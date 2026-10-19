Ștefan Bănică și-a sărbătorit ziua de naștere. Mesajul special transmis de soția lui, Lavinia Pîrva

Ștefan Bănică a împlinit 59 de ani, iar soția sa, Lavinia Pîrva, a marcat momentul printr-un mesaj special publicat pe Instagram.

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  de  ELLE.ro
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică
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Ștefan Bănică a împlinit 59 de ani pe 18 octombrie, iar cu această ocazie, soția sa, Lavinia Pîrva, i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Artista a ales să marcheze aniversarea partenerului său de viață printr-o declarație publică, în care i-a făcut mai multe urări și i-a transmis gândurile sale bune.

Lavinia Pîrva, mesaj special pentru Ștefan Bănică

Cu ocazia zilei de naștere a lui Ștefan Bănică, Lavinia Pîrva a publicat pe Instagram un mesaj dedicat soțului ei, în care a vorbit despre lucrurile pe care și le dorește pentru acesta. Artista a pus accent pe sănătate, împlinire și bucuria de a se bucura de viață, dar și pe calitățile pe care le apreciază la partenerul său.

„La mulți ani, dragul meu! Îți doresc să ai parte de sănătate, împliniri, libertatea de a-ți urma visurile și bucuria de a trăi tot ceea ce îți dorești. Să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, umorul și pofta de viață!”, a scris Lavinia Pîrva pe Instagram.

Lavinia Pîrva, detalii despre familie

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. S-au căsătorit în secret în 2017 în Bulgaria, alături de persoanele apropiate, iar în 2019 au devenit părinți, având un băiat pe nume Alexandru.

Prezentă într-un podcast, Lavinia Pîrva, care a decis să facă o schimbare neașteptată în cariera ei, a abordat un subiect care a stârnit curiozitatea multor fani: motivul pentru care ea și soțul ei, Ștefan Bănică nu au ales să aibă mai mulți copii. Artista a precizat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie? Și așa este. (…) Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo.”

Între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică există o diferență de vârstă de 17 ani. Artista consideră că acest aspect nu a reprezentat niciodată un impediment în povestea lor de dragoste.

„Nu am perceput niciodată vârsta ca pe un subiect în relația noastră și, tocmai de aceea, nici nu m-a preocupat. Pur și simplu nu a fost ceva prezent între noi. Pentru mine, vârsta este doar o cifră, iar ceea ce contează cu adevărat într-o relație sunt felul în care rezonezi cu omul de lângă tine, valorile comune și modul în care creșteți împreună. Din acest punct de vedere, relația noastră nu a fost influențată în niciun fel”, a spus Lavinia Pîrva pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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