoare, ca urmare a unei interpretări fără prea multe emoții, îndepărtându-se considerabil de puternica inspirație pe care o puteau avea benzile desenate originale. 

3. Kevin Costner

La nivel comercial, Robin Hood: Prince of Thieves a încasat peste 390 de milioane de dolari și a avut un buget de aproximativ 60 de milioane de dolari. Cu toate astea, criticii au avut cuvinte dure la adresa poveștii mult prea violente din film și interpretării plictisitoare pe care a avut-o Kevin Costner. Fanii au remarcat că actorul a fost distribuit greșit în rolul personajului principal. 

4. Tom Hanks

Filmul The Bonfire of the Vanities a fost adaptat după romanul lui Tom Wolfe, iar în rolurile principale au jucat Tom Hanks, Melanie Griffith și Bruce Willis. În această comedie neagră, Tom Hanks l-a interpretat pe Sherman McCoy, un agent de bursă fără valori morale solide. Nemulțumirile la adresa interpretării lui s-au concentrat pe faptul că nu a surprins deloc egoismul și lăcomia care îi caracterizau personajul. 

5. Tom Cruise

Tom Cruise l-a interpretat pe protagonistul din seria Jack Reacher în două filme. Peliculele care au în centrul lor un fost polițist sunt adaptate după romanele lui Lee Child. În cărți, personajul e descris specific, fiind blond, cu ochi albaștri și cu un fizic deloc asemănător cu cel al actorului, motiv pentru care a existat o lipsă de concordanță între materialul sursă și film. 

6. Christian Bale

În drama biblică Exodus: Gods and Kings, regizată de Ridley Scott, Christian Bale l-a interpretat pe Moise, cel care se revoltă împotriva fratelui său, faraonul egiptean Ramses, jucat de Joel Edgerton. Actorul nu părea confortabil pe ecrane în pielea acestui personaj și a avut o prestație rigidă, lipsită de orice fel de implicare mai profundă. 

7. Clint Eastwood

Paint Your Wagon este un western muzical din 1969 în care Clint Eastwood a jucat un cowboy cântăreț. Cu toate că actorul a acceptat cu deschidere să joace în film, problemele întâmpinate pe parcurs i-au creat frustrări, care s-au transformat ulterior într-o interpretare nefericită a sa. Scenariul a fost rescris de mai multe ori, iar filmările au durat șase luni, mai mult decât era inițial preconizat.

8. Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson a avut rolul principal în filmul Marvel Kraven the Hunter regizat de J.C. Chandor. Actorul l-a interpretat pe Sergei Kravinoff, cunoscut drept Kraven Vânătorul. Privitorii acestui film au considerat că scenariul slab scris nu a reușit să pună în valoare nicio persoană din distribuție. Iar în ceea ce îl privește pe Aaron Taylor-Johnson în rolul personajului negativ, a fost vizibilă o forțare în interpretarea sa. 

9. Jamie Foxx

În continuarea filmului The Amazing Spider-Man, Jamie Foxx l-a interpretat pe personajul negativ Electro. Fanii au ajuns la concluzia că rolul său este mai mult o caricatură a ceea ce ar trebui să fie un răufăcător pe ecrane. Din fericire, acesta nici nu apare în foarte multe secvențe, așa că publicul a fost scutit de la a-l vedea prea mult în acest rol neinspirat. 

10. Anthony Hopkins

În filmul Transformers: The Last Knight regizat de Michael Bay, Anthony Hopkins l-a jucat pe profesorul de engleză Sir Edmund Burton. Actorul însuși a recunoscut că intriga i s-a părut complicată și că pur și simplu și-a învățat replicile, fără să intre în profunzimile personajului său. Iar pe ecrane s-a observat o interpretare care a provocat mai mult neclaritate. 

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Foto: PR

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