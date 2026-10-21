10 filme care au ajuns în instanță și motivele din spatele disputelor juridice

Câteva filme cunoscute publicului au stârnit controverse și acuzații scandaloase, motiv pentru care au ajuns în fața instanței.

Homepage  / Lifestyle / Features
  . Actualizat 21.10.2026, 08:07,  de  Braslasu Iulia
1. Avatar
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Mai multe filme s-au confruntat cu scandaluri și controverse juridice, iar procesele în care au fost implicate au făcut înconjurul industriei cinematografice. 

1. Avatar

Artistul britanic Roger Dean l-a dat în judecată pe regizorul James Cameron, după ce a observat că o parte considerabilă din peisajele din filmul Avatar din 2009 seamănă izbitor cu multe dintre creațiile sale. În proces, Roger Dean a adus în fața instanței mai bine de 10 dintre picturile sale drept dovezi că i-au fost copiate. Procesul a fost respins, după ce s-a constatat că există diferențe între lucrările originale și film.

2. The Hangover Part II

Filmul The Hangover Part II s-a confruntat cu un proces, după ce un artist tatuator din Missouri a susținut că i-a fost folosit fără permisiunea sa un tatuaj celebru. Personajul jucat de Ed Helms apare în peliculă cu același tatuaj pe care l-a creat el pentru fostul boxer Mike Tyson, artistul respectiv având drepturi de autor asupra creației sale. Cele două părți au rezolvat disputa pe cale amiabilă.

3. Colossal

Anne Hathaway a avut rolul principal în filmul Colossal. Actrița a jucat o femeie care își pierde locul de muncă și iubitul și se întoarce în orașul natal. Acolo, descoperă că are o conexiune misterioasă cu un monstru uriaș care distruge un oraș asiatic. Toho, compania japoneză care deține drepturile de autor ale filmului Godzilla, l-a dat în judecată pe scenaristul și regizorul Nacho Vigalondo, la scurt timp după dezvăluirea sinopsisului, pentru că elementele acelei creaturi se apropie de Godzilla. Au ajuns la o înțelegere, în urma căreia Nacho Vigalondo și-a asumat că nu va copia personajul Godzilla.

4. Yesterday

Doi bărbați au dat în judecată în 2022 Universal pentru publicitate falsă, după ce au închiriat filmul Yesterday, lansat în 2019, de pe Amazon Prime și au aflat că Ana de Armas nu mai apare în film. Actrița trebuia să aibă un rol secundar, în finalul peliculei, însă scenele ei au fost scoase după proiecțiile de test, dar în trailer ea tot a rămas. Cei doi au ajuns la o înțelegere cu studioul, în urma căreia ambele părți nu au plătit nimic nimănui.

5. The Elephant Man

David Lynch a regizat drama The Elephant Man cu Anthony Hopkins, John Hurt și Anne Bancroft în rolurile principale. O producție teatrală a dat în judecată producția peliculei, cu puțin timp înainte de încheierea filmărilor, după ce o piesă cu același nume fusese lansată la New York și a ajuns pe Broadway. Procesul s-a încheiat cu un acord, prin care producția filmului a plătit o sumă și a trebuit ca reclamele filmului să conțină o clauză de declinare a responsabilității, prin care să informeze publicul că filmul nu are la bază piesa de teatru.

6. Back to the Future Part II

În Back to the Future Part II, Crispin Glover l-a jucat pe tocilarul George McFly. Actorului nu i-a plăcut scenariul continuării, așa că a părăsit proiectul. Producătorii au angajat un alt actor, pe Jeffrey Weissman, care l-a înlocuit pe Crispin Glover, și cu ajutorul unor proteze faciale, a părut că rolul a fost interpretat de către același actor. Crispin Glover a intentat un proces împotriva Universal Pictures pentru încălcarea dreptului său la publicitate, iar ulterior i s-a acordat suma de 760.000 de dolari.

7. Reality Bites

Filmul Reality Bites i-a avut pe Winona Ryder și Ethan Hawke în rolurile principale. Scenarista peliculei, Helen Childress, s-a bazat pe evenimente reale când a scris proiectul. Troy Diller, care a urmat aceeași școală de film cu Helen, a considerat că filmul i-a lezat grav imaginea, mulți dintre apropiații lui crezând că personajul Troy Dyer este inspirat de el. Așadar, a intentat un proces împotriva scenaristei, regizorului filmului, Ben Stiller, și producătorului Danny DeVito. Procesul s-a încheiat cu Helen Childress transmițând o declarație în care susține că toate personajele sunt fictive.

8. Jingle All the Way

Brian Webster, un profesor din Detroit, a reclamat faptul că 20th Century Fox i-a furat ideea pentru filmul Jingle All the Way cu Arnold Schwarzenegger în rol principal, după ce Murray Hill Publishing a trimis scenariul său către mai multe studiouri, printre care și Fox. În acest proces de plagiat, Fox a trebuit să plătească 15 milioane de dolari către compania care cumpărase scenariul lui Brian Webster și care a fost folosit în film. Dar, Fox a făcut apel, iar un judecător a constatat că 20th Century Fox achiziționase drepturile pentru Jingle All The Way înainte de a citi scenariul lui Webster.

9. The Devil’s Advocate

Sculptorul Frederick Hart a susținut că opera sa, Ex Nihilo, care se află la intrarea în Catedrala Națională Episcopală din Washington, a fost copiată fără să știe pentru filmul The Devils Advocate regizat de Taylor Hackford, unde Al Pacino a jucat rolul unui avocat. Artistul a dat în judecată Warner Bros. și, în urma unei înțelegeri, studioul a tăiat scenele din film în care apare și acea recuzită.

10. Borat

Controversa din jurul filmului Borat, cu actorul Sacha Baron Cohen în rolul unui fals reporter kazah, a implicat și România, pentru că unele secvențe au fost filmate în satul Glod al comunei dâmbovițene Moroieni. Locuitorii acestui sat românesc au dat în judecată producătorii filmului pentru că au fost plătiți cu sume infime și că au fost portretizați într-un mod lipsit de respect, iar condițiile vulnerabile în care trăiesc, fără posibilități materiale, au fost arătate în mod exploatativ. Studioul 20th Century Fox a negat acuzațiile, iar cazul a fost respins de instanță. Contra producătorilor a mai fost depusă o plângere civilă, după ce doi americani au acuzat că au fost ridiculizați și că identitatea lor a fost dezvăluită în film, fără consimțământul lor.

Citește și:
10 miniserii captivante, pe care le poți urmări într-o singură zi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
20 de ani. 20% reducere. 20 de zile.
Lifestyle
20 de ani. 20% reducere. 20 de zile.
Actori care au recunoscut că s-au îndrăgostit de colegii lor de filmare
Lifestyle
Actori care au recunoscut că s-au îndrăgostit de colegii lor de filmare
Teme de discuție cu noul partener pe care le interpretezi drept vulnerabilitate, dar de fapt sunt complet nepotrivite din partea lui
Lifestyle
Teme de discuție cu noul partener pe care le interpretezi drept vulnerabilitate, dar de fapt sunt complet nepotrivite din partea lui
Aproape 20 de ani în care am inspirat viitorul creativilor
Lifestyle
Aproape 20 de ani în care am inspirat viitorul creativilor
Actrițe care au dezvăluit motivele șocante pentru care au pierdut roluri în cariera lor
Lifestyle
Actrițe care au dezvăluit motivele șocante pentru care au pierdut roluri în cariera lor
În grupul tău de prieteni e multă dramă sau manipulare? Cum asta ar putea să-ți afecteze relația
Lifestyle
În grupul tău de prieteni e multă dramă sau manipulare? Cum asta ar putea să-ți afecteze relația
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, videoclip emoționant după pierderea fiului ei. Cum a învățat să zâmbească din nou
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, videoclip emoționant după pierderea fiului ei. Cum a învățat să zâmbească din nou
România ar putea avea parte de viscole puternice în iarna 2026-2027. Fenomenul meteo neobișnuit care atrage atenția specialiștilor
România ar putea avea parte de viscole puternice în iarna 2026-2027. Fenomenul meteo neobișnuit care atrage atenția specialiștilor
Mirela Retegan și fiica ei, Maya, moment copleșitor la Asia Express! Mărturisirea făcută de vedetă: „Sunt un om greu de dus”
Mirela Retegan și fiica ei, Maya, moment copleșitor la Asia Express! Mărturisirea făcută de vedetă: „Sunt un om greu de dus”
O româncă susține că a găsit camere ascunse în dormitor și baie, în vacanța la munte. Descoperirea făcută de soțul ei
O româncă susține că a găsit camere ascunse în dormitor și baie, în vacanța la munte. Descoperirea făcută de soțul ei
Unica.ro
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Ai senzația că îți pierzi mințile? Semne clare că este gaslighting și nu trebuie să cedezi în fața partenerului tău
Ai senzația că îți pierzi mințile? Semne clare că este gaslighting și nu trebuie să cedezi în fața partenerului tău
Lifestyle

+ Mai multe
Cum să stai departe de negativism când ești la început de relație
Cum să stai departe de negativism când ești la început de relație
Lifestyle

Sunteți la începutul poveștii voastre, iar tu ești cuprinsă de negativism. Dă-ți voie să trăiești bucuria și controlează-ți gândurile care te sabotează.

+ Mai multe
Școala viitorului, văzută prin ochii copiilor: "Suntem preocupați de competențele-cheie"
Școala viitorului, văzută prin ochii copiilor: "Suntem preocupați de competențele-cheie"
Lifestyle

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC