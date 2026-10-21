10 filme care au ajuns în instanță și motivele din spatele disputelor juridice

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Mai multe filme s-au confruntat cu scandaluri și controverse juridice, iar procesele în care au fost implicate au făcut înconjurul industriei cinematografice.

1. Avatar

Artistul britanic Roger Dean l-a dat în judecată pe regizorul James Cameron, după ce a observat că o parte considerabilă din peisajele din filmul Avatar din 2009 seamănă izbitor cu multe dintre creațiile sale. În proces, Roger Dean a adus în fața instanței mai bine de 10 dintre picturile sale drept dovezi că i-au fost copiate. Procesul a fost respins, după ce s-a constatat că există diferențe între lucrările originale și film.

2. The Hangover Part II

Filmul The Hangover Part II s-a confruntat cu un proces, după ce un artist tatuator din Missouri a susținut că i-a fost folosit fără permisiunea sa un tatuaj celebru. Personajul jucat de Ed Helms apare în peliculă cu același tatuaj pe care l-a creat el pentru fostul boxer Mike Tyson, artistul respectiv având drepturi de autor asupra creației sale. Cele două părți au rezolvat disputa pe cale amiabilă.

3. Colossal

Anne Hathaway a avut rolul principal în filmul Colossal. Actrița a jucat o femeie care își pierde locul de muncă și iubitul și se întoarce în orașul natal. Acolo, descoperă că are o conexiune misterioasă cu un monstru uriaș care distruge un oraș asiatic. Toho, compania japoneză care deține drepturile de autor ale filmului Godzilla, l-a dat în judecată pe scenaristul și regizorul Nacho Vigalondo, la scurt timp după dezvăluirea sinopsisului, pentru că elementele acelei creaturi se apropie de Godzilla. Au ajuns la o înțelegere, în urma căreia Nacho Vigalondo și-a asumat că nu va copia personajul Godzilla.

4. Yesterday

Doi bărbați au dat în judecată în 2022 Universal pentru publicitate falsă, după ce au închiriat filmul Yesterday, lansat în 2019, de pe Amazon Prime și au aflat că Ana de Armas nu mai apare în film. Actrița trebuia să aibă un rol secundar, în finalul peliculei, însă scenele ei au fost scoase după proiecțiile de test, dar în trailer ea tot a rămas. Cei doi au ajuns la o înțelegere cu studioul, în urma căreia ambele părți nu au plătit nimic nimănui.

5. The Elephant Man

David Lynch a regizat drama The Elephant Man cu Anthony Hopkins, John Hurt și Anne Bancroft în rolurile principale. O producție teatrală a dat în judecată producția peliculei, cu puțin timp înainte de încheierea filmărilor, după ce o piesă cu același nume fusese lansată la New York și a ajuns pe Broadway. Procesul s-a încheiat cu un acord, prin care producția filmului a plătit o sumă și a trebuit ca reclamele filmului să conțină o clauză de declinare a responsabilității, prin care să informeze publicul că filmul nu are la bază piesa de teatru.

6. Back to the Future Part II

În Back to the Future Part II, Crispin Glover l-a jucat pe tocilarul George McFly. Actorului nu i-a plăcut scenariul continuării, așa că a părăsit proiectul. Producătorii au angajat un alt actor, pe Jeffrey Weissman, care l-a înlocuit pe Crispin Glover, și cu ajutorul unor proteze faciale, a părut că rolul a fost interpretat de către același actor. Crispin Glover a intentat un proces împotriva Universal Pictures pentru încălcarea dreptului său la publicitate, iar ulterior i s-a acordat suma de 760.000 de dolari.

7. Reality Bites

Filmul Reality Bites i-a avut pe Winona Ryder și Ethan Hawke în rolurile principale. Scenarista peliculei, Helen Childress, s-a bazat pe evenimente reale când a scris proiectul. Troy Diller, care a urmat aceeași școală de film cu Helen, a considerat că filmul i-a lezat grav imaginea, mulți dintre apropiații lui crezând că personajul Troy Dyer este inspirat de el. Așadar, a intentat un proces împotriva scenaristei, regizorului filmului, Ben Stiller, și producătorului Danny DeVito. Procesul s-a încheiat cu Helen Childress transmițând o declarație în care susține că toate personajele sunt fictive.

8. Jingle All the Way

Brian Webster, un profesor din Detroit, a reclamat faptul că 20th Century Fox i-a furat ideea pentru filmul Jingle All the Way cu Arnold Schwarzenegger în rol principal, după ce Murray Hill Publishing a trimis scenariul său către mai multe studiouri, printre care și Fox. În acest proces de plagiat, Fox a trebuit să plătească 15 milioane de dolari către compania care cumpărase scenariul lui Brian Webster și care a fost folosit în film. Dar, Fox a făcut apel, iar un judecător a constatat că 20th Century Fox achiziționase drepturile pentru Jingle All The Way înainte de a citi scenariul lui Webster.

9. The Devil’s Advocate

Sculptorul Frederick Hart a susținut că opera sa, Ex Nihilo, care se află la intrarea în Catedrala Națională Episcopală din Washington, a fost copiată fără să știe pentru filmul The Devils Advocate regizat de Taylor Hackford, unde Al Pacino a jucat rolul unui avocat. Artistul a dat în judecată Warner Bros. și, în urma unei înțelegeri, studioul a tăiat scenele din film în care apare și acea recuzită.

10. Borat

Controversa din jurul filmului Borat, cu actorul Sacha Baron Cohen în rolul unui fals reporter kazah, a implicat și România, pentru că unele secvențe au fost filmate în satul Glod al comunei dâmbovițene Moroieni. Locuitorii acestui sat românesc au dat în judecată producătorii filmului pentru că au fost plătiți cu sume infime și că au fost portretizați într-un mod lipsit de respect, iar condițiile vulnerabile în care trăiesc, fără posibilități materiale, au fost arătate în mod exploatativ. Studioul 20th Century Fox a negat acuzațiile, iar cazul a fost respins de instanță. Contra producătorilor a mai fost depusă o plângere civilă, după ce doi americani au acuzat că au fost ridiculizați și că identitatea lor a fost dezvăluită în film, fără consimțământul lor.

Foto: PR

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