Corina Caragea, despre lecția prețioasă învățată în vacanța de o lună: „Fiecare dintre noi are propriul paradis”

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Timp de o lună, Corina Caragea a fost în vacanță și a explorat mai multe destinații. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV le-a arătat fanilor ei imagini spectaculoase din toate locurile în care a fost.

Cu ce lecție a rămas Corina Caragea din vacanța de o lună

Corina Caragea adoră să călătorească și să descopere tot timpul destinații inedite din vacanță. Prezentatoarea TV își documentează cu atenție fiecare călătorie, astfel încât urmăritorii ei să aibă parte de informații complete despre escapadele ei, dar și despre recomandările pe care le consideră esențiale.

Corina Caragea s-a plimbat vreme de o lună prin Canada, Hawaii, New York și Madrid și a îmbinat diferite tipuri de experiențe, de la cele montane și până la plajele care au impresionat-o de la prima vedere.

Ultima oprire din călătoria ei a fost în Madrid, acolo unde a avut parte de o experiență care îi va rămâne mereu în suflet. Prezentatoarea TV a dezvăluit că o discuție cu un șofer de taxi i-a oferit o lecție inspirațională de viață.

„Madrid, ultima oprire din vacanța mea. L-am prins la schimbul dintre anotimpuri

Mă întorc cu amintiri superbe din Canada, New York și Hawaii, cu bucuria de a fi descoperit locuri extraordinare și cu aceeași curiozitate de a vedea cât mai mult din lume. Dar și cu un dor de Europa. Oricât de mult iubesc să călătoresc, cred că aici îmi place cel mai mult să trăiesc.

Una dintre cele mai frumoase lecții ale acestei vacanțe am primit-o de la un șofer de taxi thailandez, în Honolulu.

„De unde ești?”

„Din România.”

„Wow, deci tu ai văzut toamna! Cum e?? Visul meu este să văd toamna. Strâng bani să merg la nepoata mea, în Washington, să văd frunzele colorate.”

Eu traversasem jumătate de lume să descopăr locuri la care visasem, iar el visa la ceva ce pentru mine era atât de firesc.

Fiecare dintre noi are propriul paradis. Și uneori fericirea e în lucrurile pe care nici nu ne mai gândim să le admirăm.”

Cum se pregătește Corina Corina înainte de fiecare apariție pe micile ecrane

Corina Caragea a debutat în 2005 în calitate de prezentatoare la pupitrul știrilor de la PRO TV. Foarte mulți sunt curioși să afle cum se pregătește înainte de a păși în fața camerelor de filmat. Prezentatoarea TV a spulberat acest mister și le-a dezvăluit urmăritorilor cum decurge programul ei.

„Alarma ceasului îmi sună în fiecare zi la ora 4, îmi pregătesc micul dejun pe care îl servesc mai târziu într-o pauză de publicitate, mă machiez, mă coafez, merg la montaj și în redacție unde pregătesc știrile din sport, iar la 6.30 sunt prezentă în fața voastră.

Uneori mai veselă, uneori mai somnoroasă sau cu urme de pernă pe față. 21 de ani pe repede înainte. Multe dimineți așa, weekenduri, Crăciun, Paște și alte Sărbatori, părți nevăzute ale unei meserii pe care o iubesc.

Curând voi lua o mică pauză pentru „recharge” și sunt curioasă cum o voi simți.”

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Foto: Instagram

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