Flavia Mihășan, despre creșterea copiilor ei. După ce principii se ghidează: „Nici nu vor telefon”

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După ce s-a despărțit în 2023 de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. În prezent, fosta asistentă TV formează un cuplu alături de comediantul Andrei Ciobanu. Flavia Mihășan are doi copii, pe Carol și pe Tudor, din relația cu fostul ei partener, Marius Moldovan.

Flavia Mihășan, despre rolul de mamă și regulile din creșterea celor doi băieți

Flavia Mihășan a vorbit recent despre cum este ca mamă și despre o regulă importantă pe care o aplică atunci când vine vorba de creșterea băieților ei, Carol și Tudor.

„Regula numărul unu este: mic dejun sănătos, fără foarte mult dulce, multă apă și multă, multă, multă mișcare.”

Flavia Mihășan a povestit că băieții ei au voie să se uite pe ecrane doar în weekend, în rest aceștia au accesul interzis. Vedeta consideră că este alegerea corectă pentru dezvoltarea lor și este conștientă de urmările nocive care ar apărea dacă ei ar folosi telefonul mai des.

„Fără telefoane. Eu văd efectul atunci când se uită la ecran și nu-mi place: ecranul te agită și atunci prefer să fie calmi. Se uită în weekend, au voie să se uite un pic, dar în restul săptămânii nu este nici măcar televizorul aprins. Încerc să mă țin de asta măcar acum, cât sunt micuți și îi pot controla. Presupun că în timp, când vor avea telefoane și vor crește, o să fie un pic mai greu, dar momentan încerc să diminuez ecranele pentru că știu că nu le fac bine.”

Flavia Mihășan a mai povestit că Tudor și Carol nu și-au exprimat încă dorința de a avea propriul telefon mobil, mai ales că nici în jurul lor nu au văzut un asemenea exemplu.

„Noi avem noroc că toate persoanele care ne înconjoară au același stil de viață și atunci ei nu prea văd ecrane la copiii de vârsta lor. Niciunul dintre copiii de vârsta lor nu are telefon și nici nu vor telefon, adică nu avem discuțiile astea. Încerc, pentru binele lor și pentru al meu, pentru că dacă ei sunt agitați, mă agită și pe mine, să oprim asta. O să aibă ecrane tot timpul, toată viața.”

Flavia Mihășan, despre dorința de a avea un copil cu Andrei Ciobanu

Flavia Mihășan a ținut să precizeze că ea și partenerul ei, Andrei Ciobanu, au vorbit despre dorința de a deveni părinți.

„Am discutat despre asta și este un subiect pus pe masă, dar nu putem spune că am luat o decizie sau că facem ceva în sensul ăsta în viitorul foarte apropiat”, a spus Flavia Mihășan pentru Spynews.ro.

Odată cu relația cu Andrei Ciobanu, Flavia Mihășan spune că și-a schimbat perspectiva referitoare la mărirea familiei.

„Până la Andrei am crezut că doi copii sunt formula ideală. Eu mereu mi-am dorit doi băieți, dar lucrurile s-au schimbat, îți dai seama. Mie îmi plac foarte mult copiii, iar dacă ar fi să am timp și toate resursele din lume, îți dai seama că aș face foarte mulți copii.”

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Foto: Instagram

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