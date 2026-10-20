Corina Caragea, despre lecția prețioasă învățată în vacanța de o lună: „Fiecare dintre noi are propriul paradis”

Corina Caragea a dezvăluit că rămâne cu o lecție prețioasă de viață în urma vacanței de o lună în care a vizitat mai multe destinații.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Corina Caragea în Madrid
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Timp de o lună, Corina Caragea a fost în vacanță și a explorat mai multe destinații. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV le-a arătat fanilor ei imagini spectaculoase din toate locurile în care a fost. 

Cu ce lecție a rămas Corina Caragea din vacanța de o lună

Corina Caragea adoră să călătorească și să descopere tot timpul destinații inedite din vacanță. Prezentatoarea TV își documentează cu atenție fiecare călătorie, astfel încât urmăritorii ei să aibă parte de informații complete despre escapadele ei, dar și despre recomandările pe care le consideră esențiale.

Corina Caragea s-a plimbat vreme de o lună prin Canada, Hawaii, New York și Madrid și a îmbinat diferite tipuri de experiențe, de la cele montane și până la plajele care au impresionat-o de la prima vedere.

Ultima oprire din călătoria ei a fost în Madrid, acolo unde a avut parte de o experiență care îi va rămâne mereu în suflet. Prezentatoarea TV a dezvăluit că o discuție cu un șofer de taxi i-a oferit o lecție inspirațională de viață. 

„Madrid, ultima oprire din vacanța mea. L-am prins la schimbul dintre anotimpuri
Mă întorc cu amintiri superbe din Canada, New York și Hawaii, cu bucuria de a fi descoperit locuri extraordinare și cu aceeași curiozitate de a vedea cât mai mult din lume. Dar și cu un dor de Europa. Oricât de mult iubesc să călătoresc, cred că aici îmi place cel mai mult să trăiesc.
Una dintre cele mai frumoase lecții ale acestei vacanțe am primit-o de la un șofer de taxi thailandez, în Honolulu.
„De unde ești?”
„Din România.”
„Wow, deci tu ai văzut toamna! Cum e?? Visul meu este să văd toamna. Strâng bani să merg la nepoata mea, în Washington, să văd frunzele colorate.”
Eu traversasem jumătate de lume să descopăr locuri la care visasem, iar el visa la ceva ce pentru mine era atât de firesc.
Fiecare dintre noi are propriul paradis. Și uneori fericirea e în lucrurile pe care nici nu ne mai gândim să le admirăm.”

Cum se pregătește Corina Corina înainte de fiecare apariție pe micile ecrane

Corina Caragea a debutat în 2005 în calitate de prezentatoare la pupitrul știrilor de la PRO TV. Foarte mulți sunt curioși să afle cum se pregătește înainte de a păși în fața camerelor de filmat. Prezentatoarea TV a spulberat acest mister și le-a dezvăluit urmăritorilor cum decurge programul ei.

„Alarma ceasului îmi sună în fiecare zi la ora 4, îmi pregătesc micul dejun pe care îl servesc mai târziu într-o pauză de publicitate, mă machiez, mă coafez, merg la montaj și în redacție unde pregătesc știrile din sport, iar la 6.30 sunt prezentă în fața voastră.
Uneori mai veselă, uneori mai somnoroasă sau cu urme de pernă pe față. 21 de ani pe repede înainte. Multe dimineți așa, weekenduri, Crăciun, Paște și alte Sărbatori, părți nevăzute ale unei meserii pe care o iubesc.
Curând voi lua o mică pauză pentru „recharge” și sunt curioasă cum o voi simți.”

Citește și:
Ce intervenție chirurgicală ar vrea să își facă Maria Popovici după ce a slăbit peste 15 kilograme: „Pentru că am pierdut în greutate…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ana Bodea, emoționată după ce a participat la Festivalul de Film de la Londra: "Ce onoare incredibilă"
People
Ana Bodea, emoționată după ce a participat la Festivalul de Film de la Londra: "Ce onoare incredibilă"
Jennifer Lopez are o nouă relație? Cine este actorul cu care a fost văzută în Los Angeles
People
Jennifer Lopez are o nouă relație? Cine este actorul cu care a fost văzută în Los Angeles
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre posibilitatea de a se muta înapoi în România. Ce planuri are actrița
People
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre posibilitatea de a se muta înapoi în România. Ce planuri are actrița
Motivul pentru care Elon Musk a redus dramatic pensia alimentară pentru fiul pe care îl are cu Ashley St. Clair. Dezvăluirile fostei partenere
People
Motivul pentru care Elon Musk a redus dramatic pensia alimentară pentru fiul pe care îl are cu Ashley St. Clair. Dezvăluirile fostei partenere
Ramona Olaru, la limita epuizării. Ce a mărturisit vedeta despre problemele ei de sănătate: "Pur și simplu n-am mai știut cum să..."
People
Ramona Olaru, la limita epuizării. Ce a mărturisit vedeta despre problemele ei de sănătate: "Pur și simplu n-am mai știut cum să..."
Bianca Censori, apariție provocatoare alături de Kanye West. A purtat o ținută complet transparentă
People
Bianca Censori, apariție provocatoare alături de Kanye West. A purtat o ținută complet transparentă
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ce se întâmplă diseară, 20 octombrie, la Asia Express! Misiunea neașteptată din China, în lupta pentru imunitatea mică
Ce se întâmplă diseară, 20 octombrie, la Asia Express! Misiunea neașteptată din China, în lupta pentru imunitatea mică
Doliu în lumea modei! Sahara Ray, fosta iubită a lui Justin Bieber, a murit la doar 34 de ani, la câteva luni după ce a născut
Doliu în lumea modei! Sahara Ray, fosta iubită a lui Justin Bieber, a murit la doar 34 de ani, la câteva luni după ce a născut
Averea fabuloasă a Elinei Svitolina și a lui Gaël Monfils! Ce se întâmplă cu milioanele după divorț
Averea fabuloasă a Elinei Svitolina și a lui Gaël Monfils! Ce se întâmplă cu milioanele după divorț
Dan Alexa, despre prietenie și reușitele în viață. Ce mesaj i-a transmis Alinei Pușcău
Dan Alexa, despre prietenie și reușitele în viață. Ce mesaj i-a transmis Alinei Pușcău
Unica.ro
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Flavia Mihășan, despre creșterea copiilor ei. După ce principii se ghidează: "Nici nu vor telefon"
Flavia Mihășan, despre creșterea copiilor ei. După ce principii se ghidează: "Nici nu vor telefon"
People

Flavia Mihășan a vorbit despre principiile pe care le aplică în creșterea celor doi copii, Carol și Tudor, și regula de la care nu se abate niciodată.

+ Mai multe
Jason Segel s-a căsătorit cu Kayla Radomski. Primele imagini de la nunta celor doi
Jason Segel s-a căsătorit cu Kayla Radomski. Primele imagini de la nunta celor doi
People

Jason Segel și Kayla Radomski s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii romantice organizate în California, la care au participat familia și prietenii apropiați.

+ Mai multe
Ce intervenție chirurgicală ar vrea să își facă Maria Popovici după ce a slăbit peste 15 kilograme: "Pentru că am pierdut în greutate..."
Ce intervenție chirurgicală ar vrea să își facă Maria Popovici după ce a slăbit peste 15 kilograme: "Pentru că am pierdut în greutate..."
People

În cadrul podcastului pe care îl găzduiește alături de colegele și prietenele sale de scenă, Ilona Brezoianu și Adelina Toma, Maria Popovici a dezvăluit care este intervenția chirurgicală la care se gândește.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC