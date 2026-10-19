Cele mai spectaculoase momente din show-ul Victoria’s Secret 2026. De la debutul lui Kylie Jenner într-un sutien de 50 de milioane de dolari, la reveniri spectaculoase

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 a mizat pe nostalgie, extravaganță și celebrități pentru a readuce în atenție unul dintre cele mai cunoscute spectacole din industria modei. Debutul neașteptat al lui Kylie Jenner într-un sutien acoperit cu peste 4.400 de diamante, revenirea unor supermodele legendare și o apariție-surpriză a lui Gisele Bündchen au contribuit la una dintre cele mai HOT prezentări de modă.

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  de  Simion Mădălina
Bella Hadid
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După ce, în 2024, Show-ul Victoria’s Secret Fashion Show a revenit, fiind transmis LIVE din New York City, brand-ul a revenit cu o nouă prezentare spectaculoasă.

Duminică, 18 octombrie, celebrul brand de lenjerie intimă și-a prezentat noua colecție la Los Angeles, renunțând anul acesta la New York. A fost cea de-a treia ediție a show-ului de la revenirea sa în 2024, după o pauză de cinci ani, iar organizatorii au pregătit câteva surprize care au transformat evenimentul într-un adevărat spectacol.

De la numele mari ale modelingului la celebritățile din primul rând, Victoria’s Secret a adunat o distribuție impresionantă. Pe podium au revenit Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio și Joan Smalls, alături de Gigi Hadid, Ashley Graham, Paloma Elsesser, Anok Yai, Liu Wen și Alex Consani. În plus, Alessandra Ambrosio a bifat o performanță remarcabilă: cea de-a 20-a apariție într-un show Victoria’s Secret.

Kylie Jenner și sutienul de 50 de milioane de dolari

Dacă ar fi să alegem un singur moment care a dominat seara, acesta ar fi, fără îndoială, debutul lui Kylie Jenner. Antreprenoarea în vârstă de 29 de ani a pășit pentru prima dată pe podiumul Victoria’s Secret, purtând o piesă care valorează nu mai puțin de 50 de milioane de dolari.

Este vorba despre celebrul Fantasy Bra, readus în prezentare după o absență de opt ani. Creat în colaborare cu casa de bijuterii Jacob & Co., sutienul conține 4.410 diamante naturale, dispuse în jurul unui diamant galben Fancy Vivid, de 75,54 carate. Pentru realizarea lui au fost necesare peste 1.000 de ore de muncă și implicarea a 15 artizani.

Kylie a completat ținuta cu o fustă mini albă, vaporoasă, sandale transparente cu toc și o pereche impresionantă de aripi din pene albe. Momentul nu a trecut neobservat nici în primul rând. Timothée Chalamet a fost surprins aplaudând-o entuziasmat pe iubita sa, în timp ce Kris Jenner, așezată lângă actor, filma prezentarea cu telefonul.

Bella Hadid a deschis show-ul, Adriana Lima l-a încheiat

Responsabilitatea de a deschide prezentarea i-a revenit Bellei Hadid, care a apărut într-o ținută inspirată de universul zânelor. Modelul a purtat un sutien decorat cu flori multicolore, o fustă mini transparentă, verde-neon, și o pereche de aripi spectaculoase, construite din ramuri delicate, împodobite cu flori.

La celălalt capăt al spectacolului, Adriana Lima a avut sarcina de a închide prezentarea. Supermodelul brazilian a defilat într-o ținută albă strălucitoare, accesorizată cu aripi elaborate, oferind publicului unul dintre acele momente care amintesc de perioada de glorie a brand-ului.

Din distribuție nu au lipsit nici alte nume emblematice, precum Rosie Huntington-Whiteley și Elsa Hosk, aceasta din urmă revenind pe podiumul Victoria’s Secret după opt ani.

Gisele Bündchen, surpriza pe care nimeni nu o anticipase

Deși nu a defilat, Gisele Bündchen a reușit să atragă atenția printr-o apariție video difuzată în timpul evenimentului. Fostul înger Victoria’s Secret a fost filmat într-un set de lenjerie roz din dantelă, completat de un halat din mătase cu dungi, asemănător celor purtate de modele în culisele prezentărilor brand-ului.

În videoclipul difuzat înainte de deschiderea show-ului, Gisele a întrebat publicul dacă este pregătit pentru spectacol. Ulterior, a reapărut într-o altă secvență, în care mânca popcorn și sugera că am putea să o revedem curând într-un proiect Victoria’s Secret.

Apariția are o semnificație aparte. Gisele Bündchen a debutat în universul Victoria’s Secret în 1999, iar un an mai târziu a semnat un contract în valoare de 25 de milioane de dolari, devenind unul dintre cele mai importante nume asociate brand-ului. Ultima sa defilare pentru Victorias Secret a avut loc în 2006, astfel că revenirea, chiar și prin intermediul unui videoclip, a fost suficientă pentru a stârni entuziasmul fanilor.

Muzică, supermodele și multă nostalgie

Ca în fiecare an, muzica a avut un rol esențial în spectacol. KATSEYE, Tate McRae, Megan Thee Stallion și Megan Moroney au asigurat momentele live, completând atmosfera exuberantă a prezentării.

Ediția din 2026 a demonstrat că Victoria’s Secret continuă să investească în formula care i-a adus celebritatea: supermodele, aripi supradimensionate, lenjerie extravagantă și apariții atent orchestrate pentru a deveni virale.

Totuși, alegerea lui Kylie Jenner pentru a purta cel mai scump Fantasy Bra din istoria casei de modă spune ceva și despre direcția în care se îndreaptă industria.

Într-o epocă în care influența digitală cântărește aproape la fel de mult ca experiența pe podium, Victorias Secret pare să fi înțeles că spectacolul continuă pe Instagram, TikTok și în milioanele de reacții pe care le generează.

Ediția din 2026 arată că brand-ul încearcă să-și prezinte moștenirea unei generații pentru care relevanța se măsoară și în vizualizări, distribuiri și momente virale.

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Foto: Profi Media, Getty Images

 

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