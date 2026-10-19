Unde au plecat Laura Cosoi, Cosmin Curticăpean și fiica lor cea mică, după ce li s-a anulat zborul spre Italia. Actrița a publicat imagini din vacanță

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au avut parte de o surpriză neplăcută în aeroport, după ce zborul spre Italia le-a fost anulat.

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  de  ELLE.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean
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Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, și-au propus să petreacă un weekend relaxant în Italia, alături de fiica lor cea mică, Nina. Vacanța a început însă cu un incident neprevăzut, după ce zborul pe care îl rezervaseră a fost anulat. Cei doi au decis să nu renunțe la escapadă și au căutat rapid o altă destinație.

Laura Cosoi, despre problemele întâmpinate în aeroport

Actrița le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale cum o scurtă vacanță, planificată pentru a lua o pauză de la responsabilitățile zilnice, s-a transformat într-o aventură încă din aeroport. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean își doreau să petreacă un weekend în Italia, însoțiți doar de mezina familiei. Odată ajunși la aeroport, au aflat însă că avionul lor nu va mai decola. Mai mult, potrivit actriței, majoritatea curselor către Italia fuseseră anulate.

Vedeta a relatat întreaga experiență cu umor, recunoscând că era atât de dornică să se odihnească, încât ar fi acceptat inclusiv să petreacă weekendul într-un hotel din București.

„Noi doi, eu și Cosmin, nebuni cum ne știți, am hotărât că ar fi momentul perfect să fugim și noi un weekend în Italia. Singuri. Adică doar noi doi și Nina, evident. Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din aeroport. Ni s-a anulat zborul! Și, ca să fie treaba completă, majoritatea zborurilor spre Italia au fost anulate. Și iată-ne în aeroport, doi părinți fugiți de acasă, cu un bebeluș după ei, disperați să găsească o variantă să plece totuși undeva! Sincer, la cât de tare ne doream câteva zile doar pentru noi, cred că aș fi în stare să merg și în centrul Bucureștiului, să mă cazez la un hotel și să dorm până luni”, a povestit Laura Cosoi.

Cu toate că situația le-a dat peste cap programul, actrița și soțul ei au hotărât să profite de faptul că se aflau deja în aeroport, cu bagajele pregătite. Astfel, au început să caute bilete pentru o altă destinație, fără să mai țină cont de planul inițial.

„Dar dacă tot am ajuns cu bagajele în aeroport, nu ne lăsăm chiar așa ușor. Schimbăm planul, schimbăm țara și vedem unde ne duce aventura.”, a spus actrița.

Ce destinație au ales Laura Cosoi și soțul ei

După ce au reușit să găsească o alternativă, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au plecat într-o altă țară, unde urmau să se bucure de câteva zile de relaxare. Actrița nu a dezvăluit imediat locul în care au ajuns, preferând să le ofere fanilor câteva indicii. Aceasta a precizat că au ales o destinație cu temperaturi ridicate, fără ploi, cunoscută și pentru preparatele sale culinare.

Laura Cosoi a mărturisit apoi că au ajuns în Creta, fără un plan prestabilit.

„Am ajuns în Creta fără niciun plan prestabilit. De fapt, singurul plan era să fim împreună, să dormim cât mai mult, să mâncăm bine și să nu ne grăbim nicăieri. Un fel de vacanță în care să nu facem nimic. Doar că insula asta ne-a cam dat toate planurile peste cap. Pentru că e atât de ofertantă, de frumoasă și de surprinzătoare, încât ne-am trezit că vrem să vedem cât mai mult din ea. Și, cum de data asta suntem doar noi doi și Nina, ne-am zis că e momentul perfect să ne bucurăm și de puțină aventură.”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

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Foto: Instagram

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