Bianca Censori, apariție provocatoare alături de Kanye West. A purtat o ținută complet transparentă

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Bianca Censori a atras din nou atenția cu o alegere vestimentară provocatoare. Soția lui Kanye West a fost fotografiată sâmbătă seară în Los Angeles, în timp ce se îndrepta alături de rapper către The Living Room Club. Cei doi, căsătoriți de aproape patru ani, au fost surprinși ținându-se de mână.

În vârstă de 31 de ani, Bianca Censori a optat pentru o ținută roșie, aproape complet transparentă. Aceasta a purtat un body din plasă, cu o croială de tip tanga, renunțând la sutien. Piesa vestimentară a fost completată de o fustă creion, realizată dintr-un material transparent, care se termina imediat sub genunchi.

Arhitecta australiană și-a accesorizat ținuta cu sandale roșii, cu barete subțiri, iar părul castaniu a fost coafat cu volum și vârfurile întoarse spre exterior.

Spre deosebire de soția sa, Kanye West a ales o apariție mult mai discretă. Artistul a purtat o jachetă din denim, cu guler înalt, o pereche de blugi decolorați și bocanci bej, de inspirație militară.

Bianca Censori, cunoscută pentru aparițiile controversate

De la începutul relației cu Kanye West, Bianca Censori a devenit una dintre cele mai discutate prezențe din lumea celebrităților, în special datorită ținutelor sale neobișnuite. Unul dintre cele mai controversate momente a avut loc la Premiile Grammy din 2025, când aceasta a apărut pe covorul roșu într-o haină neagră de blană. În fața fotografilor, Bianca a renunțat la aceasta, dezvăluind o rochie mini complet transparentă, într-o nuanță apropiată de culoarea pielii.

Apariția a provocat numeroase reacții și speculații privind influența pe care Kanye West ar avea-o asupra stilului vestimentar al soției sale. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, în februarie, Bianca Censori a respins însă zvonurile potrivit cărora rapperul i-ar controla alegerile.

„Nu aș face ceva ce nu mi-aș dori să fac”, a declarat aceasta.

Kim Kardashian, noi declarații despre relația cu Kanye West

În timp ce Kanye West și Bianca Censori continuă să atragă atenția prin aparițiile lor publice, Kim Kardashian a vorbit recent despre influența pe care fostul soț a avut-o asupra vieții sale. Vedeta a oferit mai multe interviuri pentru biografia sa autorizată, Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, scrisă de Jonathan Van Meter.

Într-un fragment publicat de The Cut, Kim Kardashian a explicat că artistului i-a plăcut întotdeauna să transforme lucrurile pe care ceilalți nu le considerau interesante în adevărate fenomene.

„Cred că, de fapt, s-a îndrăgostit de ideea de mine și de întregul proiect din spatele acesteia”, a mărturisit vedeta.

Kim consideră că relația lor a contribuit semnificativ la schimbarea imaginii sale publice.

„Cred că el și-a spus: ‘O să fiu într-o relație cu o vedetă de reality show. Nimeni nu respectă asta. O să le arăt eu cât de cool poate fi’. Mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața cu adevărat.”

foto: Arhiva ELLE

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