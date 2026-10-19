Andreea Bălan, despre schimbările din echipa ei de dansatori după întreruperea colaborării de 20 de ani cu Petrișor Ruge: „Cei mai buni”

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Petrișor Ruge și Andreea Bălan au colaborat profesional timp de aproape 20 de ani.

Andreea Bălan, despre schimbările din echipa ei de dansatori

Fanii Andreei Bălan au observat că Petrișor Ruge nu mai face parte din echipa alături de care Andreea Bălan dansează la concertele din ultima vreme, lucru care a ridicat multe semne de întrebare.

Mai mult decât atât, Petrișor Ruge a fost absent și la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, fapt ce a dus la întărirea zvonurilor privind întreruperea colaborării celor doi.

La primele concerte pe care Andreea Bălan le-a susținut după ce s-a căsătorit, fanii au observat că Petrișor Ruge a fost înlocuit cu alți dansatori și l-au asaltat pe dansator cu întrebări privind actuala situație dintre el și cântăreață.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Bălan a vorbit despre schimbările care au avut loc în ultima vreme în echipa ei de dansatori.

„Tot timpul îmbunătățesc show-ul, tot timpul repet cu echipa mea, cu dansatorii și cu band-ul și concertele noastre sunt spectaculoase. Am patru dansatori băieți acum, plus opt fete, 12 în total. E foarte tare pentru că fac o priză cu unul, o priză cu altul, altul mă aruncă. Nu am făcut casting, îi aveam deja de la Sala Palatului din martie. La acel concert grandios am avut 20 de dansatori, iar din cei 20 au rămas 12 pe care îi iau constant în concerte. Am rămas cu patru băieți, cei mai buni, i-am ales să meargă cu mine în continuare”, a explicat Andreea Bălan pentru Libertatea.

Ea a mărturisit că a fost foarte ocupată pe plan profesional, dezvăluind că a filmat 10 videoclipuri în numai două zile.

„A fost destul de simplu pentru că noi am și cântat live în același timp și am filmat șase într-o zi, patru într-o zi. Arată diferit, stylingul e diferit, locația e schimbată”, a adăugat cântăreața pentru sursa citată.

Petrișor Ruge s-a lansat în muzică

La doar o zi de la nunta Andreei Bălan, Petrișor Ruge a dezvăluit pe rețelele sociale că își face debutul în muzică, lansând prima melodie sub numele de scenă Același om.

Coregraful și dansatorul a dat publicității și clipul primei sale piese, intitulată „E ok, să fii trist”, iar fanii l-au lăudat pentru inițiativă, însă mulți s-au întrebat dacă mesajul piesei are legătură cu Andreea Bălan și absența lui de la nuntă.

„Petrișor, de ce ai lipsit de la nuntă?”, l-a întrebat un fan. „Pare că nu mai face parte din echipa ei… el era baza show-urilor Andreei”, „Va fi bine, nu se termină viața la nimeni”, „Rămâne de văzut dacă mai face echipa cu ea sau nu”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

El continuă promovarea pe rețelele de socializare, însă mulți s-au întrebat dacă mesajele pe care le transmite nu au, cumva, și subînțeles și aluzii la relația lui cu Andreea Bălan.

„Am pornit la drum cu un vis mic în palme, fără să știu încotro mă vor duce pașii. Au fost momente de nesiguranță, de teamă și de greutăți — dar de fiecare dată când am căzut, a existat o mână întinsă, o vorbă caldă, o susținere care mi-au redat speranța. I’m blessed!

Devenim suma faptelor noastre, ne dezvoltăm exact cum gândim — și fiecare OM care a crezut în mine, fiecare „te ajut” rostit la momentul potrivit, m-au ajutat să devin cine sunt azi.

Vreau să mulțumesc — și o voi face de fiecare dată când voi avea ocazia — pentru că ați fost acolo când aveam nevoie.

Mulțumesc! FAMILY & FRIENDS & YOU

Vă îmbrățișez tare, ca de fiecare dată! THIS IS FOR YOU!”, a scris el pe rețelele de socializare.

De ce ar fi lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea este fără îndoială evenimentul monden al primăverii. Artista și jucătorul de tenis au avut o cununie religioasă superbă pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

Andreea Bălan a dezvăluit numeroase imagini și clipuri de la nuntă, spre încântarea fanilor. Ceea ce au observat aceștia a fost absența notabilă a lui Petrișor Ruge, celebrul partener de dans al artistei.

Deși Petrișor Ruge nu a vorbit despre absența lui de la nunta Andreei Bălan, un fan a dezvăluit pe internet care ar fi adevăratul motiv al absenței sale. Mai exact în ziua în care Andreea Bălan s-a căsătorit, în viața lui Petrișor Ruge a avut loc un eveniment foarte important: nunta surorii sale.

„A fost la nunta surorii lui, care a fost în aceeași zi cu nunta Andreei”, a scris un fan la una dintre postările cântăreței.

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Foto: Instagram

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